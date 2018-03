VIDEO. On regarde quoi comme séries en avril ?

Ce mois-ci, ne cherchez pas du côté des nouveautés pour alimenter votre addiction sérielle. Hormis un htriller sur Polar+ et une série de S.F. sur Netflix, on vous suggère surtout de rester bien éveillé, car ce sont trois suites des séries les plus affriolantes de ces deux dernières années qui débarquent enfin. A quelques jours d’intervalles, vous pourrez enfin découvrir, sur des chaînes du groupe OCS, les saisons 2 de Westworld - le western d’anticipation bien flippant qui imagine la révolte des I.A.- et de The Handmaid’s Tale - la dystopie féministe inspirée du best-seller de Margaret Atwood. Et sur Netflix, c'est la suite très attendue de 3%, une autre dystopie qui met le doigt sur les inégalités sociales, qui débarque enfin. Pas mal pour un mois d'avril, non ?

"L'Aliéniste" (à partir du 2 avril sur Polar+)



Lancée à la rentrée dernière, Polar+, la petite dernière du groupe Canal consacrée aux fictions policières ne cesse de dégainer des séries de qualité. Après The Teach et Shetland, la chaîne programme L’Aliéniste, un thriller bien dark adapté du best-seller éponyme du romancier américain, Caleb Carr.

Une plongée dans le New York de la fin du 19e siècle au côté de Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un psychiatre qui va tenter de découvrir comment est mort un jeune prostitué dont on retrouve le cadavre atrocement mutilé. Une découverte macabre qui en rappelle d’autres et qui incite le médecin à mener l’enquête en compagnie d’un dessinateur de presse (Luke Evabs) et d’une policière (Dakota Fanning).

C’est le réalisateur belge Jakob Verbruggen, qui a déjà fait ses preuves sur quelques épisodes de House of Cards, Black Mirror ou encore The Fall qui est aux manettes de ce polar psychologique en dix épisodes de 42 minutes. Ils seront diffusés sur Polar+ chaque lundi à partir du 2 avril (deux épisodes par soirée) et également disponibles sur Canal à la demande et myCanal.

"Perdus dans l'espace" (le 13 avril sur Netflix)

Sélectionnée parmi d'autres pour coloniser une nouvelle planète, la famille Robinson quitte la Terre à bord d’un vaisseau spatial. Mais ce dernier s’écrase durant le voyage sur une planète inconnue, à des années lumières de la destination initiale. Sans surprise, ils ne sont pas les seuls et de drôles de créatures y vivent déjà…

Reboot de la série éponyme diffusée à la télévision américaine dans les années 60, Perdus dans l’espace (Lost in Space en VO) version 2018 semble avoir digéré tous les films cultes de SF, d’Alien à Rencontre du troisième type en passant par E.T. L’Extra-terrestre. Mais la nouvelle série originale Netflix pourrait tout aussi bien être un mélange de Lost et de This is Us… Bref, du grand n’importe quoi ou du pur génie. A noter la présence au casting de Molly Parker (Jackie dans House of Cards) et de Zack Estrin (Prison Break) aux commandes de la série.

"Westworld", saison 2 (à partir du 23 avril sur OCS City)



Après avoir été l’une des séries les plus remarquées et commentées en 2016, Westworld revient pour une deuxième saison, dont les premières images laissent penser qu’elle sera encore plus sombre que la première. Ambitieuse comme peuvent l’être les séries produites par la chaîne américaine HBO (The Wire, Les Soprano, Game of Thrones), la série créée par Jonathan Nolan (le frère de Christopher) et son épouse Lisa Joy s’est révélée aussi addictive et sujette aux théories qu'une série comme Lost.

A la vue du premier le trailer de cette nouvelle saison, rien ne va plus dans le parc d’attraction conçu pour alimenter les pires pulsions humaines. Ses habitants, des robots humanoïdes, ont pris conscience de leur statut et se révoltent, emmenés par une Dolores (bouleversante Evan Rachel Wood) plus déterminée que jamais. Une des plus grosses attentes de 2018 qui n’a pas le droit de nous décevoir.

"The Handmaid's Tale", saison 2 (à partir du 26 avril sur OCS Max)



L’autre gros morceau de ce mois d’avril, c‘est la suite de The Handmaid’s Tale, la glaçante série adaptée du best-seller de l’écrivaine Margaret Atwood. La suite de l’histoire d’Offred, une servante prêtée pour procréer chez de riches familles de la république de Gilead. Ce territoire enclavé des Etats-Unis a mis en place un régime autocratique pour lutter, entre autres, contre la baisse de la natalité provoquée par la pollution. Incarnée par la fabuleuse Elisabeth Moss, déjà multi récompensée pour sa poignante prestation, Offred achevait la première saison est enceinte, laissant le spectateur dans l'expectative totale concernant son devenir.

Car après une première saison que l'on traversait en apnée tandis que les féministes du monde entier se l'appropriaient, la suite de The Handmaid’s Tale - qui verra le jour dans l’ère post-Weinstein - se doit désormais d’être porteuse d’espoir pour toutes les femmes. Heureusement, on sait que Margaret Atwood, qui faisait un caméo dans le premier épisode de la première saison, est toujours associée au projet qu’elle supervise en tant que consultante.

"3%", saison 2 (le 27 avril sur Netflix)



Alors que le titre de la série française Dix pour cent faisait référence au pourcentage du cachet de leur star empoché par les agents d'artistes, celui de cette série brésilienne met en avant le pourcentage de la population qui a le droit à une vie meilleure. 3% imagine une société de la méritocratie poussée à son paroxysme où l'humanité est scindée en deux : les élus... et les autres. Chaque année, tous les jeunes de 20 ans ont la possibilité de tenter leur chance pour quitter la misère crasse et la violence dans laquelle ils vivent et rejoindre "l'autre rive" au milieu des nantis.

Une dystopie qui s'inspire des films de la saga Hunger Games où l'on doit se battre pour devenir le meilleur parmi les meilleurs. Une mécanique très tendance actuellement, en particulier dans les jeux vidéo avec des titres comme PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ou Fortnite, qui cartonnent. Le pitch de départ était évidemment séduisant et fonctionnait bien dans les premiers épisodes de la série. Reste à espérer que les scénaristes ont trouvé de quoi relancer l'intrigue qui s'essoufflait un peu en fin de saison.

Notez que le mois d'avril est désormais synonyme de festival des séries télévisées. Séries Mania, délocalisé à Lille, se tiendra du 27 avril au 5 mai. Et le petit nouveau, CannesSéries du 4 au 11 avril, avec en ouverture les premiers épisodes de la saison 3 de Versailles. Notez également que la saison 2 de Legion, le super-héros Marvel plus barré que Deadpool, débutera le 4 avril sur OCS Go tandis que la saison 11 de X-Files fera ses début sur M6 le 7 avril. Enfin la deuxième partie (six épisodes de 70 minutes) de la série espagnole La Casa de Papel arrive enfin sur Netflix le 6 avril.