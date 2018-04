VIDEO. Les trois séries qu'il ne fallait pas rater en avril

On vous imagine très occupés, entre le retour prise de tête de Westworld et l’angoisse suscitée par les nouveaux épisodes de The Handmaid’s Tale. Mais si vous êtes un adepte du binge watching et que l’attente est vraiment trop longue entre deux épisodes de ces géniales séries, Pop Up' vous propose trois séances de rattrapage.

Si vous aimez les faits divers : "American Crime story, saison 2 : The Assassination of Gianni Versace" sur Canal+ à la demande



Après une première saison très réussie qui revenait sur le très médiatique procès de l’ex star du football américain O.J. Simpson, American Crime Story, la dernière série d’anthologie de Ryan Murphy est de retour avec un autre fait divers qui avait passionné l’Amérique à la fin des années 90, l’assassinat du couturier italien Gianni Versace sur le perron de sa villa de Miami Beach.

Si la critique (et la promotion) ont mis en avant la performance de Penelope Cruz, parfaite en Donatella Versace aussi figée que peroxydée, la série se concentre surtout sur la vie d’Andrew Cunanan, le meurtrier à la personnalité trouble. Alternant flashbacks retraçant le parcours meurtrier de Cunanan, sa lente descente aux enfers et son enfance trouble entre une mère soumise et un père incestueux, The Assassination of Gianni Versace construit, au fil des neuf épisodes de la série, le portrait d'un jeune homme aussi séduisant qu'affabulateur. Un psychopathe magnifiquement incarné par Darren Criss (Glee) qui porte presque à lui tout seul cette série fascinante de bout en bout.

Si vous avez envie d’amour et de poésie : "Violet Evergarden" sur Netflix



Adapté d’une série de light novels japonais, Violet Evergarden conte l’histoire de son héroïne éponyme, une orpheline employée comme machine de guerre par l’armée qu'elle a servie pendant quatre années sous les ordres de son supérieur et mentor, le major Gilbert. A la mort de ce dernier, elle retourne à la vie civile et devient une "poupée de souvenir automatique", sorte d'écrivain public chargé d’écrire les lettres qu'on lui commande en retranscrivant au mieux les émotions que ses clients ne parviennent pas à exprimer. Ignorant tout de l’amour, Violet compte sur ce nouveau métier pour lui permettre de mieux comprendre cet étrange sentiment.

Réalisés par le studio Kyoto Animation (La Mélancolie de Haruhi Suzumiya), les treize épisodes de Violet Evergarden - bien qu’inégaux dans les histoires de correspondance qu’ils développent- se révèlent être de véritables claques visuelles. Happés par l'animation et ses couleurs éclatantes, cous vous laisserez ensuite séduire par le message universel qu’ils délivrent, la difficulté d’exprimer ses sentiments. Enfin, vous conviendrez que cet animé est avant tout une sublime déclaration d’amour aux mots et à ceux qui les écrivent. De la poésie pour les yeux.

Si vous ne voulez pas être complètement largué à la machine à café : "La Casa de Papel" sur Netflix

Impossible que cela vous n’ayez pas entendu parler de La Casa de Papel, la série espagnole devenue, en seulement quelques mois seulement, la série en langue non-anglaise la plus regardée sur Netflix. Un succès planétaire dont le pitch tient en quelques mots : une bande de braqueurs tente le casse du siècle en s’enfermant avec des otages dans la Maison royale de la monnaie à Madrid.

Plus qu’une série, La Casa de Papel est aujourd’hui devenue un véritable phénomène de société dans certains pays d’Amérique du sud ou au Portugal où des joueurs de foot s'amusent même à porter le désormais célèbre masque de Dali qu’arborent les braqueurs dans la série.

Une publication partagée par La Casa De Papel (@casadepapelarg) le 19 Mars 2018 à 7 :11 PDT



Nous on l’avoue (et on n’est pas les seuls), on a du mal à s’enthousiasmer pour cette série qui, malgré une mécanique bien huilée et un scénario qui fait la part belle aux voleurs sur fond de révolte sociale, lasse au fur et à mesure que les épisodes en quasi huis-clos se succèdent. Une troisième saison vient d’être annoncée et on se demande bien comment les scénaristes vont pouvoir enchaîner alors que le braquage se termine (enfin) dans le dernier épisode de la saison 2. A trop vouloir surfer sur le succès, La Casa de Papel pourrait bien connaître la même destinée que Prison Break, comme le prédit le blog Le Monde des séries.