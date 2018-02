VIDEOS. Les six bandes-annonces très attendues diffusées pendant le Super Bowl

Comme chaque année, le Super Bowl s’est transformé à la mi-temps en un gigantesque spot publicitaire. Retransmis cette nuit, l’événement sportif le plus attendu de l’année aux Etats-Unis a encore été l’occasion de découvrir les bandes-annonces inédites des films et séries les plus attendus de l’année.

"The Cloverfield Paradox"



Netflix a encore frappé. Le géant américain du streaming a profité du Super Bowl pour annoncer le troisième volet de la saga Cloverfield et le mettre en ligne dans la foulée sur sa plateforme (dès ce soir en France). Rafflé à la Paramount, The Cloverfield Paradox semble faire le lien avec le film de J.J. Abrams sorti il y a tout juste dix ans, tout en reprenant la recette du thriller horrifique en huis-clos de 10 Cloverfield Lane.

Sur Netflix le 5 février 2018.

"Westworld", saison 2



L’excellente série de science-fiction de HBO est de retour, et rien ne va plus dans le parc d’attraction virtuel imaginé par Jonathan Nolan. L’heure est à la révolte chez les robots qui peuplent Westworld, emmenée par l’énigmatique Dolores (incarnée par une Evan Rachel Wood parfaite). De quoi menacer le monde extérieur ? Sûrement, et cette première bande-annonce, toujours ambiancée par le célèbre piano mécanique, promet une deuxième saison au moins aussi palpitante que la première.

Sur OCS le 23 avril 2018.

"Avengers: Infinity Wars"



C’est pour combattre Thanos, l’un des plus puissants villains chez Marvel que les Avengers se réunissent pour la première fois au grand complet (et pour la troisième fois au cinéma). Et après Avengers sorti en 2012 et Avengers: L’ère d’Ultron en 2015, tous deux réalisés par Joss Whedon, Infinity Wars a cette fois été confié aux frères Russo, déjà aux manettes des deux derniers Captain America. L'affrontement final mêlant Baby Groot, Spider-Man et Doctor Strange s'annonce épique.

Au cinéma le 25 avril 2018.

"Solo: A Star Wars Story"



Les premières images du second spin-off très attendu par les fans de Star Wars ont enfin été dévoilées cette nuit, suivis d'un vrai trailer. Consacré à la jeunesse du héros qu’incarne Harrison Ford depuis 1977, Solo: A Star Wars Story est l’occasion de découvrir Alden Ehrenreich (Ave, César !) dans le rôle d’Han Solo dans ses premiers pas en tant que pilote.

Au cinéma le 23 mai 2018.

"Jurassic World: Fallen Kingdom"



Plus sombre, plus flippant, les premières images du prochain Jurassic World ont dévoilées la tournure horrifique prise par ce nouveau volet. Avec en guest-star, une nouvelle créature génétiquement modifiée beaucoup plus terrifiante que l’Indominus Rex qui semble avoir volé à Alien son sourire.

Au cinéma le 6 juin 2018.

"Mission Impossible : Fallout"



Vous vous souvenez de Tom Cruise bloquant tout Paris au printemps dernier pour y réaliser quelques cascades ? C’était pour le sixième volet de Mission Impossible, baptisé Fallout et dont les premières images ont été dévoilées dont celle de la désormais célèbre course poursuite à moto. Pour le reste, pas d'inquiétude, la recette de la série semble ne pas avoir bougé d'un gramme.

Au cinéma le 1er août 2018.