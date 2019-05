La BD de la semaine : "Cigarettes, le dossier sans filtre", un album tout sauf fumeux pour la journée sans tabac

Ne vous dites surtout pas que vous avez déjà lu ce bouquin, avec son design qui rappelle celui des paquets de clopes avant qu'on les recouvre de radios de poumons encrassés, avec le petit logo du CNCT (Comité National Contre le Tabagisme). Non, ce n'est pas une énième démonstration bien pensante contre les méfaits du tabac. Au contraire. Ce serait plutôt une ode très cynique au génie de ces marchands de cancers de poumon d'avoir fait prospérer leur fonds de commerce pendant deux siècles. Si Machiavel est mort avant que les premières feuilles de tabac ne débarquent en Europe, cet album fait plus penser au Prince qu'à la chanson de Renaud, Arrêter la clope.

Ça parle de quoi ?

Sur le modèle des BD-enquêtes américaines comme La Machine à influencer, l'album prend le parti d'un narrateur omniscient qui se livre à un exposé chapitré, mais sans le côté ampoulé des colloques universitaires. Au contraire. Mister Nico, lobbyiste en chef de Big Tobacco, n'a pas sa langue dans sa poche.

Tout au long de sa conférence, vous apprendrez comment le tabac a réussi à séduire les jeunes en contournant de manière toujours plus fine les recommandations médicales, à financer des instituts de recherche bidon, à se glisser dans les valises du plan Marshall pour envahir le marché européen, à cibler les femmes grâce à un marketing faussement féministe, ou encore à réécrire les scénarios d'Hollywood pour y glisser quelques bouffées sexy. Mais aussi des infos moins glorieuses qui remueront votre fibre écologiste, que les mégots représentent 40% des déchets dans la mer Méditerranée. Si ça vous fait penser au (formidable) film Thank You For Smoking, rien d'étonnant, mais le scénariste, qui se base sur une solide documentation comme l'atteste la bibliographie en fin d'album, parvient à éviter l'écueil de la redite.

Pourquoi on adore ?

Parce que c'est très instructif, on l'a dit. Parce que c'est très, très drôle. Ne vous attendez pas à rire aux éclats, plutôt à esquisser un demi sourire cynique en pensant : "non, ils ont osé !" Car les auteurs n'ont pas besoin de beaucoup d'effets de manche pour traduire l'incroyable audace de Big Tobacco. Stéphane Brangier parvient à éviter l'écueil d'une narration statique type "Power Point" grâce à un dessin très fluide, et d'excellentes idées graphiques pour surprendre le lecteur.

C'est pour vous si...

... vous fumez. Non pas que ce livre soit le remède miracle pour vous faire arrêter, mais ça vous fera sans doute réfléchir sur votre propre addiction et la façon dont vous êtes "tombé dans la marmite". Et si vous ne fumez pas, vous réviserez avec cet exemple édifiant un sacré pan de l'histoire du marketing et du capitalisme.

Cigarettes, le dossier sans filtre de Pierre Boisserie et Stéphane Brangier, éd. Dargaud, 160 p., 20 euros environ soit moins que le prix de trois paquets de cigarettes.