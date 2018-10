HandiAnim : pour que les personnes en situation de handicap aient accès aux loisirs

On estime à 650 000, en France, le nombre de personnes en situation de handicap mental. Des enfants ou adultes, en grande partie dépendant et qui, faute d’un accompagnement adapté, se retrouvent souvent privés de loisirs.

Une histoire personnelle

Ce problème, Jeanne Le Penglaou et sa famille s’y retrouvent très régulièrement confrontés. Son frère Thomas, est polyhandicapé. Et il adore nager. Mais le foyer dans lequel il vit ne propose pas cette activité.

« Quand il rentre chez nous, tous les quinze jours, ma mère cherche quelqu’un pour l’amener à la piscine. Elle n’aime pas ça, ce n’est pas son truc. Lui, c’est vraiment son élément, et elle ne trouve personne », explique la jeune femme qui, vivant à Lorient, sa famille à Carhaix, ne peut leur venir en aide. La recherche est d’autant plus difficile, que la jeune femme ne trouve aucun espace dédié pour publier une annonce.

Du temps pour les familles

Fort de ce constat, et après des études pour devenir éducatrice spécialisée, suivies d’un cursus sur les usages numériques, Jeanne Le Penglaou créée le site internet HandiAnim. Une plateforme dont l’objectif est de permettre à des familles comme la sienne de pouvoir identifier en quelques clics des personnes disponibles à proximité et prête à les aider.

Je souhaite que les maîtres-mots de mon service soient plaisir, bien-être, et dynamisme.

Lancé au mois de juillet dernier, 376 animateurs se sont inscrits sur le site et proposent toutes sortes d’activités de loisirs, culturelles ou sportives. Ils sont de profils différents, spécialisés en art-thérapie, éducateurs, psychomotriciens, d’autres ne sont pas diplômes, n’ont aucune expérience professionnelle…

Mais pour la fondatrice, le plus important à ses yeux, c’est « que tous les parents de personnes en situation de handicap puissent trouver facilement des jeunes (et des moins jeunes d’ailleurs !) qui, comme moi, souhaitent partager des moments magiques et conviviaux en développant ses connaissances et son expérience du handicap. »