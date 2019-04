On regarde quoi comme séries en mai (à part "Game of Thrones") ?

Entre le dernier volet des Avengers et la bataille de Winterfell, difficile pour un film ou une série d'émerger dans les discussions à la machine à café ces derniers jours. Mais chez Pop Up', on ne lâche rien et on s'applique encore et toujours à vous proposer quelques options alternatives pour le mois de mai qui déboule, histoire de ne pas être en PLS lorsque Game of Thrones s'achèvera le 19 mai prochain.

"Eden" (à partir du 2 mai sur Arte)



Présentée lors de la dernière édition du festival Sériesmania à Lille, la série franco-allemande Eden s’empare du sujet sensible de la crise migratoire européenne à travers cinq destins. Celui d'Amare, un jeune nigérian débarqué avec une cinquantaine d’autres migrants sur une plage grecque qui s’échappe du camp dans lequel on l’a placé pour tenter de rejoindre l’Angleterre. Mais aussi celui d'Hélène (Sylvie Testud), une femme d'affaires qui gère ces camps de migrants comme on dirige une entreprise privée, tandis qu'un agent de sécurité grec se morfond après avoir été le témoin d'un grave accident, qu'un couple d’Allemands décide d'accueillir un jeune Syrien et qu’un autre compatriote obtient l’asile en France.

Réalisés par le césarisé Dominik Moll (Harry, un ami qui vous veut du bien), les six épisodes de 45 minutes seront diffusés sur Arte à partir du 2 mai (trois épisodes par soirée) et disponibles jusqu’au 31 mai sur arte.tv.

"Tuca & Bertie" (le 3 mai sur Netflix)



Les fans de BoJack Horseman vont pouvoir patienter d’ici la sixième saison de leur série d’animation préférée qui met brillamment en scène le quotidien d'un cheval dépressif à Hollywood. Créé par sa productrice, Lisa Hanawalt, Tuca & Bertie nous plonge dans un monde peuplé d’oiseaux et de plantes anthropomorphiques. On y suit deux amies trentenaires, Tuca, une toucan, très libre d’esprit, et Bertie, une grive chanteuse plutôt angoissée.

Dans la version originale, ces deux oiseaux à plumes sont doublés par deux des femmes humoristes les plus en vue aux Etats-Unis, Tiffany Haddish (Tuca) et Ali Wong (Bertie). Dix épisodes qui nous promettent un point de vue féminin et acéré sur la société et ça nous excite beaucoup.

"Dead to Me" (le 3 mai sur Netflix)



Après que son mari est renversé par une voiture, Jen (Christina Applegate alias Kelly Bundy dans Mariés, deux enfants), une pétillante quadra, se retrouve soudainement veuve. En participant à un groupe de soutien moral, elle fait la connaissance de Judy (Linda Cardellini, vue récemment dans Bloodline). Les deux jeunes femmes deviennent vite inséparables, mais Judy n’est peut-être pas celle que l’on croit.

Comédie aigre-douce sur le deuil et prometteuse histoire d’amitié entre deux femmes, Dead to Me marque également le vrai retour de Christina Applegate à la télévision (hors Up All Night, inédit en France) après avoir vaincu un cancer du sein, et le retour aux manettes de Liz Feldman, scénariste, entre autres, de 2 Broke Girls. Suffisamment d’arguments pour nous donner envie de binger illico les dix épisodes.

"Chernobyl" (à partir du 7 mai sur OCS City)



Attention, collapsologues et autres anxieux s’abstenir. Comme son nom l’indique, la nouvelle mini-série de la chaîne américaine HBO revient sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui s’est déroulée dans l’ex-URSS en avril 1986.

Chernobyl décrit le déroulement de l’accident survenu dans la centrale Lenine et sa gestion catastrophique par les autorités. Au casting, on retrouve Jared Harris (Mad Men, The Terror, The Crown), Stellan Skarsgård (River) et Emily Watson (révélée dans Breaking the Waves).

"Catch-22" (à partir du 23 mai sur Canal+)



Adapté du roman éponyme culte de l’Américain Joseph Heller publié dans les années 60, la mini-série comique Catch-22 raconte l'histoire d'une escadrille d'aviateurs américains basée sur un petite île italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Au centre du récit, John Yassarian, un capitaine de l’armée de l’air qui, en cherchant à se souscrire à ses obligations, découvre l’existence du Catch-22, une règle absurde qui l’empêche d’être exempté même s’il simule la folie.

Produits, réalisés et interprétés par George Clooney, les six épisodes de 52 minutes seront disponibles en intégralité sur Canal+ Séries dès le 18 mai, avant sa diffusion sur Canal+ à partir du 23 mai. A ses côtés, on retrouve un casting alléchant avec entre autres, Christopher Abbott (Charlie dans Girls), Kyle Chandler (Friday Night Lights, Bloodline) et Hugh Laurie (Dr House).

"Good Omens" (le 31 mai sur Amazon Prime)



Après l’adaptation complètement barrée d’American Gods de Neil Gaiman, le service de streaming d’Amazon nous propose Good Omens, adapté du best-seller signé Terry Pratchett et... Neil Gaiman. Exit les anciens et les nouveaux dieux, place à un ange (Michael Sheen alias le docteur William Masters dans Masters of Sex) et à un démon (David Tennant, le dixième docteur dans Doctor Who et Kilgrave dans Marvel’s Jessica Jones), qui tentent de retrouver l’Antéchrist incarné par un enfant de 11 ans qui s’apprête, sans le savoir, à provoquer l’Apocalypse.

La série, très attendue, devrait compter six épisodes.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" (le 31 mai sur Netflix)



Si vous avez aimé Sex Education et The End of the F***ing World, il est probable que l’algorithme de Netflix vous recommande à 99% How to Sell Drugs Online (Fast). L’histoire de Moritz, un ado qui décide de se lancer avec son meilleur pote dans le business de la vente de drogue en ligne pour reconquérir le cœur de sa petite amie, de plus en plus accro à l'ecstasy.

Présentée lors du dernier festival Canneséries, cette mini-série allemande en six épisodes sera disponible en intégralité sur Netflix à partir du 31 mai.

"Dans leur regard" ("When They See Us" en VO) (le 31 mai sur Netflix)



Après son documentaire choc multi-primé, Le 13e, la réalisatrice américaine Ava DuVernay est de retour sur Netflix avec une mini-série en quatre parties qui revient sur "l’affaire des cinq de Central Park". L’histoire d’une erreur judiciaire qui a condamné et emprisonné cinq jeunes garçons (afro-américains et hispaniques), accusés d’avoir violé une joggeuse à New York au printemps 1989. Ce n’est qu’en 2002, après les aveux du véritable coupable, qu’ils ont été libérés et ont entamé douze ans plus tard une action en justice contre la ville.

Au casting, on retrouve notamment Michael Kenneth Williams (éternel Omar dans The Wire), Felicity Huffman (American Crime, Desperate Housewives) et Joshua Jackson (The Affair, Dawson’s Creek).

Du côté des séries qui reviennent, ne ratez pas la troisième saison de la toujours impeccable The Good Fight (le brillant spin-off de The Good Wife) à partir du 9 mai sur Prime Video. Berlin 59, suite de Berlin 56 sera diffusé sur Arte à partir du 16 mai, tandis que la deuxième saison de la très drôle grinçante Fleabag est de retour le 17 mai, toujours sur Prime (avant de découvrir prochainement sa version française, Mouche, sur Canal+). Quant à la saison 2 de Good Girls, elle sera disponible le 31 mai sur Netflix.