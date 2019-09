La BD de la semaine : "Les 5 Terres", la nouvelle saga dont vous n'allez plus pouvoir vous passer

Des lions. Des ours. Des singes. Des tigres. Des cerfs. Des reptiles. Le Livre de la Jungle ? Perdu. Les 5 Terres est la nouvelle série qui déboule chez Delcourt avec une ambition qui peut paraître démesurée en ces temps de règne des one-shots. Cinq cycles de six albums. Trente tomes en tout. Et on vous explique pourquoi vous seriez bien inspiré de vous lancer dans l'aventure.

Ça parle de quoi ?

Le vieux roi Cyrus se meurt. Le héros de guerre, adulé par son peuple, garde le lit matin, midi, et soir. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Il sait aussi que faute d'héritier mâle, le successeur qu'il s'est choisi n'a qu'une assise fragile face aux convoitises des uns et des autres. Au sein de son peuple des félins, bien sûr, mais aussi auprès des cinq royaumes qui composent son empire, et dont l'île d'Angléon constitue le point central. Les représentants des différents peuples, ours, loups, cerfs, singes etc... ont accouru pour renouveler leur allégeance à leur suzerain. Un rituel ancestral, qui convainc de moins en moins les peuplades soumises. Or, sans ce rituel, la paix volera en éclat.

Bien loin des intrigues de cour, on suivra aussi l'arrivée du jeune lion This, qui débarque au palais avec une lettre de recommandation de son oncle pour entrer dans la garde royale. Enfin, à ce qu'il paraît, car le gamin, pour débrouillard qu'il soit, a fait une drôle de tête quand le capitaine de la garde lui a dit qu'il allait vérifier ses origines. Est-il vraiment ce qu'il prétend être ? Dans le même temps, un autre garde a un peu trop fricoté avec une des princesses de la famille royale, et le destin des deux tourtereaux est compromis dans une société où on ne plaisante pas avec la séparation des classes. Autant de destins parallèles qui donnent chair à une société riche, foisonnante et surprenante, mûrie dans l'imagination des auteurs.

Pourquoi on adore

Dans ce premier tome nous sont présentés pas moins d'une quinzaine de personnages, du chasseur de prime à l'intrigante qui complote pour récupérer le trône, avec une fluidité remarquable. De fait, qualifier ce premier volume de "tome introductif" serait presque lui faire injure. On entre directement au cœur de l'action, et les enjeux nous sont dévoilés par petites touches, au point qu'on regrette de ne pas avoir immédiatement la suite. Qui ne devrait pas tarder : l'équipe d'auteurs (trois scénaristes, deux dessinateurs et un encreur) menée par le tandem Chauvel - Lereculey qui avait fait merveille sur Wöllödrin, promet la conclusion du premier cycle en deux ans, soit le rythme d'enfer d'un tome tous les quatre mois.

On pense forcément à Games of Thrones ou aux Rois Maudits dans ce genre d'intrigue politique médiévale (les dragons en moins comparé à la saga de George R. R. Martin). Et ce n'est pas leur faire injure que de classer ce premier volume des 5 Terres dans cette catégorie. D'autant plus si cette qualité se maintient sur les trente tomes promis. L'ambition est de retour dans la BD et ça fait du bien.

C'est pour vous si...

... vous avez encore de la place dans la bibliothèque 🙂 Plus sérieusement, si vous aimez les séries ambitieuses au long cours et à l'univers foisonnant, on ne saurait que trop vous conseiller de faire un saut chez votre libraire.

Les 5 terres, tome 1 : De toutes mes forces par Lewelyn (pseudonyme pour David Chauvel, Andoryss et Patrick Wong), Jérôme Lereculey, Didier Poli et Lucyd, éd. Delcourt, 62 p., 15 euros environ. A noter qu'il existe une somptueuse édition en noir et blanc pour les amateurs, à 24 euros.