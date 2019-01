On regarde quoi comme séries en février ?

Après le très bon cru des séries de janvier (Sex Education, Il Miracolo, Philarmonia et Kingdom en tête), voici notre sélection pour le mois le plus court de l'année. Au programme, deux séries Netflix très attendues, une série documentaire sur une sordide histoire de pénis coupé et l'arrivée sur une chaîne de la TNT de l'une des séries feel good de l'an passé.

"Poupée russe" (le 1er février sur Netflix)



Vous avez adoré Bill Murray dans Un jour sans fin ? Vous devriez craquer pour Natasha Lyonne (Nicky, la détenue héroïnomane dans Orange is the New Black) dans Poupée russe. Une autre histoire de boucle temporelle, à New York cette fois, qui fait revivre sa soirée d’anniversaire à Nadia, une jeune fêtarde. Seul problème, cette nuit censée être de folie se termine toujours par la mort accidentelle de la jeune femme, qui ressuscite immédiatement et se retrouve en train de se préparer pour sa soirée… Incapable de quitter cette fête mortelle (au sens propre), Nadia va devoir la revivre encore et encore en déjouant à chaque fois les pièges tendus par l’existence.

Une série en huit courts épisodes de 30 minutes, co-créée par Natasha Lyonne, Leslye Headland et la géniale Amy Poehler (déjà à l’écriture sur Parks and Recreation).

"Nightflyers" (le 1er février sur Netflix)

Adapté très librement de Volcryn, un court roman de science-fiction signé par George R.R. Martin (le désormais célèbre - et bankable - créateur de Game of Thrones) paru il y a près de quarante ans, Nightflyers est désormais (après avoir été un film à la fin des années 80), une série en dix épisodes. Bienvenue en 2093 à bord du Nighflyer, un vaisseau spatial chargé d’établir le premier contact avec une espèce extraterrestre qui menace l'existence de la planète Terre.

Une série dans la lignée de la saga Alien (le budget en moins) qui devrait plaire aux amateurs de thrillers horrifiques intergalactiques et d’Eoin Macken, l’acteur irlandais découvert dans la série The Night Shift.

"The Bold Type" (à partir du 3 février sur Téva)

Disponible depuis un an déjà sur Prime Video, la première saison de la série The Bold Type débarque enfin sur Téva. L’occasion pour les non abonnés à la plateforme de SVoD d’Amazon découvrir le rejeton de Sex & The City version millenials. Oubliez Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda. Les nouvelles New-yorkaises que l’on adore se nomment désormais Jane, Kat et Sutton. Evoluant au cœur du magazine féminin Scarlet, ces trois vingtenaires, respectivement journaliste, community manager et assistante de rédaction, ont tout pour ringardiser leurs aînées de Sex & The City.

Une quotidien pas gnan gnan qu'elles partagent en s'interrogeant sur leurs doutes et leurs aspirations. La nouveauté, c’est leur bienveillance. On est loin du crépage de chignon généralement mis en avant dès que l’on met plus de deux filles ensemble. The Bold Type est une vraie série feel-good intelligente qui aborde des interrogations contemporaines classiques comme la religion ou la sexualité mais aussi des problématiques plus précises comme le cancer du sein, les inégalités salariales ou le harcèlement en ligne. Et ça fait un bien fou. Plus mâture que Gossip Girl, plus réaliste que Le Diable s'habille en Prada (même si on n’a jamais vu une rédactrice en chef aussi proche de ses rédacteurs.trices), The Bold Type est la série féministe que l'on va toutes adorer. Preuve de son succès, la série comprendra au moins trois saisons (la deuxième est déjà dispo sur Prime Video).

"Miracle Workers" (à partir du 12 février sur TBS)

Miracle Workers est adaptée du roman What in God's Name (inédit en France) du jeune humoriste américain Simon Rich, également créateur de la très loufoque série Man Seeking Woman. Sans surprise, on reste dans l’absurde en suivant une équipe d’anges emmenée par Craig (incarné par Daniel "Harry Potter" Radcliffe) chargée de répondre à toutes les prières émises par l’Humanité, pendant que Dieu (le toujours génial Steve Buscemi), en plein burn out, a un peu baissé les bras.

Une série drôle, dans la veine de The Good Place, déclinée en sept épisodes d’une trentaine de minutes (mais pour l’instant uniquement diffusée sur la chaîne américaine TBS).

"Sauvetage en mer de Tibor" (le 14 février sur Arte)



C’est auréolée de diverses récompenses glanée sur son continent que la mini série australienne Sauvetage en mer de Tibor (Safe Harbour en VO) débarque sur Arte. A travers le drame des migrants, la série interroge notre conscience par le biais d'un groupe d’amis, qui, lors d’une sortie en mer, tombe sur une embarcation illégale bondée de gens qui fuient leur pays. Se pose alors la question d’un sauvetage, qui pourrait mettre en péril le groupe.

Le vrai bémol de cette programmation, c'est que comme trop souvent sur Arte, les quatre épisodes de 52 minutes seront diffusés dans le cadre d’une seule soirée. On ne saurait donc trop vous conseiller (à moins d'être un couche-tard) de les visionner tranquillement sur l’application Arte via votre smartphone ou votre télé connectée.

"The Umbrella Academy" (le 15 février sur Netflix)

La série événement de Netflix ce mois-ci est adaptée de la bande dessinée éponyme signée du dessinateur brésilien Gabriel Bâ (Daytripper) et du scénariste américain (et chanteur du groupe My Chemical Romance) Gerard Way, dont le premier tome sera disponible en France aux éditions Delcourt à partir du 27 février. L’histoire d’un milliardaire qui décide d’adopter sept orphelins dotés de pouvoirs surnaturels. A la mort du patriarche, tous les enfants vont devoir se serrer les coudes pour échapper à des tueurs qui cherchent à les éliminer.

Avec son casting emmené par Ellen Page (Juno, Bliss), on retrouvera avec joie Robert Sheehan (Nathan dans la série britannique Misfits) et la chanteuse américaine Mary J. Blige. Les dix épisodes seront mis à disposition sur Netflix le 15 février.

"Lorena" (le 15 février sur Prime Video)



Comme son concurrent Netflix, la plateforme de SVoD d’Amazon se met à la production de séries documentaires. Lorena, c’est Lorena Bobbitt, une Américaine célèbre pour avoir tranché avec un couteau de cuisine le pénis de son mari violent. Tous deux seront finalement acquittés des faits qu’on leur reprochait.La série revient sur les circonstances du drame.

Produite par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, Lorena est une série en quatre parties vient d’être présentée en avant-première au festival de Sundance.

Notez également que la saison 2 de Suburra sera disponible à partir du 22 février, tandis que la très attendue septième saison de l’impeccable série française Engrenages démarre le 4 février sur Canal+.