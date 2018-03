VIDEO. Les trois séries qu'il ne fallait pas rater en mars

Le mois d’avril s’annonce dense. Entre le retour de Westworld, de The Handmaid’s Tale, de 3% et de Legion, on prédit d’ores et déjà que vous allez être bien occupés. On espère juste que vous n’êtes pas (en plus) passés à côté des perles du mois de mars. Pour les retardataires (ou ceux qui privilégient leur vie sociale), Pop Up’ vous a sélectionné les trois séries (disponibles) qui méritent vraiment d'être visionnées.

Si vous aimez les dystopies d’espionnage : "Counterpart" sur OCS Go



Employé de bureau consciencieux, Howard Silk bosse depuis 30 ans pour l’antenne berlinoise de l’ONU, sans vraiment savoir en quoi consiste son routinier métier. Jusqu’au jour où on lui présente son double, un autre Howard Silk, agent des services secrets, qui vit dans un monde parallèle depuis la guerre froide. Silk apprend alors que le bâtiment dans lequel il travaille contient un portail permettant d’accéder à une autre réalité, copie conforme de notre monde et de ses habitants. Malgré lui, le naïf Howard se retrouve mêlé à une étrange guerre d’espionnage.

Portée par le génial J.K. Simmons (Whiplash, Juno) qui incarne avec beaucoup de subtilité ces deux hommes si différents malgré leur passé commun, cette première saison de Counterpart est en tout point remarquable. En insufflant une dose de science-fiction à une série d’espionnage, Justin Marks, son créateur, renouvelle totalement le genre et "amène à une réflexion existentielle sur les choix que nous faisons et qui déterminent notre vie", comme il le précisait récemment à Télérama. Tout simplement brillant (et, en plus, le tournage de la saison 2 est déjà en cours).

Si vous aimez rire jaune : la saison 2 d’"Atlanta" sur OCS City



Après une première saison récompensée par le Golden Globes de la meilleure série et celui du meilleur acteur dans une série comique, Atlanta revient en France, et cette fois, diffusée à l’heure US. Imaginée, réalisée et interprétée par le talentueux touche-à-tout Donald Glover (à la fois connu pour son rôle de Troy dans Community et par les amateurs de rap sous le pseudo de Childish Gambino), Atlanta est un petit bijou à classer dans la catégorie des "dramédies" autobiographiques.

Glover y incarne Earl, un jeune Afro-Américain en galère qui tente de s’en sortir en devenant le manager de son cousin Paper Boi, une star locale du rap. Rassurez-vous, cette robbin’ season est encore plus gênante que la première dans sa manière si habile de dénoncer le racisme ordinaire dont sont victimes les noirs aux Etats-Unis (un thème également bien présent dans la dernière série d'Alan Ball, Here & Now). Brillante et férocement drôle - même si nos rires sont empreints d’un profond malaise -, Atlanta est une série sur ces drôles de héros du quotidien, si usés par la vie qu’il transpire d'eux une profonde mélancolie.

Si vous n’avez jamais compris la différence entre la CIA et le FBI : "The Looming Tower" sur Amazon Prime Video



Comment le 11-Septembre a-t-il pu avoir lieu ? C’est la question ambitieuse à laquelle tente de répondre The Looming Tower, la nouvelle série originale Amazon, adaptée du livre éponyme de Lawrence Wright (La Guerre cachée en VF aux éd. Robert Laffont), couronné d’un prix Pulitzer en 2007. L’occasion de comprendre comment les événements se sont enchaînés depuis l’attentat contre les ambassades américaines en Afrique en 1998, et surtout, de comprendre comment les conflits d’intérêt entre la CIA et le FBI ont contribué à donner à Oussama Ben Laden et à son organisation Al-Qaïda l'occasion d’attaquer le World Trade Center.

La série nous plonge dans le quotidien des agents rivaux de l’équipe I-49 et de l’unité Ben Laden, des Etats-Unis au Kenya en passant par l’Albanie. D’un côté, le FBI avec John O’Neill (Jeff Daniels) et son protégé Ali Soufan (Tahar Rahim). De l’autre, Martin Schmidt (Peter Sarsgaard) pour la CIA. Des hommes perpétuellement en compétition pour être les premiers à dégotter des informations susceptibles d’aider la lutte anti-terroriste. La série est encore en cours de diffusion et vous pouvez la rattraper en visionnant les épisodes déjà disponibles sur Amazon Prime Video.