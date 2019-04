Vous avez vu "Avengers: Endgame" ? Alors, parlons de la suite

Avec Avengers: Endgame sorti sur les écrans le 24 avril, Marvel s’apprête à clore le troisième (et plus long) cycle de son univers cinématographique (MCU) débuté en 2013 avec Captain America: Civil War. Depuis ce long-métrage qui mettait en évidence des dissensions au sein de notre équipe de super-héros, la grande famille s’est considérablement étoffée et les frères Russo, aux commandes de cet Endgame, ne se sont pas privés pour nous le rappeler dans la scène d’affrontement épique entre Thanos et ses sbires qui ponctue ce film fleuve de plus de 3 heures.

Aux côtés des Avengers emmenés par Iron Man et Captain America se sont successivement rangés le mystérieux Doctor Strange et ses moines tout puissants, Spider-Man, benjamin de l’équipe mais pas dénué de ressources, un pays tout entier, le Wakanda, réuni derrière son souverain Black Panther, la Guêpe, nouvelle acolyte d’Ant-Man, et enfin Captain Marvel, la dernière recrue de la bande mais certainement la plus puissante.

Et maintenant ? A quoi s’attendre dans la prochaine phase qui débutera, selon Kevin Feige, après la diffusion de Spider-Man: Far From Home le 5 juillet prochain ? Si le patron de Marvel affirme avoir prévu des films jusqu’en 2028, Pop Up’ fait le point après les éléments nouveaux apportés par Avengers: Endgame.

Ce que l’on sait désormais

Si ce 22e film du MCU se termine favorablement pour nos héros, les pertes sont considérables et confirment les rumeurs qui circulaient à propos du départ de Robert Downey Jr et de Chris Evans. Le premier, qui incarne Tony Stark alias Iron Man s’est effectivement éteint, terrassé par la puissance du Gant de l’infini serti des Pierres d’Infinité en ramenant sur Terre la moitié de la population effacée par Thanos. Quant à Steve Rogers alias Captain America incarné par Chris Evans, il est reparti dans le passé pour remettre les Pierres à leurs places mais en a profité pour retrouver son amour de jeunesse, Peggy Carter (Hayley Atwell) et couler des jours heureux à ses côtés. De retour dans le présent, il n’est plus qu’un vieillard et décide de passer le flambeau à Sam Wilson alias Le Faucon (Anthony Mackie). Captain America est donc désormais un homme noir, comme il l'est devenu dans les comics en 2014.

Joe Russo, l’un des réalisateurs d’Avengers: Infinity War et Endgame nous avait d'ailleurs averti lors du Comic-Con de San Diego en 2017 : "Tout doit avoir une fin à un moment donné afin de donner de la valeur [à l’histoire]". De la même façon, Thor, totalement au bout du rouleau dans Endgame, a décidé de confier les rênes du royaume d’Asgard à Valkyrie (Tessa Thompson ) et Aragorn, son fidèle cheval ailé, avant d’embarquer aux côtés des Gardiens de la Galaxie.

Enfin, Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) s’est sacrifiée en chutant mortellement d’une falaise afin que Clint Barton alias Hawkeye (Jeremy Renner) récupère la Pierre de l’Âme.

Quelles sont les suites annoncées ?

Marvel a pour le moment était peu disert concernant la quatrième phase à venir. On sait juste qu’elle initiera un nouveau volet (le premier, comprenant les trois premières phases a été baptisé tardivement La Saga de l’infini), et que sa structure sera, selon Kevin Feige, globalement similaire à celle de la phase 3 à savoir des films mineurs, d’autres plus importants et un film de grande envergure qui clôturera l’ensemble. Pour l’heure, trois suites ont déjà été annoncées.

Black Panther 2

Sans surprise, Black Panther ayant dépassé toutes les espérances de Marvel au box office (plus grosse recette d’un film Marvel et troisième plus gros succès au box office tous films confondus aux Etats-Unis), les studios Marvel vont évidemment donner à T’Challa alias Black Panther (Chadwick Boseman) et au Wakanda l’occasion de s’exprimer à nouveau. Annoncé en octobre dernier, ce deuxième volet a de nouveau été confié au scénariste et réalisateur Ryan Coogler et c’est à peu près tout ce que l’on en sait. La production devrait débuter à la fin de l’année, ce qui pourrait permettre à ce nouvel opus de sortir en février 2021, trois ans tout juste après la sortie de Black Panther.

Doctor Strange 2

C’est sûr, il y aura bien un deuxième volet des aventures de Doctor Strange, même si ça ne devrait pas être pour tout de suite, selon Kevin Feige. Et si Scott Derrickson n’a pas encore été confirmé à la réalisation, compte-tenu du succès critique et commercial du premier opus, il devrait logiquement rempiler.

Les Gardiens de la galaxie vol. 3

Ce troisième volet des Gardiens de la galaxie aurait probablement dû voir le jour en 2021, mais le scandale autour de James Gunn, réalisateur des deux premiers volets à mis un coup d’arrêt au rétroplanning. Viré par Disney en juillet dernier pour avoir tweeter des blagues de mauvais goût sur le viol et la pédophilie, Gunn vient finalement d’être réintégré. En conséquence, ce volume 3 ne devrait certainement pas débarquer dans les salles obscures avant la fin 2022, voire plus tard.

En revanche, Thor pourrait bien être de la partie. Quelque peu ridiculisé dans Ragnarok, le fils d’Odin devient un véritable bouffon obèse et dépressif qui finit par laisser son marteau aux mains de Captain America dans Avengers: Endgame. Finalement, il décide de quitter le royaume d’Asgard pour embarquer aux côtés de Quill, Rocket, Groot et les autres à bord de de leur vaisseau et rebaptise la fine équipe les "Asgardiens de la galaxie". Un jeu de mot qui fait également référence à un comic book du même nom où l’on retrouve Angela, la demi-sœur de Thor, Valkyrie, Skurgel et d’autres. N'ayant rien à voir avec cet équipage, ces Asgardiens de la galaxie sont-ils juste les nouveaux Gardiens de la galaxie avec Thor ou préfigurent-ils une autre bande à venir emmenée par Valkyrie ? Mystère.

Et on peut s’attendre à quoi d’autre ?

Un film solo autour de Black Widow

Deuxième film du MCU centré sur une héroïne après Captain Marvel, Black Widow se présente comme une origin story se déroulant avant la période Avengers de Natasha Romanoff, lorsque celle-ci était une espionne russe. Annoncé en 2016 puis finalement confié à la réalisatrice australienne Cate Shortland - choisie parmi plus de 70 candidats -, et à la scénariste Jac Schaeffer (co-scénariste de Captain Marvel) avant d’être à nouveau dans les mains de Ned Benson, peut-être pour une réécriture, Black Widow est l'Arlésienne de Marvel.

Le choix d'en faire une origin story alors que le personnage vient de mourir est étonnant, mais donnerait l’occasion à Scarlett Johansson de quitter le MCU avec panache (plutôt qu’écrasée eu fond d’un ravin). Ce film devrait être le premier de cette quatrième phase, attendu en mai 2020.

L'arrivée des Eternels (en lieu et place des Avengers ?)

Sans Tony Stark, Black Widow et Thor, difficile d’envisager un cinquième film labellisé "Avengers". Pas de panique, Marvel a pensé à tout et pourrait bien donner de l’espace aux Eternels ("The Eternals" en VO), une autre race issue des ancêtres des humains et imaginée par Jack Kirby (co-créateur, entre autres de Captain America, Hulk, Thor ou les X-Men) au milieu des années 70. Thanos est l’un d’entre eux, et cette appartenance pourrait être bien pratique pour faire le lien avec les Avengers et la phase 3 (même après la mort de ce dernier).

La réalisation du film a été confiée à la réalisatrice sino-américaine Chloe Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises) et Angelina Jolie serait en négociation pour incarner un des personnages. Là encore, on n’en sait pas beaucoup plus, sauf que le film impliquerait une histoire d’amour entre deux éternels, Ikaris, basé en Sibérie, et Circé qui, dans les comics, s’est déjà jointe aux Avengers après avoir rencontré Captain America.

Shang-Chi, le premier super-héros asiatique

Dans sa quête de diversité et après les énormes succès au box-office américain de Black Panther et du film Crazy Rich Asians, ce n’est pas une surprise que Marvel se décide à mettre à l’écran Shang-Chi, le premier super-héros asiatique. Un pari pour Kevin Feige qui a récemment indiqué espérer "que les audiences à travers le monde répondront de la même façon qu’elles l’ont fait pour Steve Rogers… Qu’elles aient un drapeau américain ou non".

Créé dans les années 70 en pleine kung-fu mania, Shang-Chi est un super-héros membre des Avengers et maître dans de nombreux arts martiaux. Prions pour que le personnage sera plus charismatique qu’Iron Fist, un autre pro des arts martiaux dont Marvel a fait une série en deux saisons diffusée sur Netflix avant d’être annulée.

Un nouveau Captain America incarné par Le Faucon ?

Adoubé par Steve Rogers à la fin d’Avengers: Endgame sous l’oeil approbateur de Bucky, c’est désormais Sam Wilson alias Le Faucon (Anthony Mackie) qui possède le bouclier en vibranium de Captain America. Les lecteurs des comics ne seront pas surpris puisque ce tournant (Captain America a toujours était un personnage blanc depuis ses débuts dans les années 40) a été annoncé en 2014 et publié sous le nom All-New Captain America (disponible en France aux éditions Panini depuis mai 2017).

Mais cette passation de pouvoir pourrait aussi tout simplement être une façon habile d’introduire la mini-série autour du Faucon et du Soldat de l’hiver, annoncée par Disney à destination de sa nouvelle offre de SVoD, Disney+.

Un troisième Spider-Man ?

Kevin Feige ne cesse de le répéter, Spider-Man, incarné par le jeune Tom Holland, va devenir un des plus importants personnages de cette quatrième phase. On peut donc logiquement s’attendre à voir un nouveau volet des aventures de l’homme-araignée après Spider-Man: Far From Home qui viendra clôturer la phase 3 du MCU et en profitera sûrement pour donner de l’envergure au benjamin de la bande.

D’autres pistes...

Beaucoup d’autres rumeurs circulent et beaucoup sont évidemment totalement infondées. Il faudra attendre l’été prochain et la fin de La Saga de l’infini pour que les studios Marvel commencent à dévoiler ce qu’ils entrevoient pour les années à venir. Parmi les projets crédibles, on peut par exemple citer un spin-off de Black Panther, centré sur les personnages de Shuri ou d'Okoye, très populaires auprès des fans.

Quant aux X-Men, et bien que Disney ait racheté la 20th Century Fox qui possède la franchise, il faudra probablement encore attendre quelques années avant de les voir débarquer dans le MCU. Patience...