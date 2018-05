« Deux petites notes », le livre rêvé d’une maman non-voyante pour sa fille voyante

Par Séverine Breton

Quand Magali est devenue maman, elle s’est demandée comment elle allait pouvoir lire des histoires le soir dans son lit à sa fille. Magali est aveugle, et s’il existe des livres en braille pour les non-voyants, il n’existe rien pour les enfants voyants de parents aveugles puissent partager avec eux leurs lectures. Alors, Magali a beaucoup discuté avec ses amies, et toutes ensembles, elles ont décidé de fabriquer ce livre qui leur manquait tant.

« Deux petites notes »

Une dame, Odile Bonnet, a écrit l’histoire, une autre, Claire Lafont-Rapnouil, a réalisé les dessins, et un dernière, Marie Anne Divet s’est essayé au métier d’éditrice pour mener à terme ce beau projet. « Deux petites notes », c’est le titre de leur premier ouvrage, raconte l’histoire d’une petite fille dont la vie est soudainement bouleversée par l’arrivée d’un bébé dans la famille.

Magali a son livre, en braille. Sa fille, le sien, avec des dessins. Et pour que Magali puisse l’accompagner tout au long de ses pages, ont été incrustées ici où là des indications en braille, des dessins en relief comme ce nœud dans les cheveux de la Manon.

Une aventure collective et solidaire

Le livre a été en partie fabriqué au sein d’un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail). Les travailleurs ont collé ces fameuses étiquettes en braille et ont pris un énorme plaisir, eux, en situation de handicap, à aider une aveugle.

Magali et ses amies espèrent maintenant qu’un éditeur s’emparera de l’idée, qu’il imprimera le livre avec un plus gros tirage et publiera d’autres contes. Pour que la fille de Magali puisse entendre d’autres histoires que sa maman pourra lui raconter le soir, dans son lit, avant de s’endormir.

Reportage : Séverine Breton, Benoît Le Vaillant, Pierre-Yves Cheval. Intervenants : Magali Guigot, Marie-Annick Bastit, Claire Lafont-Rapnouil (Illustratrice), Esméralda (Ateliers Sévigné), Gisèle Derouin (Monitrice Ateliers Sévigné), Léna Hérouin (Enseignante), Anaé, Galaad et Marie-Anne Divet (Histoires ordinaires)

Pour commander le livre, se rendre sur la librairie des éditions Histoires ordinaires.