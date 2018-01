La BD de la semaine : "Lonesome", un nouveau western qui fait mouche

"I'm a poor lonesome cowboy..." Un pauvre cowboy solitaire loin de son foyer ? Non, ce n'est pas ce que vous croyez ! Si Lonesome, le héros de la nouvelle série imaginée par l'auteur belge Yves Swolfs, a effectivement la gâchette rapide, nous sommes ici face à un western classique, un rien hard-boiled.

Ça parle de quoi ?

Midwest, 1861. Au nord, le Kansas, qui penche pour l'abolition de l'esclavage. Au sud, le Missouri, qui ne veut pas renoncer à cette coutume bien pratique. Au milieu, des barbouzes qui cherchent à attiser les tensions et faire basculer les Etats dans leur camp. Dans l'ombre, la France et l'Angleterre, qui soufflent sur les braises pour enflammer le conflit et affaiblir les fragiles Etats-Unis d'Amérique.

Au milieu de ce pataquès, Lonesome, un cowboy quinqua, cheveux blonds filasses, le regard désabusé de celui qui en a vu beaucoup. Sa nouvelle proie est pourtant du genre inédit : un prêcheur abolitionniste, qui tue et viole en signant ses crimes avec des drapeaux sudistes pour faire porter le chapeau au camp d'en face. Comme son nom l'indique, Lonesome est bien seul pour défier la petite armée du prédicateur fou. "Es-tu un marshall, un détective ?" "Non, c'est personnel." On n'en saura pas plus.

Pourquoi on adore ?

Parce que mine de rien, on découvre un pan méconnu de la Guerre de Sécession, toute cette agitation quelques mois avant le début du conflit. Pas une mince affaire, quand on sait que la série référence sur le sujet, Les Tuniques bleues (qui s'emparent souvent de faits historiques) ne l'ont pas traité en plus de soixante albums. Yves Swolfs nous propose aussi une série western - ce sera sa dernière - avec une petite touche de fantastique. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué le symbole dans le O du titre sur la couverture. Il serait dommage de divulgâcher cet aspect qui apporte un vrai plus au récit sans faire surgir dragons ou spectres à tout bout de champ.

C'est pour vous si...

... vous adorez Durango, l'autre série western de l'auteur belge - qui a passé la main pour le dessin il y a quelques années. Si vous aimez les héros sans nom, comme Clint Eastwood, tout juste surnommé "Blondin" dans la Trilogie du dollar du réalisateur italien Sergio Leone. Et aussi, si le stetson vous va à ravir.

Feuilletez des milliers de bandes dessinées gratuitement sur Sequencity



Lonesome, tome 1 : La Piste du prêcheur par Yves Swolfs, éd. du Lombard, 56 p., 15 euros environ. Il existe également une très belle édition en noir et blanc limitée à 2 000 exemplaires (18 euros).