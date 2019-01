Handicap : à Bréal-sous-Montfort, l’ESAT de transition permet de sortir de l’emploi protégé

Les ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Travail) sont des établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap. Des personnes dont les capacités de travail ne leur permettent pas de trouver un emploi dans une entreprise ordinaire ou d’exercer une activité professionnelle indépendante. L’établissement va donc tout mettre en œuvre pour leur trouver un travail adapté à leurs compétences, à leur vitesse d’exécution des tâches, dans des structures adaptées et un encadrement au petit soin.

Sortir de l’emploi protégé

Mais il existe aussi des ESAT dits transitionnels dont l’objectif est de les aider à sortir de ce monde du travail protégé pour le monde du travail ordinaire. Pendant 3 ou 4 ans, les travailleurs vont petit à petit apprendre un métier, des gestes, des techniques, mais aussi à devenir autonomes, gérer leur stress, leurs émotions.

Objectif : un ESAT de transition par département

À Bréal-sous-Montfort, l’ESAT du Pommeret fait partie de la dizaine d’ESAT de transition existant en France. Chaque année, une soirée est organisée pour raconter aux uns et aux autres comment se passe les entrées et sorties. Des travailleurs en situation de handicap, des entreprises témoignent de ce que l’ESAT leur a apporté. Ainsi Alan travaille depuis quelques mois pour Herboratum, une entreprise d’entretiens de jardins et d’espaces verts.

Reportage : Séverine Breton, Thierry Bouilly et Pascal Nau