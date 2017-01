Les 68 films, séries, BD et jeux vidéo qui vont vous faire aimer 2017 (Vol. 1)

Attentats, élection de Donald Trump, morts de David Bowie, Carrie Fisher... Nous sommes d'accord : 2016 est loin d'avoir été une belle année. Du coup, il y a de quoi s'inquiéter pour la nouvelle. Pas de panique, chez Pop Up' on s'est penché sur 2017 et on a identifié un paquet de pop nouvelles qui concernent les sorties de films, séries, BD et jeux vidéo. Et comme on en a VRAIMENT beaucoup, on a décidé de vous les répartir sur les deux semestres. C'est parti pour janvier, février, mars, avril, mai et juin. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Vol.2 😉

1er janvier : "Sherlock" saison 4 (série, BBC)

C'est quoi ? Sherlock Holmes et son célèbre acolyte, le Docteur Watson, se lancent dans de nouvelles enquêtes qui l’opposeront à ses deux plus grands ennemis, Moriarty et Smith.

Pourquoi on a hâte. Trois ans après la dernière saison et (juste...) après un épisode de Noël assez décevant, destiné à faire patienter les fans privés de saison 4 en 2016, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman reprennent leur rôle pour trois épisodes qui pourraient bien être les derniers de la série (principalement en raison de la hype autour de Benedict, devenu l'un des acteurs les plus bankables du moment). Espérons juste que ces trois épisodes soient aussi bons que ceux des deux premières saisons.

7 janvier : "Taboo" (série, BBC One/FX)

C'est quoi ? Un aventurier revenu récemment d’Afrique avec des diamants acquis illégalement cherche à venger la mort de son père au début du XIXe siècle. Refusant de vendre l’entreprise familiale, il lance sa propre affaire de négoce et de transport. Mais il se retrouve rapidement en mauvaise posture, au milieu de la guerre qui fait rage entre les Etats-Unis et l’Angleterre.

Pourquoi on a hâte. Parce qu’après nous avoir subjugués dans The Revenant en trappeur sans morale, Tom Hardy nous propose un personnage aussi intriguant, dans une histoire qui l’est tout autant. Avec son ambiance poisseuse et sombre, Taboo a tout pour être la bonne surprise de l’hiver.

18 janvier : "Puppy" de Luz (BD)

C'est quoi ? Puppy, un petit chien fraîchement enterré, se réveille dans un cimetière pour animaux de compagnie. Avec son nouveau statut de zombie, il commence par arpenter les allées de tombe en tombe en se remémorant Rex, Vicky, Fritz, Cindy et ses autres connaissances et décide finalement de s’aventurer hors du cimetière....

Pourquoi on a hâte. Parce que Luz a commencé à travailler sur Puppy avant sa Catharsis post-Charlie Hebdo et son adaptation d’Albert Cohen, Ô vous, frères humains. Et, comme il le dévoilait récemment à Télérama : "Ce projet ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà fait, c'est sans paroles et ça évoque le fantastique de l'innocence. Quelque part entre Lovecraft et Gotlib". Puppy est donc un véritable exercice de style dans lequel on espère retrouver l'humour si caustique de l'auteur qu'on aimait tant.

20 janvier : "Injection, tome 1" de Warren Ellis et Declan Shalvey (BD)

C'est quoi ? Cinq génies sont chargés par une branche secrète du gouvernement britannique de découvrir la prochaine révolution technique pour précipiter l’évolution de l'Humanité. Ils y parviendront, mais à quel prix... L'intrigue de ce techno-thriller conçu sous la forme d'un puzzle promet de faire chauffer les méninges de ses lecteurs.

Pourquoi on a hâte. Parce que cette nouvelle saga est signée d'un des plus marquants scénaristes britanniques de ces cinquante dernières années, Warren Ellis (Trees, Planetary, Transmetropolitan), sur qui l'on garde évidemment toujours un œil, impatients de découvrir son prochain chef-d'œuvre.

20 janvier : "Shi, tome 1 : Au commencement était la colère..." de Zidrou et Homs (BD)

C'est quoi ? Une noble anglaise s’associe à une jeune Japonaise pour enquêter après la mort de son nourrisson, découvert enterré dans les jardins de l’Exposition universelle. Entre société secrète et manipulation corruptrice, les deux femmes que rien ne lie vont s'unir pour dénoncer une machination infernale.

Pourquoi on a hâte. Parce que le brillant Zidrou se lance (encore) dans une nouvelle saga. Entre deux tomes des Beaux Etés, de Spirou et Fantasio, de Ric Hochet et en attendant la suite du très joli premier tome de L’Adoption, l’infatigable scénariste belge s’associe avec l’Espagnol Homs (Millénium, tome 1) pour nous narrer une histoire de scandale entre le Japon et la Grande-Bretagne.

24 janvier : "Resident Evil 7" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Le jeune Ethan part à la recherche de sa femme disparue dans une plantation perdue en Louisiane. Problème : le coin appartient à la famille Baker, qui a l'air sérieusement secouée, et le héros va vite découvrir que cet endroit est un véritable enfer, d'où il devra tenter de s'enfuir à tout prix pour rester en vie.

Pourquoi on a hâte. Après l'Afrique, l'Europe, les grandes métropoles et des opus de plus en plus orientés action, la saga semble faire un retour aux sources avec un jeu aussi effrayant que le premier épisode. Ambiance poisseuse, personnages dignes de Massacre à la tronçonneuse... Ce Resident Evil 7 est bien parti pour nous coller la frousse de l'année. D'autant qu'il sera compatible avec le casque de réalité virtuelle de la PS4, pour une expérience encore plus immersive.

25 janvier : "Homicide, tome 2 : 4 février - 10 février 1988" de Philippe Squarzoni (BD)

C'est quoi ? La suite des enquêtes menées par la brigade criminelle de la police de Baltimore. Adaptées en bande dessinée d’après l’ouvrage fleuve de David Simon qui a inspiré sa série culte, The Wire. Dans ce deuxième tome, Philippe Squarzoni concentre son récit sur une semaine de février 1988.

Pourquoi on a hâte. Parce que même si le rythme de ces enquêteurs est aussi speed que Derrick, le premier tome nous a autant bluffés (on vous en parlait en juin dernier et il fait partie des cinq BD préférées de la rédaction de franceinfo en 2016) que laissés sur notre faim.

8 février : "Legion" (série, FX)

C'est quoi ? Le jeune David Haller est interné dans un hôpital psychiatrique en raison de sa schizophrénie. Très perturbé, il entend de nombreuses voix qui lui font perdre la tête. Sauf que David Haller est en fait le fils de Charles Xavier, un médium surpuissant qui a créé les X-Men. Et le jeune homme pourrait en réalité être le mutant le plus puissant du monde.

Pourquoi on a hâte ? Parce que c’est la première fois que les aventures d’un des personnages issus de l’univers des X-Men sont adaptées sur le petit écran. Et avec Legion, FX n’a pas eu peur de s’attaquer à l’un des héros les plus complexes de Marvel. Mais la chaîne s’est visiblement donné les moyens de réussir son coup en engageant Noah Hawley, déjà à la réalisation de l’excellente série Fargo.

8 février : "Seuls" (film)

C'est quoi ? Un beau matin, cinq ados découvrent que leur ville a été entièrement vidée de tous ses habitants. Dans ce monde sans adultes, les cinq jeunes vont vite découvrir qu’ils ne sont pas aussi seuls que ça et que leur vie est sur le fil d’un couteau.

Pourquoi on a hâte. Parce qu’il s’agit de l’adaptation ciné de l’une des meilleures BD de ces dernières années. La saga franco-belge de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti, qui compte déjà 10 tomes, offre une matière suffisamment excitante pour qu’on attende ce film avec impatience.

14 février : "For Honor" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Dans un passé médiéval, les plus grands combattants ont délaissé la guerre pour embrasser la paix ou l'oisiveté. Une période qui n'est pas du goût du clan des Loups, qui souhaite déclencher une guerre totale entre Vikings, chevaliers de la Légion de fer et samouraïs de l'empire de l'Aube.

Pourquoi on a hâte. Soyons francs, ce nouveau titre d'Ubisoft ne nous attire pas pour son scénario. Mais la perspective de participer à des batailles aussi épiques que sanglantes en multijoueurs, à coups d'épée à deux mains, de haches ou de katana a de quoi nous émoustiller.

17 février : "March Comes in Like a Lion" de Chica Umino (manga)

C'est quoi ? L’histoire d’une rencontre entre Rei Kiriyama, un adolescent, orphelin et joueur professionnel de shogi - ce jeu de société très populaire au Japon qui se rapproche des échecs - et trois sœurs qui vont le sortir de l'isolement affectif et social dans lequel il s’est peu à peu enfermé.

Pourquoi on a hâte. Publié en 2007 au Japon, ce pur seinen nous promet une très belle histoire forte et touchante, déjà largement plébiscitée dans son pays d’origine (prix du manga Kōdansha en 2011 et Grand prix Tezuka 2014) et adaptée en animé et en film. Douze tomes ont déjà été publiés et les deux premiers tomes sortiront en France le même jour.

22 février : "Split" (film)

C'est quoi ? Kevin est un jeune homme perturbé qui a manifesté 23 personnalités différentes devant son psychiatre. Problème, il en reste une immergée qui commence à prendre le dessus sur les autres, poussant Kevin à kidnapper plusieurs personnes. Comment gérer un ravisseur qui affiche autant de personnalités ?

Pourquoi on a hâte ? Night Shyamalan est-il vraiment de retour ? Celui qui a été comparé à Alfred Hitchcock à ses débuts semble retrouver la forme après un gros passage à vide. Après le réussi The Visit, le réalisateur se plonge dans une histoire schizophrénique portée par le toujours très juste James McAvoy. La recette idéale pour un grand suspense.

1er mars : "Logan" (film)

C'est quoi ? Wolverine a vieilli et semble s’être mis à la retraite en compagnie du professeur Xavier. Mais Logan va devoir ressortir ses griffes pour sauver la vie d’une jeune mutante qui lui ressemble étrangement.

Pourquoi on a hâte. Tout est rassemblé pour avoir enfin un bon film sur le plus charismatique des personnages Marvel. Annoncé comme sombre et violent, ce Logan semble tenir toutes ses promesses au vu de la première bande-annonce. Classée R aux Etats-Unis (l’équivalent d’une interdiction aux moins de 16 ans en France), cette adaptation (la dernière de Hugh Jackman dans la peau de ce personnage) se veut la plus fidèle à l’esprit du comic éponyme qui est une référence dans l’univers Marvel.

1er mars : "Trainspotting 2" (film)

C'est quoi ? Vingt ans après leurs virées stupéfiantes, Renton, Sick Boy, Spud, Begbie et Diane se retrouvent. Mais si l'époque a changé, difficile de croire que c'est le cas pour eux...

Pourquoi on a hâte. Sorti en 1996, le film culte de Danny Boyle a marqué toute une génération. Du coup, voir le réalisateur britannique se lancer dans une suite avec les acteurs qui ont fait le succès de Trainspotting a de quoi nous pousser dans les salles obscures.

7 mars : "Ghost Recon Wildlands" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Pour faire face à Santa Blanca, le plus puissant cartel de drogue au monde, les Etats-Unis décident d'envoyer en Bolivie une unité d'opérations spéciales d'élite, appelée "The Ghosts" pour tenter de détruire et de révéler les connexions qui existent entre le cartel et le gouvernement local.

Pourquoi on a hâte. Parce qu'après l'excellent The Division l'an dernier, Ubisoft nous propose de nouveau une aventure coopérative en monde ouvert où se mêlent tactique, action et infiltration dans un environnement sublime. De quoi en faire le meilleur jeu de ce début d'année ? Au vu des premières images, on s'y dirige tout droit.

8 mars : "Kong : Skull Island" (film)

C'est quoi ? Dans les années 1970, une équipe de scientifiques part en expédition sur une île perdue en plein océan Pacifique. Mais sur cette terre mystérieuse, ils vont découvrir la plus immense créature jamais croisée.

Pourquoi on a hâte. Warner Bros. a décidé de voir les choses en grand. En portant une nouvelle fois au cinéma les aventures de King Kong, le studio américain souhaite proposer aux spectateurs une version XXXXL du gorille géant. Objectif : réussir un film ultra-spectaculaire et donner un adversaire de taille à son Godzilla, sorti en 2014, pour un futur combat de titans.

15 mars : "Lazarus, tome 5 : Génocide programmé" de Greg Rucka et Michael Lark (BD)

C'est quoi ? La suite de l’excellente saga centrée sur Forever, la super protectrice (on les appelle les "Lazare") de l'empire des Carlyle, sa famille à la tête d'une partie de l'Amérique du Nord. Car dans ce monde imaginé par Greg Rucka, il n'y plus de gouvernements mais douze puissantes dynasties qui se partagent le globe en asservissant ses habitants, chacune protégée par son Lazare, sorte de surhumain génétiquement modifié et entraîné pour tuer. Mais dans ce monde rongé par les luttes de pouvoir, Forever va chercher à découvrir son histoire.

Pourquoi on a hâte ? Parce que ce soap opera d'anticipation ultra-violent est l'un des meilleurs comics du moment. Une adaptation en série télé est d'ores et déjà en cours et le dernier tome sorti en France est en sélection officielle à Angoulême cette année. Ceux qui ne sont pas encore accros ont encore quelques semaines pour se mettre à jour.

17 mars : "Iron Fist" (série, Netflix)

C'est quoi ? Après avoir disparu durant plusieurs années après le crash de son avion dans l'Himalaya, le milliardaire Danny Rand revient à New York pour reprendre l'entreprise familiale. Mais pour parvenir à ses fins, il devra combattre les criminels qui règnent sur la ville, grâce aux techniques de kung-fu qu'il a apprises durant son voyage en Asie.

Pourquoi on a hâte. Après les excellents Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, Netflix nous dévoile le dernier de ses quatre super-héros, qui se retrouveront ensuite pour une série commune, The Defenders. Si Iron Fist est du niveau de ses prédécesseurs, on risque de passer un très bon moment.

22 mars : "Bitch Planet, tome 2" de Kelly Sue DeConnick et Valentine De Landro (BD)

C'est quoi ? Tout simplement le comic book le plus féministe de la pop culture ! Une histoire qui se déroule dans un monde gouverné par les hommes, dans lequel les femmes sont stigmatisées, particulièrement lorsqu’elles sont trop grosses, trop noires, trop exubérantes ou pas assez hétérosexuelles. Ça vous parle ? Bienvenue sur la planète des salopes.

Pourquoi on a hâte. Après un premier tome qui nous a mis l'eau à la bouche, on trépigne à l'idée de retrouver nos "non-conformes" préférées. Car le comic de Kelly Sue DeConnick et Valentine De Landro a marqué la naissance d’un féminisme pop, genré et racé. Une vraie bouffée d'air frais pour toutes les femmes (et les hommes) qui se refusent à rentrer dans la case imposée par nos sociétés modernes.

29 mars : "Ghost in The Shell" (film)

C'est quoi ? Dans un futur proche, les hommes et les femmes bénéficient d’améliorations technologiques qui leur permettent de dépasser les limites de leur corps et de leur esprit. Cette nouvelle humanité engendre une forme inédite de terrorisme contre lequel tente de lutter la section 9, menée par le cyborg major Kusanagi.

Pourquoi on a hâte. A quitte ou double. En adaptant le manga culte de Masamune Shirow au cinéma, les studios de la Paramount prennent un risque énorme. Ils vont devoir réussir à transposer à l’écran –en deux heures– une œuvre aussi riche que complexe, mais en évitant de la trahir. Le tout en passant derrière deux animés déjà sortis au ciné qui avaient bluffé des gens de la trempe de James Cameron ou Steven Spielberg. Mais la première bande-annonce est suffisamment réussie pour susciter à la fois curiosité et excitation.

Mars : la Nintendo Switch (console de jeux)

C'est quoi ? La nouvelle console de Nintendo.

Pourquoi on a hâte. Après l'échec de la Wii U, Nintendo joue très gros face à la concurrence représentée par la PS4 et la Xbox One. Et comme d'habitude, on préfère miser sur les idées que sur la puissance du côté de Mario. En proposant un concept original de console hybride, qui permet de jouer dans son salon puis d'emporter sa partie avec soi, la Nintendo Switch promet aussi de bénéficier d'une ludothèque bien fournie.

12 avril : "The Fate of the Furious" (film)

C'est quoi ? La famille, ce n'est plus ce que c'était. Dominic Toretto semble décidé à trahir ses amis au profit d'une mystérieuse femme. La folle équipe des précédents épisodes va devoir s'unir de nouveau pour empêcher leur leader de semer le chaos sur la planète et le ramener à la raison.

Pourquoi on a hâte. Depuis l'épisode 5, la saga Fast and Furious a pris une autre dimension et chaque nouvel opus réussit un carton au box-office mondial avec en point d'orgue FF7 qui a dépassé 1,5 milliard de dollars de recette dans le monde. Mais après la mort de Paul Walker, la franchise est attendue au tournant. Et l'acteur-producteur Vin Diesel semble miser, une nouvelle fois, sur la surenchère en proposant une action encore plus spectaculaire et un casting encore plus impressionnant, avec notamment l'arrivée de Charlize Theron.

14 avril : "Tokyo Ghost, tome 2" de Rick Remender et Sean Murphy (BD)

C'est quoi ? En 2089, le monde est tellement saturé par la technologie que, le nez collé aux écrans, plus personne ne se rend compte qu'il est devenu une gigantesque poubelle où l'on crève à petit feu. Dans cet enfer techno-putride, seule une ville résiste, Tokyo, où décident de se réfugier nos héros, Let et Debbie. Tous deux chasseurs de primes, ils sautent le pas après un dernier sale boulot et décident de quitter leur prison numérique. Car Let est depuis trop longtemps un de ces zombies violents et décérébrés dont la sévère addiction technologique met en péril le couple.

Pourquoi on a hâte. Parce que c'est le deuxième tome ultra attendu de la dernière pépite du scénariste américain Rick Remender (Black Science, Deadly Class, Low) conçue avec Sean Murphy au dessin et Matt Hollingsworth à la couleur, soit la dream team des comics. Comme pour le tome 1, celui-ci sortira d'abord dans ne version noir et blanc, puis une semaine plus tard en couleurs.

26 avril : "Les Gardiens de la galaxie Vol. 2" (film)

C'est quoi ? Après avoir mis la main sur l'une des "Infinite Stones", la bande foutraque menée par Star Lords, alias Peter Quill part à la recherche des origines de ce dernier. Mais l'aventure s'annonce, de nouveau, mouvementée.

Pourquoi on a hâte. Trois ans après sa sortie, qui avait mis un grand coup de frais au MCU (Marvel cinematic universe), Les Gardiens de la galaxie sont attendus de pied ferme. Il faut dire que le premier épisode a placé la barre très haute grâce à son humour, sa richesse visuelle, sa bande originale et ses personnages ultra-attachants. Des ingrédients qui semblent être au menu de ce volume 2 réalisé une nouvelle fois par James Gunn.

Avril : "The Leftovers" saison 3 (série, HBO)

Watch for a special message from the creators of #TheLeftovers. pic.twitter.com/ttbB9Mo3mN — The Leftovers (@TheLeftoversHBO) 6 décembre 2016

C'est quoi ? L'histoire de la famille Garvey dans un monde traumatisé par la disparition soudaine de 3% de la population. Après l'Etat de New York et le Texas, Kevin, Nora et Jill se retrouveront en Australie où ils tenteront de venir à bout de leur maux intérieurs.

Pourquoi on a hâte. Parce que la deuxième saison de The Leftovers était déjà un chef-d'œuvre. Et parce que cette troisième saison sera aussi la dernière. L'occasion pour Damon Lindelof (Lost) de clore – en beauté – ce drame familial tourmenté et bouleversant.

Avril : "Dix pour cent" saison 2 (série, France 2)

C'est quoi ? La suite des histoires de nos agents de stars préférés qui auront, dans cette nouvelle saison, un casting trois étoiles à gérer.



Pourquoi on a hâte. Parce que Dix pour Cent était la série préférée de la rédaction de franceinfo en 2015. Parce que cette deuxième saison verra se succéder Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Julien Doré ou encore Virginie Efira. Et surtout, parce qu'on s'était pas marré devant une fiction française depuis... Enfin, vous voyez.

Printemps : "Little Nightmares" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Une fillette portant un ciré jaune se retrouve captive d'un bateau peuplé de créatures aussi dangereuses qu'effrayantes.

Pourquoi on a hâte. Visuellement bluffant, ce petit jeu de plateforme de Bandaï a tout pour être le Inside de 2017. Avec ses graphismes dignes de l'univers de Tim Burton et sa jouabilité qui mêle jeu de plateforme et réflexion, Little Nightmares risque de nous scotcher à la manette.

Printemps : "The Deuce" (série, HBO)

C'est quoi ? Une exploration du monde bordélique qui existait à Manhattan jusqu’à ce que l’émergence du sida, la violence de l'expansion de la cocaïne et un marché de l’immobilier florissant ne stoppent cet élan.

Pourquoi on a hâte. Parce que c'est le duo David Simon et George Pelecanos, à qui l'on doit la série mythique The Wire, qui est aux commandes de cette série qui se penche sur l'univers porno dans les années 1970. Et si on y ajoute James Franco et Maggie Gyllenhall, on obtient l'une des séries les plus attendues de l'année.

Printemps : "Mass Effect : Andromeda" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Dans le "cluster" d'Helius (un groupe constitué de centaines de systèmes solaires dans la galaxie d'Andromède), loin dans le temps et l'espace des événements survenus dans la trilogie Mass Effect, vous êtes un explorateur entraîné au combat menant une expédition afin de trouver un nouveau foyer pour l'humanité.

Pourquoi on a hâte. Parce que le nouveau jeu d'action-RPG de Bioware s'annonce juste énorme. Visuellement déjà, Mas Effect : Adromeda promet de tourner en 4K (l'ultra-haute définition), et les premières images laissent rêveur. Et au vu de la précédente trilogie, on peut faire confiance au développeur pour nous pondre un space-opera de très bonne facture.

Printemps ? : "Prey" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Le nouveau jeu des studios Arkane (Dishonored) annoncé comme un jeu tir à la première personne (FPS) avec des éléments de jeu de rôle (RPG). Reboot du premier Prey sorti en 2006, Prey version 2017 offrira aux joueurs la possibilité d'incarner au choix un homme ou une femme évoluant dans un univers dystopique sous le pseudo mixte de Morgan Yu. Se réveillant sur la station spatiale Talos, Morgan va devoir survivre à une invasion extraterrestre appelée Typhon et sauver l'Humanité de cette menace d'invasion.

Pourquoi on a hâte. Régulièrement annulé puis annoncé depuis 2011, Prey a été enfin officiellement relancé lors de l'E3 2016 avec un trailer qui nous as mis à la bouche. Et avec Arkane aux manettes, on est plus que confiant.

5 mai : "Sense 8" saison 2 (série, Netflix)

C'est quoi ? Huit individus disséminés aux quatre coins du monde découvrent qu'ils sont liés émotionnellement les uns aux autres. Un don qui leur vaut d'être poursuivis par une mystérieuse et inquiétante organisation. Mais qui leur permet aussi de jouir de leurs talents respectifs.

Pourquoi on a hâte. Parce que cette série d'action a été créée par les Wachowski, qui ont développé une galerie de personnages badass et touchants. Lana et Lily Wachowski en profitent pour mettre en scène les sentiments qui se jouent au sein même de la personnalité. Un thème éminemment personnel pour les deux sœurs trans.

10 mai : "Alien Covenant" (film)

C'est quoi ? Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, qui se rend sur une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qui ressemble à un monde accueillant pour l'homme. Mais ils vont vite découvrir qu'il s'agit d'une planète dangereuse, qui cache une terrible menace.

Pourquoi on a hâte. Après un Prometheus décevant, Ridley Scott nous doit une revanche et Alien Covenant pourrait bien lui offrir. Le papa d'Alien semble en effet décidé à revenir aux racines de la saga avec une ambiance sombre et terrifiante, le tout accompagné d'un bestiaire qui s'annonce spectaculaire.

10 mai : "Alerte à Malibu" (film)

C'est quoi ? L'adaptation ciné de la série culte des années 1990.

Pourquoi on a hâte. Parce que Dwayne "The Rock" Johnson a fait une promotion musclée de cette comédie d'action sur les réseaux sociaux. L'acteur le mieux payé à Hollywood a annoncé le casting au compte-gouttes sur Instagram et a entretenu un concours des plus beaux abdos avec Zac Efron.

17 mai : "Le roi Arthur : la légende d'Excalibur" (film)

C'est quoi ? Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir.

Pourquoi on a hâte. Parce qu'avec Guy Ritchie, on a une chance sur deux d'avoir un film fun et percutant. Le réalisateur britannique (Arnaques, crimes et botaniques, Snatch, RocknRolla) a prouvé qu'il savait dépoussiérer les grandes figures littéraires à l'image de ses adaptations de Sherlock Holmes. Alors le voir s'attaquer au mythe du roi Arthur avec son respect de punk, ça fait envie.

Mai : "Star Trek Discovery" (série, Netflix)

C'est quoi ? "Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial." Une nouvelle série, comptant 13 épisodes, va suivre les aventures de l'Enterprise et de son équipage dans l'espace.

Pourquoi on a hâte. Peu d'infos ont filtré sur cette nouvelle série basée sur l'univers de Star Trek, si ce n'est son casting qui compte Sonequa Martin-Green, alias Sasha dans Walking Dead, Doug Jones, Anthony Rapp et Michelle Yeoh. Mais la perspective de replonger dans une space odyssée après trois films sur la franchise plutôt réussis a de quoi susciter quelques espoirs.

Mai : "Rime" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Un "puzzle teinté d'aventure", comprenez un jeu d'action aventure à la troisième personne où l'on incarne un jeu garçon explorant une île. Prévu initialement comme une exclusivité Playstation, le titre sera finalement disponible également sur PC, Xbox One et même sur la toute nouvelle Nintendo Switch.

Pourquoi on a hâte. Parce que Rime est la nouvelle arlésienne du jeu vidéo indé (maintenant que The Last Guardian est enfin sorti). Et qu'on nous le présente depuis 2013 comme une sorte de Ico mélangé avec du Zelda. Il ne nous en fallait pas plus pour allumer les étoiles dans nos yeux.

7 juin : "Wonder Woman" (film)

C'est quoi ? Diana, princesse des Amazones, décide de quitter son royaume isolé sur une île paradisiaque pour s'engager dans la première guerre mondiale au côté d'un jeune pilote américain. Mais ce conflit va surtout lui révéler la véritable nature du mal sur Terre et lui permettre d'embrasser son destin de guerrière.

Pourquoi on a hâte. Parce que DC Comics va bien finir par nous proposer une adaptation vraiment réussie d'un de ses personnages au cinéma. Après les décevants Man of Steel, Batman V. Superman et l'horrible Suicide Squad, ce Wonder Woman s'annonce plus prometteur. Déjà parce que le personnage interprété par la sublime Gal Gadot avait crevé l'écran dans Batman V. Superman, ensuite parce que les premiers trailers annoncent un film original et, enfin, car ce film sera le premier à donner le premier rôle à une super-héroïne.

7 juin : "La Momie" (film)

C'est quoi ? Le reboot de la saga avec Brendan Fraser et le point de départ d'un univers partagé "à la Marvel" centré autour des franchises de monstres détenues par Universal.

Pourquoi on a hâte. En dépit de la vacuité de ce projet, Tom Cruise est la tête d'affiche de ce film d'action réalisé par Alex Kurtzman.

9 juin : "Les Beaux étés, tome 3 : Mam'zelle Esterel" de Zidrou et Jordi Lafebre (BD)

French fries,

Guilty pleasure. Les Beaux Étés 3, @Dargaud 2017 pic.twitter.com/Y5UnEH7EnL — Jordi Lafebre (@jordilafebre) 19 décembre 2016

C'est quoi ? Le récit des traditionnelles vacances d'été de la famille Faldérault, toujours plein de rencontres inattendues, de couacs en pagaille et surtout, de beaucoup d'amour à partager.

Pourquoi on a hâte. Parce qu'on a doré les deux premiers tomes et qu'on compte bien sur la famille pour nous faire vivre des péripéties estivales avant l'heure. Comme toujours avec Zidrou, c'est bienveillant, tendre et drôle.

21 juin : "Transformer : The Last Knight" (film)

C'est quoi ? Les Autobots et les Decepticons s'affrontent de nouveau sur Terre.

Pourquoi on a hâte. Michael Bay continue à exploiter le filon des Transformers avec un 5e épisode d'une franchise qui affiche quelques signes d'essoufflement. Mais la volonté du réalisateur de mettre un coup de boost à la saga semble sincère et les premières images sont plutôt alléchantes.

Deuxième trimestre ? : "Twin Peaks", saison 3 (série, Showtime)

C'est quoi ? Twin Peaks revient après vingt-six ans d'absence pour une troisième saison. On sait peu de choses sur ce retour, si ce n'est que la majorité des personnages reprendront leurs rôles.

Pourquoi on a hâte. S'il y a bien une série qui nous a marqués chez Pop Up', c'est Twin Peaks. Son atmosphère étrange, ses acteurs grandioses, son univers barré et sa réalisation magistrale font de Twin Peaks l'un des monuments de la télé, et ce chef-d'œuvre de David Lynch a posé les bases pour de nombreuses séries contemporaines. Du coup, on se demande bien ce qu'il va ressortir de cette nouvelle saison qui a connu un développement compliqué (David Lynch a failli claquer la porte) et dont on ne sait rien, hormis quelques teasers aussi fous qu'intrigants.