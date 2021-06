Ces dernières années, la fonction présidentielle s'est effritée. De manière symptomatique, corps sacré et profane se mélangent. Cela s'amplifie avec la presse people où l'intimité se donne à lire : elle est accessible à tous. Phénomène fortement visible sous la présidence de Nicolas Sarkozy : "Avec Carla, c'est du sérieux". Ces communications-montages sous la forme de roman-photo jouent l'équilibre entre l'accessibilité du président-comme-tout-le-monde et le président-monarque. De même, le bain de foule joue sur les codes de lastarification. Le président y est mis en scène comme un rock-star, applaudit et photographié par la foule (dans le meilleur des cas). Mais l'équilibre est ténu. Et l'épisode de la gifle nous rappelle que la politique ne saurait impunément se réduire à de " la com' ". Lasacralitéconvoque l'univers de l'Etre (non du paraître) et du Sens (c'est-à-dire de ce qui s'incarne et se révèle). Dit autrement, si l'on accepte que le corps présidentiel soit sacré, il convient de ne pas lui faire faire n'importe quoi. De ce point de vue là, l'intervention sur YouTube avec Carlito et McFly est une erreur. Quoiqu'il en soit, le corps Sacré ne saurait exister seul, c'est-à-dire sans sa dimension incarnée. Il est hasardeux de convoquer un corps-présidentiel-sacré sans sa contre-partie plus "terrestre", comme l'attention et l'intérêt porté à l'autre, entre autres. Symboliquement, cette gifle peut être vue comme un rappel forcé à "l'ici et maintenant" (le monde terrestre des émotions versus le monde éthéré du mental). D’une manière tout à fait particulière : la gifle n’est pas le coup de poing ou l’oeuf jeté. La gifle, c’est le rappel à l’ordre du parent qui gronde son enfant. Il y a dans la gifle une dimension infantilisante et narcissique : elle blesse l’amour propre et humilie. Ici, c’est une sorte de verticalité inversée.