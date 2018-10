On regarde quoi comme séries en novembre ?

Julia Roberts, Benicio Del Toro, Patrick Dempsey, mais également Roschdy Zem, Yvan Attal ou Louise Bourgoin, les séries de novembre affichent un casting trois étoiles pour vous offrir une hibernation au poil.

"Homecoming" (le 2 novembre sur Amazon Prime Video)

Heidi Bergman (Julia Roberts) est aujourd'hui serveuse, mais quelques années auparavant, elle était consultante dans une société privée où elle été chargée d’auditionner des soldats afin de les aider à se réinsérer dans la société. Du moins, c’est ce qu’elle pensait, jusqu’au jour où un enquêteur du département de la Défense vient la questionner dans le bar où elle travaille. Elle réalise alors qu’elle a quasiment tout oublié de cette période.

Adaptée d’un podcast à succès dont il était déjà le réalisateur, Homecoming est la nouvelle série de Sam Esmail, le créateur de la série Mr. Robot. En plus de multiplier habilement les allers et retours temporels à travers une réalisation soignée, ce thriller psychologique en dix épisodes (d’une trentaine de minutes seulement, un format inhabituel pour une série à suspens) propose un joli casting où l’on retrouvera, en plus de Julia Roberts, Bobby Cannavale (Vinyl), Alex Karpovsky (Girls) et Sissy Spacek (Bloodline).

"Ad Vitam" (à partir du 8 novembre sur Arte)



Récompensée du prix de la meilleure série française au festival Séries Mania 2018, Ad Vitam imagine un futur où la jeunesse éternelle est devenue réalité. Dans cette société où l’on ne meurt plus de vieillesse, Darius (Yvan Attal), un flic centenaire, est amené à enquêter sur une vague de suicides adolescents avec l’aide de Christa (Garance Marillier, remarquée dans le film Grave).

Les six épisodes de 52 minutes seront diffusés le temps de trois soirées sur Arte. Une mini série d’anticipation parfaite pour nous questionner sur notre mortalité et notre place dans la société.

"Sally4Ever" (à partir du 12 novembre sur OCS City)



Après Camping (récemment adapté par Lena Dunham), la créatrice britannique Julia Davis revient avec Sally4Ever, l’histoire de Sally, une femme d’une quarantaine d’année qui s’ennuie dans la vie qu’elle partage avec David, son compagnon depuis dix ans. La nuit où ce dernier la demande en mariage, elle panique et s’enfuit. Elle tombe alors sur Emma (incarnée par Julia Davis herself), une artiste séductrice et manipulatrice avec laquelle elle a une aventure. Emma en profite pour s’installer chez Sally et chambouler toute sa vie de manière plutôt invasive.

Cette comédie en sept épisodes de 30 minutes, déjà diffusée en Grande-Bretagne sera disponible en France à partir du 12 novembre sur OCS City.

"Aux animaux la guerre" (à partir du 15 novembre sur France 3)



Adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre s’attarde sur le destins d’hommes et de femmes menacés par la fermeture de l’usine d'une petite ville du Jura. Il y a Martel (Roschdy Zem), l’ouvrier syndicaliste qui fait des extras comme videur dans une boîte de nuit pour payer la maison de retraite de sa mère, Rita (Olivia Bonamy), une inspectrice du travail au bout du rouleau, mais aussi Jordan (Rod Paradot), Patrick, Bruce, Lydie et surtout, la galère d’un quotidien de plus en plus précaire.

Une série conçue en six épisodes de 52 minutes qui sera, lors de la première soirée de diffusion, suivie du documentaire Du fil à retordre, consacré à l’histoire des ouvrières "Bleuforêt".

"Escape at Dannemora" (à partir du 20 novembre sur Canal+ Séries)



Pour sa nouvelle série, le comédien et réalisateur (Zoolander) Ben Stiller adapte sur le petit écran l’histoire vraie de Richard Matt (Benicio Del Toro) et David Sweat (Paul Dano), deux prisonniers qui se sont évadés en 2015 d’une prison de l’état de New York (Etats-Unis) avec la complicité de Tilly Mitchell, une employée du pénitencier tombée amoureuse des deux meurtriers.

Une fiction en huit épisodes d’une heure est produite par la chaîne américaine Showtime et sera diffusée à l’heure US sur Canal+ Séries, tous les mardi à partir du 20 novembre.

"La Vérité sur l'affaire Harry Quebert" (à partir du 21 novembre sur TF1)

Patrick Dempsey est de retour sur TF1, mais sans blouse. Il y incarne Harry Quebert, un écrivain à succès accusé d’être impliqué dans le meurtre d’une adolescente de 15 ans dont on retrouve le corps dans son jardin. Cette mini série est adaptée de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, le best-seller éponyme de l’écrivain suisse Joël Dicker (prix Goncourt des lycéens et grand prix du roman de l’Académie française en 2012).

Les dix épisodes de 52 minutes (diffusés à raison de deux épisodes par soirée) sont réalisés par Jean-Jacques Annaud (Le Dernier loup, L’Ours) et s’attache à l’enquête menée autour de ce fait divers.

"Hippocrate" (fin novembre sur Canal+)

Quatre jeunes internes en médecine général se retrouvent dans un hôpital public au premier jour de leur stage. Problème, leurs médecins référents ont tous été placés en quarantaine à leur domicile et les étudiants se retrouvent à gérer seuls les malades.

Pour sa première série, le réalisateur Thomas Lilti a pris son long-métrage Hippocrate comme point de départ. Ni une adaptation, ni une suite, cette série originale Canal+ en huit épisodes de 52 minutes s'ancre dans la filmographie autour de l'univers médical qui est la marque de fabrique du réalisateur, également auteur de Médecin de campagne et de Première Année. On retrouve entre autres au casting Louise Bourgoin (Je suis un soldat), Alice Belaïdi (Si j’étais un homme), Anne Consigny (Elle) et Géraldine Nakache (Tout ce qui brille).

Vous l’aurez compris, ce mois de novembre s’annonce particulièrement riche en nouveautés de qualité. Comble du bonheur, il est aussi l’occasion de renouer avec House of Cards dont la sixième et dernière saison (sans Frank Underwood, victime collatérale du mouvement Me Too) sera disponible à partir du 2 novembre sur Netflix. Le site de streaming propose également le quatrième volet de Narcos, sous-titré Mexico, à partir du 16. Et sur France 2, on retrouvera avec toujours autant de plaisir nos agents de stars préférés dans la 3e saison de Dix pour Cent, diffusée à partir du 14 novembre.