On regarde quoi comme séries en juin ?

Ça y est, Game of Thrones, c'est terminé, fini, plié. Pour vous aider à faire votre deuil dans les meilleures conditions possibles (en attendant les spin-off promis), Pop Up' a sélectionné quelques nouvelles séries qui méritent toute votre attention.

"Mouche" (à partir du 3 juin sur Canal+)



Vous connaissez Fleabag, la décapante série (dont les deux saisons sont disponibles sur Prime Video) réalisée par Phoebe Waller-Bridge (aux manettes également de l’excellente Killing Eve dont la diffusion de la 2e saison vient de se terminer sur Canal+) ? Et bien, voici son adaptation française avec Camille Cottin dans le rôle de Fleabag ("sac à puces" en français), l’héroïne névrosée éponyme, également interprétée par la drôlissime Britannique. Réalisés par Jeanne Herry (Pupille), les six épisodes de 26 minutes seront diffusés l'espace de deux soirées sur Canal+ à partir du 3 juin.

"Les Chroniques de San Francisco" (le 7 juin sur Netflix)



Les célèbres romans écrits par l’Américain Armistead Maupin (neuf au total, publiés en France entre 1998 et 2015) racontaient le quotidien de personnages habitants au 28 Barbary Lane à San Francisco (Californie, Etats-Unis). Dix-huit ans après la dernière adaptation en mini-série, on retrouve avec toujours autant de plaisir Mary-Ann Singleton (toujours incarnée par Laura Linney, vue entre-temps dans The Big C et Ozark) qui revient dans cette ville qui a chamboulé sa vie.

Elle y retrouve sa fille Shawna (Ellen Page, aperçue récemment dans The Umbrella Academy), son ex-mari Brian (Paul Gross, repéré dans Captive) et la toujours fantasque propriétaire de l’immeuble, Anna Madrigal (toujours incarnée, à 87 ans, par Olympia Dukakis). Les dix épisodes d’une heure seront disponibles sur Netflix à partir du 7 juin, et on ne les ratera pour rien au monde.

"Jeux d'influence" (à partir du 13 juin sur Arte)

Après Eden, diffusé le mois dernier, qui s’intéressait de près à la crise migratoire en Europe à travers le destin de plusieurs protagonistes, Arte propose à nouveau à ses spectateurs une série en lien avec l’actualité. Dans Jeux d’influence, il est question du rôle des lobbys sur le monde agricole. Réalisée par le Français Jean-Xavier de Lestrade (Oscar du meilleur film documentaire en 2002 pour Un coupable idéal), la série suit les parcours d’un agriculteur malade, d’un député qui cherche à amender une loi sur les pesticides et s’intéresse parallèlement à la mort d’un cadre d’une multinationale agrochimique.

Récompensés du prix de la Meilleure mini-série au Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2018, les six épisodes de Jeux d’influence seront diffusés dans le cadre de trois soirées sur Arte à partir du 13 juin, et en intégralité sur arte.tv à partir du 6 juin.

"Jinn" (le 13 juin sur Netflix)



Réalisée par le Libanais Mir-Jean Bou Chaaya, Jinn est la première série en langue arabe produite par Netflix. Présentée comme un teen drama fantastique se déroulant à Petra (Jordanie), la série s’intéresse à un groupe de lycéens confrontés à une créature maléfique qui prend la forme d’un adolescent et dont les forces obscures menacent le monde.

Les cinq épisodes de cette première saison seront disponibles sur la plateforme de streaming dès le 13 juin.

"Euphoria" (à partir du 17 juin sur OCS)



Du côté d’OCS aussi, on propose sa teen série, co-produite par le rappeur Drake pour la chaîne américaine HBO. Dans Euphoria, on suit "un groupe de lycéens qui découvrent l'amour et l'amitié dans un monde de drogues, de sexe, de traumatismes et de réseaux sociaux". Côté casting, on a misé sur Zendaya, ex-star des productions Disney et désormais à l’affiche des Spider-Man au côté de Tom Holland, mais aussi Jacob Elordi (The Kissing Booth) et Maude Apatow (fille de…, vue dans Girls).

Les dix épisodes seront diffusés à compter du 17 juin sur OCS en US+24.

"Neon Genesis Evangelion" (le 21 juin sur Netflix)



Attention, monument de l’animation japonaise en approche. Pour la première fois, Neon Genesis Evangelion débarque sur une plateforme de streaming, et c’est Netflix qui le propose. Dès le 21 juin, les 26 épisodes de l'animé original (diffusé au milieu des années 90 au Japon), ainsi que les deux films réalisés autour de la franchise, The End of Evangelion et Evangelion : Death True. Neon Genesis Evangelion seront disponibles au visionnage.

Au programme de cet anime mecha, des robots géants et évidemment des combats sanglants mais aussi beaucoup de références à la religion et à la psychanalyse. Un must.

"City on the Hill" (à partir du 21 juin sur Canal+)



Plongez dans le Boston violent et corrompu des années 90. Imaginée par Ben Affleck, City on the Hill nous raconte l’histoire d’un procureur afro-américain qui fait équipe avec un ex-agent du FBI ripoux dans le but de faire tomber une famille de voleurs de voitures. Dans les rôles titres on retrouve Kevin Bacon (aperçu dernièrement dans l’excellente série I Love Dick) et Aldis Hodge (Leverage).

Les douze épisodes de la séries seront diffusés sur Canal+ Séries (dans la foulée de leur diffusion américaine sur Showtime) tous les vendredi en deuxième partie de soirée à compter du 21 juin.

"Family Business" (le 28 juin sur Netflix)



Après Marseille, Plan Cœur et Osmosis, voici la nouvelle production Netflix française. Une comédie autour d’une famille qui décide de transformer sa boucherie casher en coffee shop pour vendre légalement de la marijuana. Emmenée par le toujours fringant Gérard Darmon et Jonathan Cohen (Serge le Mytho), Family Business est également l’occasion de retrouver la trop rare Liliane Rovere (Arlette dans Dix pour cent).

Et si rien de tout cela ne vous inspire, ne paniquez pas car ce mois de juin s’annonce plus qu’intense du côté des reprises. On citera pour les plus attendues la saison 5 de Black Mirror (le 5 juin sur Netflix), la saison 3 de The Handmaid’s Tale à partir du 6 juin sur OCS et la deuxième saison de Big Little Lies à partir du 10 juin, toujours sur OCS.

Notez également que Pose revient pour une saison 2 sur Canal+ Séries à partir du 9 juin et que la troisième et dernière saison de Marvel’s Jessica Jones sera dispo sur Netflix le 14.

Enfin, Netflix proposera également à ses abonnés la 3e saison de la série d'anticipation brésilienne 3% (dès le 7 juin), la 2e saison de l’hilarante série d’animation japonaise Aggretsuko le 10 juin et la saison 2 de Dark, le 21. Faites chauffer le popcorn.