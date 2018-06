La BD de la semaine : "Fédération", le jour où la Terre est devenue un satellite des aliens

Si vous aimez la bonne science-fiction, les bons polars, les intrigues à tiroirs, les univers solidement charpentés, et le fait que dans les galaxies lointaines, très lointaines, il n'y a pas que des enfants de chœur qui bêlent "maaaiiiissson", on vous conseille fortement de jeter un œil au premier tome de Fédération, baptisé Le Test.

Ça parle de quoi ?

Voilà onze ans que l'orgueilleuse planète Terre est tombée dans le giron de la Fédération intergalactique. Les extraterrestres ont bien proposé aux humains de se joindre à eux. Il leur suffisait de passer un test. Une formalité, qu'ils disaient. Mais les humains ont échoué, et depuis, la planète bleue n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un soir pluvieux de 2040, l'inspecteur Alex Green est appelé à l'hôtel Hilton de New York. Un des clients a fait le grand saut d'une quarantaine d'étages. Souci n°1 : la victime est un extraterrestre. Souci n°2 : on l'a aidé à tomber. Commence alors une enquête qui a tout du bâton merdeux... surtout quand on est un inspecteur débutant.

Pourquoi on adore

Le duo Ange (contraction des prénoms Anne et Gérard) qui a signé plusieurs romans et bandes dessinées de SF s'attaque cette fois à l'adaptation d'un de ses livres sortis en 1996, La Mâchoire du dragon. Et cette mâchoire happe le lecteur, qui ne décrochera plus de l'album. Le lecteur en prend plein les mirettes, grâce à des décors somptueux d'un New York futuriste, et grâce à un scénario mettant en place en quelques pages une situation complexe avec une rare fluidité (les trois races d'extraterrestres, les conséquences de la quasi annexion de la Terre sur le budget de la police, les nouveaux modes de vie de 2040). Et le pire est que tout cela demeure redoutablement plausible...

C'est pour vous si...

Certaines œuvres de divertissement parviennent à surprendre le lecteur, même s'il sait exactement ce qu'il est venu y chercher. Côté grand écran, Ready Player One de Steven Spielberg. Côté BD, ce Fédération se laisse lire avec une jouissance certaine. On y retrouve quelques clichés du genre, mais une intrigue diablement bien foutue qu'on verrait bien s'étendre sur trois ou quatre tomes de plus.

Fédération, tome 1 : Le Test d'Alain Janolle (dessin) et Ange (scénario), éd. Soleil, 48 p., 15 euros environ.