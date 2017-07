Dix mangas à découvrir à l'occasion de Japan Expo 2017

C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de mangas. La Japan Expo ouvrira cette année encore ses portes au Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte, du 6 au 9 juillet. Parmi les milliers de titres qui seront proposés à la vente par les éditeurs phares du marché, Pop Up' vous recommande dix ouvrages qui méritent le plus grand intérêt. (Cette liste ne reprend pas les titres déjà défendus au cours de l'année écoulée, comme notre chouchou Levius / Est, mais également To Your Eternity, L'Enfant et le Maudit, Dragon Head ou encore Dead Dead Demon's Dededededestruction).

1 Si vous avez craqué pour "Chiisakobé" : "Tokyo Kaido"

Surfant sur le succès critique rencontré par Chiisakobé, la dernière saga en quatre tomes de Minetarô Mochizuki (et grande gagnante du prix de la série lors du dernier festival d'Angoulême), les éditions Le Lézard noir publient cette année Tokyo Kaido. Réalisée juste avant, cette série publiée au Japon en 2008 amorçait le virage graphique pris par l'auteur, désormais chantre d'un manga aux dessins ultra épurés, très proche de la ligne claire franco-belge.

Dans Tokyo Kaido, Mochizuki nous entraîne dans les couloirs d'un institut spécialisé dans l'accueil de jeunes gens souffrants d'étranges pathologies. S'ils étaient en arrière-plan dans Chiisakobé, ce sont désormais les enfants qui sont au cœur du récit. Livrés aux bons soins d'un excentrique docteur, Hashi (qui dit tout haut ce qu'il pense), Mari (qui ne voit pas les êtres humains), Hideo (qui se prend pour un super-héros) et Hana (qui a des orgasmes incontrôlés à longueur de journée) attendent que l'on soigne leurs drôles de TOC pour pouvoir s'insérer dans la société. Troublant.

Tokyo Kaido, tome 2 de Minetarô Mochizuki, éd. Le Lézard noir, 236 p., environ 15 euros. Le troisième et dernier tome paraîtra le 21 septembre prochain.

2 Si vous cherchez une histoire courte (mais triste) : "Our Summer Holiday"

A 11 ans, Natsuru est la star du football de son collège. Mais le coach de l'équipe tombe gravement malade et son remplaçant n'est pas tendre avec le jeune garçon. Au point que ce dernier décide de sécher le traditionnel camp d'entraînement estival et de s'installer chez Rio, une camarade de classe qui vit seule avec son petit frère. Pendant qu'ils attendent le retour du père, parti pêcher depuis des mois, les trois enfants vont organiser leur quotidien à l'abri des adultes.

Que le monde des adultes est sombre, vu à travers les yeux de ces enfants ! S'ils sont parfois cruels entre eux, c'est peut-être parce que la lâcheté et les mensonges des plus grands les y incitent. Our Summer Holiday est l'histoire d'une brève parenthèse enchantée. Mais la bulle créée par les trois enfants va finir par exploser et les confronter violemment à la dure réalité de la vie. Un one-shot bouleversant signé Kaori Ozaki, auteure du remarqué Immortal Rain.

Our Summer Holiday de Kaori Ozaki, éd. Delcourt Tonkam, 224 p. , environ 8 euros.

3 Si vous adorez les polars haletants : "Museum"

Les tueurs en série sont la tarte à la crème des polars, mais ce n'est pas un problème tant ils continuent à nous fasciner. Dans Museum, le lieutenant Sawamura est confronté à des meurtres vraiment étranges. Mais quel est donc le point commun entre une femme dévorée par des chiens et un homme découpé en morceaux ? Un assassin qui a sciemment laissé un indice sur ses victimes, un drôle de message en forme de verdict que Sawamura va devoir décrypter. Mais le pauvre lieutenant n'est pas aidé car, au même moment, il découvre que sa femme et sa fille ont quitté le domicile conjugal et sont introuvables.

On l'avoue, ce premier tome pourtant épais de Museum est un véritable page turner qui nous a laissés pantelants. Formellement classique, surtout pour les amateurs du genre, ce thriller n'en est pas moins ultra efficace grâce à son découpage très cinématographique et ses scènes de crime ultra réalistes. C'est malin, bien mené et on attend la suite (à la rentrée) en trépignant d'impatience.

Museum - Killing in the Rain, tome 1 - édition grand format de Ryôsuke Tomoe, coll. Pika Graphic aux éd. Pika, 336 p., environ 16 euros. Le second et dernier tome paraîtra le 11 octobre prochain. Notez qu'il existe également une édition classique, en trois tomes.

4 Si vous aimez les histoires d'amour compliquées : "Perfect World" "Vous sentiriez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec un handicapé ?" Lorsque Tsugumi retombe sur son amour d'enfance, elle découvre que ce dernier vit désormais en fauteuil roulant. Après Le Mari de mon frère, qui abordait avec beaucoup de pédagogie l'homosexualité, les éditions Akata nous proposent à nouveau un manga intelligent, qui aborde une problématique sociétale contemporaine. Dans Perfect World, Rie Aruga, une jeune mangaka inconnue en France, s'attaque à notre perception du handicap. Un shôjo émouvant, qui aborde les aspects les plus méconnus (et intimes) du handicap et plus globalement les problèmes de communication dans le couple et les difficultés qui en découlent. Perfect World, tome 4 de Rie Aruga, éd. Akata, 168 p., environ 7 euros. Le tome 5 paraîtra le 13 juillet prochain.

5 Si vous êtes en quête d'une héroïne possédée : "Le Couvent des damnées"

Dans l'Allemagne du XVIe siècle alors en pleine inquisition, Ella est envoyée dans un couvent chargé de rééduquer "les filles de sorcières". Mais les prières et les coups sont inefficaces sur la jeune fille, déterminée à se venger d’Edelgard, la grande maîtresse de l’ordre du Claustrum, qui a envoyé sa mère adoptive sur le bûcher.

Première série de la mangaka Minoru Takeyoshi, Le Couvent des damnées est l'excellente surprise de cette année, tant chaque tome se révèle plus puissant que le précédent. Un thriller fantastique sur fond d'obscurantisme, qui cache une héroïne tellement consumée par la colère et aveuglée par la haine qu'il est difficile de s'y attacher. Une anti-héroïne parfaite, donc.

Le Couvent des damnées, tome 3 de Minoru Takeyoshi, éd. Glénat, trois tomes parus en France, 192 p., environ 7 euros. Le tome 4 paraîtra le 20 septembre prochain.

6 Si les pervers vous fascinent : "Je voudrais être tué par une lycéenne"

Oui, vous avez bien lu. Je voudrais être tué par une lycéenne est l'histoire d'un homme qui fantasme depuis son plus jeune âge à l'idée de mourir sous les mains d'une étudiante. Obsédé par cette idée, Haruto choisit de devenir enseignant pour se faciliter la tâche. En poste dans un lycée, il rencontre alors Maho, 16 ans, sur laquelle il jette son dévolu. Toute sa vie va alors avoir pour seul but de parvenir à ses fins : être tué, par arme blanche ou sous les coups de la jeune femme, avant qu'elle ne termine sa scolarité.

Evidemment, c'est tordu à souhait, comme seuls les Japonais savent le faire. Avec pour thème central l'autassassinophilie, une perversion sexuelle répertoriée qui conduit un individu à être excité par le risque d'être tué, Je voudrais être tué par une lycéenne dérange. Sans sensationnalisme, Usamaru Furuya décrit le quotidien d'un homme malade, prisonnier de son désir morbide. Un thriller psychologique vraiment glaçant.

Je voudrais être tué par une lycéenne, tome 1 d'Usamaru Furuya, éd. Delcourt Tonkam, 240 p., environ 8 euros. Le second et dernier tome paraîtra le 18 octobre prochain.

7 Si vous préférez l'amour à la guerre : "Dernière heure"

Voilà maintenant cinq ans que le Japon est en guerre contre des extraterrestres, mais sur une petite île de l'archipel nippon, rien n'a changé. Jusqu'au jour où le proviseur du collège local vient annoncer que des élèves seront dorénavant choisis pour aller au front chaque vendredi. Bizarrement, la première élève choisie est une jeune réfugiée, déjà traumatisée par les combats. En se proposant pour la remplacer, Saku découvre qu'il est exempté, tout comme Miyako, son amie d'enfance. Et personne ne leur explique la raison.

Tout comme dans Dead Dead Demon's Dededededestruction d'Inio Asano, la guerre et les envahisseurs ne sont ici qu'un prétexte pour parler du quotidien. Dernière heure se consacre à ceux qui sont épargnés par les combats et dont le quotidien est partagé entre la routine et l'envie de se rendre utile. Une belle histoire que l'on doit à Yû, la dessinatrice du manga Les Enfants loups (éd. Kazé), qui signe ici sa première œuvre originale.

Dernière heure, tome 1 de Yû, coll. L aux éd. Akata, 194 p., environ 8 euros. Le tome 2 (sur les quatre prévus) paraîtra le 24 août.

8 Si vous avez des goûts culinaires fantaisistes : "Gloutons & Dragons"

On connaît la passion immodérée des Japonais pour la nourriture. Après s'être régalé cette année avec La Cantine de minuit (éd. Le Lézard noir), on jette notre dévolu sur Gloutons & Dragons, qui revisite le genre en se lançant dans un récit de "gastronomic fantasy". Le jeune chevalier Laïos et ses amis partent secourir une camarade coincée dans l'estomac d'un dragon. Mais leur parcours est semé de pièges diaboliques et de monstres atroces. Heureusement, ils croisent la route de Senshi, un nain gastronome qui va les aider dans leur survie en leur inculquant les rudiments de la cuisine en milieu hostile.

Vous l'aurez compris, Gloutons & Dragons joue la carte de l'absurde, sur fond de jeu de rôles à l'ancienne. On découvre avec beaucoup d'humour comment cuisiner les plantes mangeuses d'hommes et les basilics, ces drôle de chimères mi-poulet mi-serpent. Mais ce premier tome est également rempli de conseils nutritionnels moins absurdes. Bref, c'est léger, drôle et on se surprend même à avoir aussi faim que nos drôles d'aventuriers. Vous reprendrez bien un peu de soupe d'armure mouvante ?

Gloutons & Dragons, tome 1 de Ryoko Kui, éd. Casterman, 192 p., environ 8 euros. Le deuxième tome paraîtra le 23 août prochain.

9 Si vous avez tendance à tout lui céder : "Sa Majesté le chat"

Soyons lucides, cet ouvrage s'adresse aux propriétaires de chat. Dans Sa Majesté le chat, l'auteur raconte comment ses cinq chats sont peu à peu devenus les maîtres absolus de sa maison. Totalement autobiographique, ce mignon manga, tout en couleurs, est également parsemé de photos des fauves, les véritables héros de ces aventures quotidiennes.

On sourit souvent à l'évocation de ces scènes qui nous sont quotidiennes. L'auteur confesse d'ailleurs avoir consacré dix-huit ans de sa vie au bonheur de ses félins et chaque page de son récit nous le prouve. Le feel-good manga de l'année.

Sa Majesté le chat d'Akihiro Kimura, éd. Doki Doki, 144 p., environ 10 euros.

10 Si les insectes ne vous révulsent pas : "Nuisible"

Message de service : ce manga est fortement déconseillé aux entomophobes. Car dans Nuisible, les insectes sont partout. Alors que Tokyo baigne dans la chaleur moite de l'été, les fourmis se mettent à attaquer les animaux domestiques et des êtres humains sont retrouvés mort, le corps recouvert de piqûres. Tandis qu'un entomologiste est recruté par la police pour les aider à enquêter, une mystérieuse jeune fille à la beauté étourdissante débarque dans la classe du jeune Ryôchi.

Avec son ambiance ultra dark et son style graphique qui rappelle la célèbre série Mushishi (également aux éd. Kana), Nuisible s'avère être un très bon manga d'horreur. A condition de se laisser entraîner sans se débattre dans cet horrible cauchemar.

Nuisible, tome 2 de Masaya Hokazono (scénario) et Yu Satomi (dessin), éd. Kana, 208 p., environ 7 euros. Le troisième et dernier tome paraîtra le 25 août prochain.