On regarde quoi comme séries en octobre ?

Ceux qui suivent de près l'actualité des séries le savent bien, c'est ce mois-ci que débute Watchmen, un des projets les plus attendus de l'année, essentiellement parce qu'il s'agit du nouveau bébé du génial créateur américain Damon Lindelof (The Leftovers, Lost). Mais octobre réserve d'autres excellentes surprises. Pop Up' fait le point sur les projets les plus intéressants à venir ce mois-ci.

"Raising Dion" ("Comment élever un super-héros", le 4 octobre sur Netflix)

Après avoir revisité le mythe du super-héros dans l’excellente série The Boys diffusée sur Prime Video, Netflix met son grain de sel dans le game en proposant Raising Dion, adapté du comic book éponyme de Dennis Liu (inédit en France) et surtout de sa vidéo promotionnelle. L’histoire de Nicole (Alisha Wainwright), une jeune afro-américaine qui se retrouve à élever seule son petit garçon, Dion ("raising Dion"), après la mort de son mari. Une tâche compliquée par les capacités surnaturelles que développe Dion et qui intriguent beaucoup de monde.

Comment élève-t-on un super-héros, de surcroît lorsque l’on est une femme noire et célibataire aux Etats-Unis, voilà l’angle choisi pour cette nouvelle série pleine d’ambition adaptée par Michael Green (American Gods, Logan) et sur laquelle plane l'ombre de l’acteur engagé Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) qui enfile également ici, outre le petit rôle du père défunt de Dion, sa casquette de producteur.

"The Victim" (à partir du 7 octobre sur France 2)

Après The Spy diffusé en septembre, France 2 confirme son tropisme pour la fiction policière britannique en proposant à ses téléspectateurs, The Victim, initialement diffusé sur BBC One. Le soir d'Halloween, Craig Myers, 28 ans, est agressé par une personne déguisée qui vient de sonner à sa porte. Rapidement, la police découvre qu'il est la victime d'un appel au meurtre posté sur internet. On l’accuse d’être en fait Eddie J. Turner, un homme qui vit désormais sous une nouvelle identité inconnue après avoir passé quinze ans ans en prison pour le meurtre d'un jeune garçon. Rapidement, les soupçons se portent sur Anna Dean, la mère de cette jeune victime, qui cherche toujours à venger la mort de son enfant. Est-elle aveuglée par son désir de vengeance ou Craig Myers est-il vraiment ce meurtrier qui a refait sa vie sans que personne ne connaisse rien à son terrible passé ?

Davantage qu'un simple polar, la mini-série en quatre épisode est surtout l'occasion d'interroger le spectateur sur la justice et le droit à l’oubli.

"Mytho" (à partir du 10 octobre sur Arte)



Elvira (Marina Hands) a quatre enfants. Enfin, trois : deux ados qui lui mènent la vie dure, et un mari (Mathieu Demy) infidèle et pas franchement impliqué dans la vie familiale. Au bord du burn-out, elle profite d’une mammographie de contrôle pour s’inventer un cancer du sein, histoire d’attirer l’attention et ne plus être celle sur qui tout repose. Evidemment, cet énorme mensonge va prendre des proportions inattendues.

Auréolé du Prix du public lors du dernier festival Séries Mania (et du Prix d’interprétation féminine pour Marina Hands), Mytho est une mini-série en six épisodes qui aborde avec humour le thème de la charge mentale. Diffusée dans le cadre de deux soirées (seulement), l’intégralité des épisodes sera également disponible sur arte.tv à partir du 3 octobre.

"Doom Patrol" (à partir du 15 octobre sur SyFy France)



Cette fois, c’est sûr, la série de la chaîne américaine DC Universe dont tout le monde a parlé cette année débarque enfin en France. Et non, ce n'est pas sur Netflix comme sa grande sœur Titans, mais sur SyFy France (disponible via SFR). Pas facile à résumer, Doom Patrol raconte les aventures d’humains “meta”, plus handicapés que super-héros, qui trouvent refuge dans un manoir afin d'échapper à leurs pouvoirs qui les embarrassent et les empêchent de mener une vie normale. Parmi eux, on trouve Crazy Jane (Diane Guerrero, découverte dans Orange Is the New Black), une jeune fille qui doit composer avec ses 64 personnalités différentes, ou encore Robotman, un ancien pilote automobile dont le cerveau a été transféré dans un robot après un accident. Tous vont devoir s’unir et mobiliser leurs forces lorsque leur protecteur, le Chef, est enlevé par l’horrible Mr Nobody.

Les quinze épisodes qui composent cette première saison sont l’occasion de constater que non, on n’en a pas fini avec les super-héros, et que le genre a encore beaucoup à nous apporter, n’en déplaise aux haters. Ne ratez pas ce petit bijou d'humour noir et de cynisme.

"Living With Yourself" (le 18 octobre sur Netflix)



Vous l’avez aimé dans Ant-Man ? Vous allez l’adorer dans Living With Yourself puisque Paul Rudd s’y dédouble. Il incarne Miles, un homme un peu au bout du rouleau qui, en voulant s’améliorer, se retrouve confronté avec une meilleure version de lui-même. Évincé de sa vie et de son travail, il va devoir lutter contre ce double plus séduisant et plus performant que lui pour reprendre sa place.

Une série loufoque en huit épisodes qui permet de mesurer, pour ceux qui en doutaient encore, de l’extraordinaire potentiel comique de Paul Rudd.

"Modern Love" (le 18 octobre sur Prime Video)

Tiens, une nouvelle série d’anthologie au casting alléchant sur Prime Video. Après The Romanoffs, signé Matthew Weiner, qui s’intéressait (avec plus ou moins de réussite) aux descendants de la famille royale russe, le service de streaming d’Amazon propose Modern Love aux amoureux de comédies romantiques façon Love Actually. Huit épisodes dans lesquels se succéderont Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, John Slattery ou encore Dev Patel aux prises avec "l’amour sous toutes ses formes compliquées et magnifiques".

Basés sur des histoires vraies, les huit épisodes seront disponibles sur Prime Video dès le 18 octobre.

"Watchmen" (à partir du 21 octobre sur OCS)

C’est l'une des séries, si ce n’est LA série la plus attendue de l’année. Après le choc Lost et l’étourdissant The Leftovers, le nouveau projet du prodige Damon Lindelof se nomme Watchmen. Comme le comic book culte signé Alan Moore et son adaptation sortie au cinéma il y a dix ans. Sauf que c’est Damon Lindelof et qu’évidemment, on ne s’attend pas à ce que ça ressemble à ce qu’on aurait pu attendre. Après des mois de mystérieux teasings, la série s’est enfin dévoilée à travers une bande-annonce digne de ce nom, confirmant ainsi l’énorme potentiel de la dernière grosse production HBO, post Game of Thrones.

Et sinon, ça parle de quoi ? Damon Lindelof a prévenu, son Watchmen n’est ni une adaptation, ni un reboot mais plus un spin-off qui se déroule dans l’univers du comic book, soit une version uchronique des Etats-Unis au milieu des années 1980 au moment où des super-héros à la retraite sont mystérieusement découverts morts. Côté casting, on retrouve Regina King (Seven Seconds, The Leftovers), Jeremy Irons ou encore Don Johnson, tandis que la musique a été confiée au soin du groupe Nine Inch Nails. Bref, on est hypé comme jamais.

"Mrs Fletcher" (à partir du 28 octobre sur OCS)



Puisqu’on évoque The Leftovers, c’est justement Tom Perrotta – l’auteur du roman Les Disparus de Mapleton qui a servi de base à la série de Lindelof – qui est également à l’origine de Mrs Fletcher, son roman qu’il adapte ici pour la télévision. L’histoire d’Eve Fletcher (la toujours géniale Kathryn Hahn que l’on a adoré dans I Love Dick et Transparent), une mère poule divorcée et désemparée après le départ à l’université de Brendan, son fils unique à qui on mettrait bien des baffes en permanence. Une comédie "coming-of-age" qui explore l’impact des réseaux sociaux et de la pornographie sur nos vies.

Cette mini-série en sept épisodes d’une trentaine de minutes sera disponible sur OCS en US+24 à partir du 28 octobre.

Pour le reste, les abonnés à Netflix pourront découvrir à partir du 4 octobre la cinquième saison tant attendue de Peaky Blinders (les autres la retrouveront à partir du 24 sur Arte), ainsi que la saison 3 de la série d'animation la plus drôle sur ce délicat moment qu'est l'adolescence, Big Mouth. The Sinner revient le 6 (mais sans Jessica Biel), tandis que notre cheval dépressif préféré, BoJack est de retour pour une sixième saison (et dernière saison diffusée en deux parties) de BoJack Horseman, le 25 octobre. Si vous êtes plutôt Canal+, ne manquez pas le saison 6 de Silicon Valley, diffusée en US+24 à partir du 28 octobre.