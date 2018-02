VIDEO. On regarde quoi comme séries en mars ?

Les affaires reprennent. Car si vous avez déjà visionné les trois séries que nous vous recommandions chaudement le mois dernier, ce mois de mars devrait suffire à combler votre boulimie sérielle. Pour vous aider à y voir plus clair, Pop Up' en a sélectionné sept qui méritent toute notre attention.

"The Looming Tower" (à partir du 9 mars sur Amazon Prime Video)



Comment le 11-Septembre a-t-il pu avoir lieu ? C’est la question ambitieuse à laquelle tente de répondre The Looming Tower, la nouvelle série originale Amazon, adaptée du livre éponyme de Lawrence Wright (La Guerre cachée en VF aux éd. Robert Laffont), couronné d’un prix Pulitzer en 2007. L’occasion de comprendre comment les événements se sont enchaînés depuis l’attentat contre les ambassades américaines en Afrique en 1998, et surtout, de comprendre comment les conflits d’intérêt entre la CIA et le FBI ont contribué à donner à Oussama Ben Laden et à son organisation Al-Qaïda l'occasion d’attaquer le World Trade Center.

La série nous plonge dans le quotidien des agents rivaux de l’équipe I-49 et de l’unité Ben Laden, des Etats-Unis au Kenya en passant par l’Albanie. D’un côté, le FBI avec John O’Neill (Jeff Daniels) et son protégé Ali Soufan (Tahar Rahim). De l’autre, Martin Schmidt (Peter Sarsgaard) pour la CIA. Des hommes perpétuellement en compétition pour être les premiers à dégotter des informations susceptibles d’aider la lutte anti-terroriste. Les dix épisodes de 52 minutes seront disponibles en exclusivité sur le service de streaming d’Amazon, à raison d’un épisode par semaine à compter du 9 mars.

"Les Enfants de la Baleine" (le 13 mars sur Netflix)



Après Devilman Crybaby et Violet Evergarden, Netflix continue dans sa volonté de proposer des séries d’animation japonaises de qualité en diffusant Les Enfants de la Baleine, quelques mois seulement après sa diffusion au Japon. Un animé que les lecteurs de mangas attendent avec impatience au regard de la qualité des albums dont il est adapté. Publiés aux éditions Glénat depuis plus de deux ans (le dixième tome sera publié le 7 mars prochain), les albums de Les Enfants de la Baleine a des faux airs de conte post-apocalyptique.

L’histoire de quelques centaines de jeunes gens doués de pouvoirs surnaturels qui, à bord de la Baleine, un vaisseau de glaise, errent depuis des années sur une mer de sable sans rencontrer âme qui vive. Jusqu’au jour où ils découvrent une étrange jeune fille cachée sur une île. On croise les doigts pour que cette adaptation soit aussi belle et émouvante que les mangas d’Abi Umeda.

"Terrace House : Opening New Doors, part 1" (le 13 mars sur Netflix)



Si vous ne connaissez pas cette émission culte de téléréalité japonaise, cette nouvelle saison, intitulée Opening New Doors, pourrait bien vous faire devenir accro. Le principe est simple, six jeunes Japonais (trois garçons et trois filles) entament une colocation dans une sublime maison. Après Boys & Girls in the City qui se déroulait au cœur de Tokyo, puis Aloha State (moins passionnante) à Hawaï, Opening New Doors entraîne nos nouveaux colocataires dans une forêt près de Nagano (au centre du Japon).

Contrairement aux téléréalités françaises type Secret Story, ici les participants ne sont pas enfermés et continue à vaquer à leurs occupation. Ainsi ils continuent à travailler, à étudier ou à débriefer leur expérience avec leur meilleur.e ami.e sous l’œil de la caméra. Mais quel intérêt trouver à regarder vivre au quotidien des jeunes gens ? Justement, c’est cette apparente banalité du quotidien qui se révèle passionnante tant elle dévoile nos différences culturelles à chaque instant. Les rapports amoureux, les conflits, la façon d’envisager le futur, rien ne ressemble à ce que nous connaissons et c’est ce qui fait de Terrace House probablement la meilleure série documentaire pour comprendre les Japonais. Nous, on est complètement accro.

"Monstre sacré" (à partir du 15 mars sur Arte)



Une star de la télé britannique voit sa vie et celle de ses proches basculer après des accusations d’agression sexuelles. Inspirée du scandale de pédophilie qui a éclaté en 2012 autour du présentateur vedette de la BBC, Jimmy Saville, Monstre sacré (National Treasure en VO) n’a donc rien à voir avec l’affaire Weinstein, mais n’en reste pas moins ancré dans l’actualité, surtout quand la série, brillamment scénarisée par Jack Thorne (Skins, This is England) épingle le machisme du milieu audiovisuel. Les quatre épisodes de 48 minutes, récompensés lors des BAFTA Awards 2017 du prix de la meilleure mini-série, seront diffusés les 15 et 22 mars prochain sur Arte.

"Future Man" (à partir du 18 mars sur OCS Choc)



Après Preacher, l’adaptation moyennement réussie des comics de Garth Ennis et Steve Dillon, le duo Seth Rogen – Evan Goldberg revient aux manettes d’une nouvelle série. L’histoire de Josh Futturman (incarné par Josh Hutcherston, révélé par la saga Hunger Games), un jeune homme qui, le jour, fait le ménage dans un laboratoire de recherche et passe ses nuits à jouer au jeu vidéo (fictif) Bionic Force. Lorsqu’il parvient enfin à le terminer, deux soldats issus du jeu débarquent dans sa chambre et lui expliquent qu’il est la seule personne au monde à avoir réussi cet exploit. Sauf que le jeu est en fait un test de recrutement déguisé, créé dans le futur pour déterminer quelle personne va être capable de sauver l’humanité en grand danger. Sa mission : empêcher la découverte d'un vaccin contre l’herpès…

Vous l’aurez compris, Future Man joue la carte de la comédie déjantée, très largement inspirée de The Last Starfighter, un film sorti en 1984. Après une première diffusion en novembre dernier sur Hulu, les treize épisodes débarquent sur OCS Choc, à raison de deux épisodes diffusés chaque semaine (les deux premiers seront disponibles pour les abonnés sur OCS Go dès le 15 mars).

"The Terror" (à partir du 26 mars sur AMC)



Alors que l’audience s'érode autour de sa série zombiesque, The Walking Dead, la chaîne américaine AMC lance une nouvelle série horrifique. Produite par Ridley Scott et adaptée du roman éponyme de Dan Simmons, The Terror nous emmène en expédition sur les mers polaires, à bord de deux navires de la Royal Navy. Au menu, dix épisodes à vous glacer le sang pour tenter de comprendre comment, en 1845, cet équipage de 129 hommes a pu intégralement disparaître.

Un impressionnant trailer et un casting alléchant avec, entre autres, les Britanniques Jared Harris (Mad Men), Ciaran Hinds (Game of Thrones) et Tobias Menzies (Outlander) nous ont convaincu. On espère qu’il en sera de même pour un futur diffuseur en France.

"American Crime Story, saison 2 : The Assassination of Gianni Versace" (en mars sur Canal+)



Après nous avoir fait revivre le procès O.J. Simpson dans sa première saison, Ryan Murphy revient avec sa série d’anthologie American Crime Story en nous décryptant un autre fait divers qui avait bouleversé les Etats-Unis : l’assassinat du couturier italien Gianni Versace devant sa villa à Miami Beach, le 15 juillet 1997. L’occasion de revenir sur la personnalité trouble de son meurtrier, Andrew Cunanan, mais également de nous plonger dans l’intimité sulfureuses de la famille Versace, qui s’est déjà désolidarisée du projet. Il faut dire que le portrait fait de Donatella Versace, la sœur du couturier, incarnée par Penelope Cruz, n’est pas des plus sympathiques. La série parfaite pour bitcher au chaud depuis son canapé au son de Last Night a DJ Saved My Life.



Et ce n'est pas tout. Attendez-vous à une exposition maximale à la lumière bleue car ce mois de mars est riche en suites très attendues. Tout d'abord, la deuxième saison très attendue d'Atlanta qui débarque le 2 mars sur OCS. Quant à Marvel's Jessica Jones, elle revient le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes sur Netflix avec dix épisodes réalisés par des femmes. Quant à la géniale série The Americans, elle entame sa sixième et dernière saison le 28 mars sur FX, et on l'espère, très bientôt, en France.