La BD de la semaine : "No Body", l'histoire secrète de l'Amérique confessée par un tueur

Il a le regard dans le vague, le visage creusé par les épreuves de la vie, un nez cassé qui trahit son passé de boxeur, des tatouages qui rappellent son état de taulard, des bacchantes tombantes et une queue-de-cheval filasse. Voilà pour son visage. Pour son nom, vous vous contenterez de celui qu'il donne à tout le monde : Nobody. "Comme ça, si quelqu'un me dénonce, il pourra juste dire que c'est "Personne" qui a fait le coup", argumente-t-il auprès d'un biker nazillon méfiant. Trois des quatre épisodes de No Body, la première saison de cette BD conçue comme une série télé sont parus, c'est le moment de sauter le pas avant la révélation finale.

Ça parle de quoi ?

C'est l'histoire de Nobody, retrouvé chez lui en train de siroter un whisky en face d'un macchabée sanguinolent. Les flics le coffrent, il file en taule, et se mure dans le silence. Un an plus tard, une psychologue est mandatée pour l'auditionner. Et curieusement, le taiseux se livre, raconte quarante ans de coups tordus, à infiltrer la jeunesse gauchiste dans les années 60, à castagner du biker pour le compte du FBI dans les seventies et sa reconversion comme flic de province la décennie suivante.

"Ce qu’il faut comprendre, c’est que je n’ai jamais choisi ma vie, résume-t-il face à la psy, dans la cellule aux briques grises qui constitue son seul horizon. On ne m’a pas laissé le choix. On a toujours décidé pour moi. Mais moi, je suis personne." Un récit captivant, qu'on devine bâti sur des demi-vérités et de gros mensonges... mais qui laisse le lecteur dans l'incertitude la plus totale. Un thriller, un vrai !

Pourquoi on adore ?

Parce que Christian de Metter n'est pas qu'un formidable metteur en images des mots des autres, comme il l'avait montré avec ses adaptations d'Au revoir là-haut et de Shutter Island, mais un auteur complet, qui a bâti ce scénario paranoïaque et un brin complotiste à la manière d'un James Ellroy.

Son trait se fait encore plus nerveux, presque jeté sur le papier, et l'ambiance est rendu par une somptueuse coloration directe. C'est un peu plus brut que ses précédents albums, la rançon pour tenir la cadence élevée qu'il s'est imposée : un album tous les six mois. La fin de la saison 1 - mais il affirme avoir la matière pour trois ou quatre autres - est attendue au printemps. Et c'est un doux euphémisme de dire qu'elle l'est avec impatience.

C'est pour vous si...

Si vous avez dévoré la trilogie American Tabloid de James Ellroy, si vous avez bingewatché la série True Detective en une nuit, si vous adorez les méandres les plus complotistes (mais vrais) de l'histoire, avec un grand H, comme l'opération Northwoods qui prévoyait de faire exploser un faux Boeing rempli d'étudiants au-dessus de Cuba pour déclencher une guerre ou Cointelpro, les petites combines de John Edgar Hoover pour surveiller les gauchistes de tout poil.

No Body par Christian de Metter, coll. Noctambule aux éd. Soleil, 3 tomes parus, environ 78 p. et 16 euros le tome. Les deux premiers volumes sont disponibles dans un coffret pour les fêtes.