Sacrebleu! : les passeports post-Brexit "made in France"

Mauvaise nouvelle pour les partisans du Brexit. Les nouveaux passeports britanniques qui seront distribués dès mars 2019 devraient être fabriqués par le géant de la sécurité digitale Gemalto, une entreprise... franco-néerlandaise. Un choix vécu comme une véritable "humiliation nationale' par certains conservateurs.

Le Brexit n'a même pas commencé et provoque déjà de nombreuses polémiques. La dernière en date : un tweet de la société anglaise De La Rue, qui produit les passeports britanniques depuis 2009, annonçant que les passeports post-Brexit devraient être fabriqués par l'entreprise française Gemalto. "De La Rue a été informé par le @ukhomeoffice (ndlr : Bureau de l’Intérieur britannique) que nous n’avons pas remporté l’offre pour la production des nouveaux passeports post-Brexit."

Interrogé par l’AFP au sujet de l’appel d’offres, le ministère de l’Intérieur britannique n’a pas confirmé le choix de Gemalto qui n’a pas non plus réagi. Le ministre de la Culture Matt Hancock a lui indiqué que le processus n’était pas terminé.

Le nouveau document officiel troquera la couleur bordeaux, symbole de l'Union européenne, contre son légendaire bleu et or. Le montant du contrat est estimé à 490 millions de livres sterling soit 560 millions d'euros.

Ce choix de fabricant a provoqué de nombreuses réactions, notamment chez les Brexiters. C'est le cas de l'ancienne ministre conservatrice Priti Patel qui a déclaré au tabloïd The Sun : "Ce devait être un moment de célébration, le retour de notre emblématique passeport bleu, le rétablissement de l'identité britannique".

"Confier cette tâche aux Français est tout simplement stupéfiant. C'est une humiliation nationale", a-t-elle ajouté.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont fait part de leur mécontentement et parfois même de leur amusement avec le hashtag #passportgate.

"Donc les Brexiters voulaient quitter l'UE pour préserver l'identité britannique mais : 1.En enlevant les mots "Union européenne", le nouveau passeport anglais aura plus de mots français que de mots anglais sur sa couverture. 2.Ils seront produits par une entreprise française".

La couverture du nouveau passeport bleu sur lequel les Brexiters n'ont pas arrêté de se masturber vient d'être révélée par la société française qui les produira