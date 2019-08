On regarde quoi comme séries en septembre ?

Vous êtes bien reposé ? Tant mieux, parce que la rentrée côté séries démarre en fanfare. Faites chauffer la bande passante !

"Years and Years" (à partir du 2 septembre sur Canal+ et myCanal)

Chernobyl est déjà loin et vos quelques jours de vacances ont suffi à dissiper l’anxiété crée par la série catastrophe diffusée au printemps dernier sur OCS ? Alors enchaînez allègrement avec Years and Years, la pépite britannique qui va réactiver vos angoisses contemporaines. Imaginez que l’on vous dise que Donald Trump sera réélu en 2020, que cette élection mettra le feu aux poudres entre la Chine et les Etats-Unis, que la crise migratoire va s’intensifier et que le populisme va prendre encore plus d’ampleur en Europe. Cela vous paraît plausible ? A Russell T Davies aussi. Et c’est en se basant sur ce pitch pas si irréaliste que le créateur de la version britannique de Queer as Folk nous raconte les quinze prochaines années de la famille Lyons.

On y suit le quotidien de Daniel (Russell Tovey, remarqué dans Looking) qui tombe amoureux d’un réfugié ukrainien, de sa sœur Edith, infatigable activiste politique ou encore de son frère Stephen (Rory Kinnear, aperçu dans les récents James Bond), un conseiller financier que la crise bancaire va terrasser ou encore celui de sa fille aînée, Bethany, qui se revendique comme transhumaine. Une famille de Manchester ordinaire qui assiste au fil des ans à la montée en puissance de Vivienne Rook (géniale Emma Thompson), une femme politique dont le franc-parler et les positions très nationalistes séduisent de plus en plus au Royaume-Uni.

Si Chernobyl effrayait par son côté documentaire, la dystopie imaginée par Russell T Davies dérange parce qu’elle semble être une vision à peine exagérée de notre futur proche. Et notre monde, tel qu’on nous le montre dans 5, 10 ou 15 ans n’a rien d’enviable. Une mini-série en six épisodes maîtrisés, qui en dépit d’une vision très noire insuffle un soupçon d'espoir. Car bizarrement, si Years and Years est bien flippante, la série est également ultra galvanisante (au moins dans son dernier épisode).

"The Spy" (à partir du 7 septembre sur OCS)



Le trublion britannique Sacha Baron Cohen est de retour sur les écrans sous la direction du réalisateur israélien Gideon Raff (aux commandes d'Hatufim puis au scénario de son adaptation US, Homeland). Dans The Spy, il incarne cette fois le légendaire Eli Cohen, un agent du Mossad qui s'est infiltré parmi les puissants dans la Syrie du début des années 60. Tellement impliqué qu'il lui fût très difficile de renoncer à sa double identité à la fin de ses années en mission. A ses côtés, o retrouve au casting Noah Emmerich, le génial Stan Beaman de The Americans travaillera cette fois pour les services secrets israéliens. Les six épisodes qui composent cette mini-série seront disponible sur OCS à partir du 7 septembre.

"Marianne" (le 13 septembre sur Netflix)

Après s’être essayé au soap politique (Marseille), à la comédie romantique (Plan Cœur) et à la fiction d’anticipation (Osmosis), la production française du géant Netflix s’attaque désormais à l’horreur. Lancés sur la plateforme à l’occasion du prochain vendredi 13, les huit épisodes de 45 minutes de Marianne nous racontent l’histoire d’Emma (Victoire du Bois, vue récemment dans le long-métrage J’ai perdu mon corps), une jeune écrivaine qui prend conscience que les horribles histoires qu’elle raconte dans ses livres commencent à prendre vie. Elle décide alors de se rendre dans la ville où elle a grandi afin d’affronter ses démons et surtout Marianne, une terrifiante femme aux allures de sorcière. La série est réalisée et co-écrite par Samuel Bodin (Lazy Company, Tank).

"Undone" (le 13 septembre sur Prime Video)



C’est certainement le projet le plus excitant de ce mois de septembre. Car Undone est le nouveau projet signé par le créateur de BoJack Horseman (Raphael Bob-Waksberg) et sa co-productrice Kate Purdy. Une série dramatique réalisée entièrement en rotoscopie (on tourne en prise réelle et on dessine ensuite les contours pour donner un effet animé) qui raconte l’histoire d’Alma Winograd-Diaz, une jeune femme malentendante de 28 ans "bored of living" ("fatiguée de vivre") qui a une certaine tendance à saboter tout ce qui peut la rendre heureuse. A la suite d’un accident de la route, elle se découvre de nouvelles capacités spatio-temporelles et décide de les utiliser pour découvrir comment est mort son père 20 ans plus tôt.

C’est Rosa Salazar, qui incarnait Alita dans le film de Robert Rodriguez sorti cet année qui interprète Alma. Les huit épisodes de 28 minutes - visuellement bluffants - seront disponibles sur Prime Video le 13 septembre prochain.

"Criminal" (le 20 septembre sur Netflix)



Après avoir produit des séries en France, au Royaume-Uni (The Crown), en Espagne (La Casa de Papel) ou encore en Allemagne (Dark), Netflix propose pour la première fois un projet européen qui réunit ces quatre pays au sein d’une même série intitulée Criminal. Au programme, douze épisodes (trois par pays) qui nous entraînent dans une salle d’interrogatoire d’une commissariat. Une série judiciaire qui s’intéresse aux procédés mis en place lors de cette phase déterminante de l’enquête qui consiste à interroger les témoins ou présumés coupables.

Les trois épisodes français sont interprétés par Nathalie Baye, Sara Giraudeau (Le Bureau des Légendes) et Jérémie Renier. Du côté britannique, on retrouve David Tennant (Doctor Who) et Hayley Atwell (Agent Carter).

"The Hot Zone" (à partir du 22 septembre sur National Geographic)



Attention, nosophobes s’abstenir. Basée sur le roman du journaliste américain Richard Preston, The Hot Zone est une mini-série façon thriller scientifique qui raconte l’histoire de l’origine du virus mortel Ebola. Né dans les forêts d’Afrique centrale, il est mystérieusement découvert en 1989 dans un laboratoire près de Washington (Etats-Unis). Une vétérinaire de l’armée américaine, le Dr. Nancy Jaax (Julianna Margulies) va alors tenter d’empêcher sa propagation en tentant de mettre au point un remède en collaboration avec une équipe de policiers d’élite du SWAT.

Aux côtés de Julianna Margulies, on découvrira notamment Noah Emmerich (Stan Beeman dans The Americans) et Liam Cunningham (Ser Davos dans Game of Thrones). Les six épisodes seront diffusés à partir du 22 septembre sur National Geographic (accessible dans un pack via votre FAI). La chaîne proposera en outre en complément le documentaire Alerte au virus Ebola le 6 octobre.

"Les Sauvages" (à partir du 23 septembre sur Canal+ et myCanal)



Entre saga familiale et thriller politique, Les Sauvages nous plonge dans une France de 2017 fantasmée où le candidat sortant à la présidence de la République est opposé à Idder Chaouch (Roschdy Zem), le nouveau leader de la gauche et grand favori, mais dont les origines maghrébines ne plaisent pas à tout le monde. Il est d'ailleurs victime d’une tentative d’assassinat le jour de l'élection par un membre de la famille de Fouad Nerrouche (Dali Bensallah), un jeune acteur fiancé à Jasmine (Souheila Yacoub), la fille de Chaouch et également sa directrice de campagne. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il décide d'enquêter, aidé par Marion (Marina Foïs), la responsable de la sécurité de Chaouch.

Cette nouvelle création originale Canal+ en six épisodes de 52 minutes, adaptée de la saga littéraire politique de l’écrivain français Sabri Louatah est en outre réalisée par la talentueuse Rebecca Zlotowski (Une fille facile, Planétarium).

"Evil" (à partir du 26 septembre sur CBS)



Le duo de choc, Michelle et Robert King, déjà aux commandes de The Good Wife, The Good Fight et de la très sous-estimée BrainDead, est enfin de retour.

Pour l’instant diffusé sur la chaîne américaine CBS (et annoncé sur TF1 à une date indéterminée), Evil s’intéresse, comme son titre l’indique, aux possessions démoniaques. On suit Kristen Bouchard (incarnée par la Néerlandaise Katja Herbers aperçue dans The Leftovers et dans Westworld), une psychologue clinicienne qui se retrouve à faire équipe avec David DaCosta (Mike Colter, que l’on est ravi de revoir après l’arrêt de Marvel’s Luke Cage), un homme travaillant pour l’église catholique sur les phénomènes inexpliqués. Ensemble, ils enquêtent sur des crimes en tentant de découvrir si les accusés étaient en pleine possession de leurs moyens au moment des crimes. Le ton horrifique est clairement assumé dans le trailer, et on a hâte d’en découvrir davantage.

"The Politician" (le 27 septembre sur Netflix)



Difficile de rester de marbre face à un énième projet de l'infatiguable Ryan Murphy (American Crime Story, Pose, 9-1-1, etc.). Mais cette fois, c’est sur Netflix que ça se passe puisque le géant du streaming a déboursé 300 millions de dollars pour s’offrir les services du créateur américain pendant cinq ans.

The Politician est le premier de ses projets et la série nous plonge dans les coulisses de l’élection du futur président du Corps Etudiant du lycée San Sebastian en Californie, un titre recommandé pour intégrer Harvard, une des plus prestigieuses universités américaines. Un enjeu que ne prend pas à la légère Payton Hobart (Ben Platt, surtout connu pour ses performances dans des comédies musicales), jeune étudiant qui brigue ce poste en attendant de pouvoir réaliser son rêve de conquête de la Maison Blanche. A ses côtés, un joli casting féminin dans lequel on retrouve Gwyneth Paltrow (qui incarne la mère du héros) et Jessica Lange (American Horror Story).

Du côté des reprises, ça envoie du lourd. On vous aura prévenu, cette rentrée s’annonce très chargée. On commence avec Missions, la série française de SF signée OCS qui revient enfin pour une saison 2 à compter du 5 septembre. Sur Netflix, les fans de cette télé-réalité japonaise dont nous faisons évidemment partie se réjouiront de l’arrivée de la nouvelle saison de Terrace House, sobrement intitulée Tokyo 2019-2020, le 10 septembre. Le géant américain du streaming proposera également la 2e saison de Désenchantée, la série animée signée Matt Groening, dès le 20 septembre, tandis que la saison 4 (et dernière) de The Good Place débutera (en US+24) le 27.

A propos de dernière saison, c’est le moment de dire adieu à Transparent (sans Jeffrey Tambor, mais en musique) le 27 septembre sur Prime Video. Sur Canal+, on retrouvera avec grand plaisir Villanelle dans la saison 2 de l'impeccable Killing Eve à partir du 12 septembre, tandis que la saison 4 de la larmoyante This is us débarque le 24. Enfin, les fans d’American Horror Story seront ravis d’apprendre que la saison 8 sera dispo sur Netflix le 14 septembre, soit quatre jours avant que ne débute la saison 9 sur FX. Bonne rentrée !