Les Chats monumentaux de Geluck bientôt exposés à Paris

Les Chats de Geluck vont débarquer sur les Champs-Elysées au printemps 2020. Ils sont énormes, plus d’une tonne et tout de bronze.

Ils seront vingt pour une tournée internationale qui débutera à Paris au printemps 2020. Ils s'exposeront sans complexe en plein air sur les Champs-Elysées, côté droit en remontant depuis la place de la Concorde. Des chats hors-norme, de trois mètres de haut avec le socle. « Le félin se mettra en scène d’une manière humoristico-poético-surréaliste. Ce sera culturel, joyeux et grand public. L’objectif étant d’apporter un peu de gaieté aux gens», explique Philippe Geluck.

Tout chauds, sortis des moules

Pour l’heure, ces Chats sont en Belgique, dans une fonderie. Les quatorze premiers bronzes sont déjà sortis des moules. Il a fallu avant concevoir l’œuvre sur papier, réaliser une ébauche 3D et une sculpture en terre de 60 cm. Puis, faire un moule en silicone pour réaliser un modèle en résine qui est scanné et agrandi à la taille finale. Ce n’est pas terminé, il faut encore du plâtre et de la cire pour réaliser le dernier moule dans lequel du bronze élevé à 1200°C est coulé. « En plusieurs pièces car à cette taille-là, on ne peut pas faire un Chat en entier en une fois. Après on assemble les pièces, en les soudant, puis on les polit, on les patine. Il faut un mois pour réaliser un Chat, une trentaine de personnes travaille dessus », détaille le dessinateur. Un dur labeur qui sera repris dans un « ouvrage richement illustré » nous promettent les éditions Casterman.

Botero et Geluck, même rondeurs

L’idée est venue à Geluck en revoyant les images de l’exposition Botero sur les Champs-Elysées en 1992. « Je ne sais plus à quelle occasion j’ai revu un reportage sur cette expo de Botéro mais je me suis dit qu’on aime les gros sur les Champs. Comme mon Chat est aussi pas mal enveloppé comme les sculptures du peintre colombien, j'ai suivi la même démarche ». Le projet a séduit la maire de Paris Anne Hidalgo. Il a été validé par le Conseil de Paris en décembre de l’année dernière avec une ouverture au public le jeudi 9 avril 2020. Mais pas uniquement.

Pour finir au Musée du Chat

Mi-juin, les Chats prendront la route. L’exposition se déplacera à Bordeaux, Caen, Lille, Mulhouse, Marseille, Genève, Luxembourg et Liège. Ils seront ensuite vendus. Huit ont déjà trouvés preneur au prix unitaire de 250 000 euros. Des reproductions en bronze mais en modèle réduit finiront enfin au musée, l’autre grand projet de Philippe Geluck. Le Musée du Chat et du dessin d’humour, un bâtiment flambant neuf de 4000 m2 sur sept niveaux à Bruxelles, tout près du Palais royal. Un temple du Chat qui devrait voir le jour en 2023. En attendant, le gros minet sort le 30 octobre son nouvel album, La Rumba du Chat, aux éditions Casterman. Un 22ème album pour 35 ans d’existence et 14 000 dessins publiés. Il est énorme ce Chat.

La Rumba du Chat. Tome 22. Philippe Geluck / Editions Casterman. 12 euros.