On regarde quoi comme séries cet été ?

Accablé par la chaleur, vous vivez cet été caniculaire retranché dans le noir ? Profitez-en pour jeter un œil à notre sélection de nouvelles séries estivales, parfaitement adaptée pour vous aider à supporter les fortes températures.

"The Boys" (disponible depuis le 26 juillet sur Prime Video)

Marre des super-héros ? Vous n’êtes pas seul. Hughie est lui-aussi sacrément remonté contre eux, surtout depuis qu’un membre de la bande des Seven, A-train, a malencontreusement pulvérisé sa petite amie sous ses yeux. Devenue une véritable marque commerciale, cette bande de justiciers masqués n’a plus rien des héros vertueux des débuts. Ultra corrompus, ils accumulent les infractions sans jamais être inquiétés. Prêt à tout pour révéler au monde leur vraie nature, Hughie rejoint The Boys, un groupe d’humains décidés à les confondre.

Adapté d’un comic-book de l’irrévérencieux Garth Ennis (Preacher, Hellblazer), The Boys met un méchant tacle aux héros en slip. Ici, on est loin du politiquement correct de Marvel ou DC. Le sang gicle méchamment, le sexe est violent et les morts ne reviennent pas en deuxième saison. D'ailleurs, si avez besoin d’une ultime bonne raison pour regarder The Boys, sachez que la série a d’ore et déjà été renouvelée. En attendant la suite, les huit épisodes de la saison 1 sont disponibles depuis le 26 juillet sur Prime Video.

"Undercover" (à partir du 8 août sur Canal+)

Dans un camping des Flandres situé près de la frontière néerlandaise, deux policiers en mission d’infiltration s’installent dans un mobil-home pour surveiller Ferry Bouman, leur voisin suspecté d’être le plus grand producteur d’ecstasy au monde.

Avec son héros qui rappelle par certains côtés Tony Soprano (ce n’est "pas seulement un gros trafiquant, c’est aussi un homme ordinaire", rappelle Nico Moolenaar, le showrunner de la série à La Libre Belgique), et son histoire inspirée de faits réels (tournée dans un vrai camping qui "plante le décor et donne la teneur de la série"), Undercover est une pépite tragi-comique que l’on doit à nos voisins belges. Ceux qui ont pu découvrir le premier épisode projeté lors du dernier festival CanneSéries s’en souviennent encore et attendent depuis de découvrir la suite. Les dix épisodes de 52 minutes seront diffusés à raison de deux par soirée à partir du 8 août sur Canal+, tandis que l’intégralité de la saison est déjà disponible en intégralité sur myCanal.

"The Righteous Gemstones" (à partir du 19 août sur OCS)

Si vous faîtes partie des fans d’Eastbound & Down et de Vice Principals, ne ratez pas The Righteous Gemstones, la nouvelle série comique signée de l’Américain Danny McBride. Toujours aux manettes (il est à la fois créateur, scénariste, co-producteur, réalisateur et acteur), il s’attaque cette fois-ci aux Gemstone, une famille de télévangélistes de père en fils, emmenée par un patriarche incarné par le toujours génial John Goodman (The Big Lebowski, Roseanne).

Au programme, les magouilles de ce clan d’arnaqueurs professionnels, toujours très créatif lorsqu'il s'agit de gagner plus d’argent sur le dos des crédules. Danny McBride (qui incarne également un des fils de la famille) nous promet, non pas une série anti-religion mais un show déjanté sur des "gens qui se présentent d’une façon et qui agissent différemment". Les neuf épisodes de la série seront disponibles en US+24 sur OCS à partir du 19 août.

"Il était une seconde fois" (à partir du 29 août sur Arte)

Depuis quatre mois, Vincent est à la dérive. Séparé de sa petite amie, Louise, il enchaîne les soirées avec moults substances illicites et plans cul sans lendemain. Jusqu'au jour où on lui livre par un erreur un carton contenant un cube en bois. Lorsqu'il se glisse à l'intérieur, Vincent remonte le temps et revient neuf mois plus tôt, alors qu'il était toujours en couple. Il en profite alors pour tenter de comprendre ce qui a amené à cette rupture pour essayer de l'éviter.

En quatre épisodes de 52 minutes, cette mini-série emmenée par Gaspard Ulliel (Saint Laurent, Juste la fin du monde) et signée Guillaume Nicloux (L'Enlèvement de Michel Houellebecq) revisite avec mélancolie l'éculé thème du voyage dans le temps.

"Carnival Row" (le 30 août sur Prime Video)

Après The Boys, l'été des séries se poursuit sur Prime Video avec un projet dans les cartons depuis... 2005. D'abord attendu en long-métrage, Carnival Row est finalement devenu une série en huit épisodes, selon la volonté d'Amazon. Un drame fantastique se déroulant dans un 19e siècle imaginaire dans lequel les humains sont désormais contraints de vivre, surpopulation oblige, aux côtés de créatures mythologiques. Une histoire de cohabitation donc, portée par un couple contre-nature. D'un côté, Rycroft Philostrate, un détective humain incarné par Orlando Bloom (Le Seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes), et de l'autre, la fée Vignette Stonemoss, interprétée par Cara Delevingne (Valérian et la cité des mille planètes).

Sur fond d'enquête autour de meurtres mystérieux, Carnival Row aborde de manière détournée l'immigration et le vivre ensemble en construisant un foisonnant univers fantastique.

"Carole & Tuesday" (le 30 août sur Netflix)

Si vous êtes amateur d’animation japonaise, vous connaissez forcément Cowboy Bebop et Samurai Champloo, les deux chef d’œuvres de Shin'ichirō Watanabe. Bonne nouvelle, le génial créateur est de retour avec une nouvelle série enfin disponible sur Netflix après avoir été diffusée au Japon au printemps.

Sur Mars où la population mondiale a commencé à migrer depuis 50 ans, toute la culture ou presque est désormais façonnée par l’intelligence artificielle. Mais dans ce monde aseptisé, quelques adolescents continuent de rêver. Carole et Tuesday sont de celles-là. L’une joue du clavier, l’autre de la guitare et chacune rêve de devenir musiciennes. Leur rencontre va changer leur vie, et peut-être celle de l’humanité, grâce aux chansons qu'elles composent ensemble. Vous l’aurez compris, cet anime sera dédié à la musique qu’affectionne tellement son créateur (qui est ici seulement scénariste, comme pour Space Dandy), connu entre autres pour les bandes-sons soignées et ô combien singulières de ses œuvres. Délibérément conçu pour plaire à un public occidental, tous les morceaux sont d'ailleurs interprétés en anglais, à l'image du tube des deux jeunes filles, The Loneliest Girl, calibré pour rester très longtemps en tête.

Et sinon ? Et bien on ne s'arrête pas là puisque le mois d'août est aussi le moment choisi par l'excellente série Succession pour revenir avec une saison 2 diffusée (en US+24) à partir du 12 août sur OCS. Sur Netflix, le 9 débute la troisième saison de GLOW et le 16, c'est le retour de Mindhunter et ses tueurs en série. Le même jour revient The Terror sur Prime Video. Enfin, notez que la septième et dernière saison d'Orange is the New Black est disponible sur Netflix depuis le 26 juillet. De quoi clôturer les aventures du pénitencier de Litchfield débutée sur la plateforme de streaming à l'été 2013.