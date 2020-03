Municipales: Les directeurs d’EHPAD pourront recueillir les procurations

Assouplissement des procurations

C’est l’obsession du gouvernement : faire en sorte que la crise du Coronavirus n’entraîne pas une abstention massive pour les municipales tout en protégeant au mieux les personnes âgées, les plus sensibles au virus. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les directeurs d’EHPAD pourront ainsi être habilités à recueillir les procurations. Une démarche « recommandée » le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner lui-même dans un document envoyé ce matin aux préfets et que nous avons obtenu. Ils seront désignés officiellement par un officier de police judiciaire ou un juge. Objectif affiché : « éviter d’augmenter le risque d’introduction du COVID-19 au sein desdits établissements en recourant à des personnes qui y travaillent déjà » selon la place Beauvau. D’autres solutions ont également été envisagées : « Le ministère de l’Intérieur s’est posé la question de permettre à un mandataire de détenir plus de deux procurations mais cela n’est pas faisable vu le calendrier car il faut juridiquement faire une loi » précise l’entourage du ministre.

De nombreuses mesures de prévention

Autres mesures de prévention : le ministère de l’Intérieur va inciter les électeurs à venir avec leurs stylos s’ils le souhaitent afin de limiter les risques de contamination au moment de la signature des feuilles d’émargement. Moins d’assesseurs ? « Oui probablement » reconnait l’entourage de Christophe Castaner mais pas de craintes démesurées : « Les municipales inquiètent moins que d’autres scrutins comme les européennes qui n’intéressent pas grand monde et donc sont plus difficiles à gérer ». Le problème pourrait davantage se poser pour les scrutateurs qui aident au dépouillement. « Certains peuvent craindre d’être contaminés en touchant les bulletins de vote. Du gel sera donc mis à leur disposition.» Des affiches avec les consignes de bon sens à suivre seront également éditées par le ministère de l’Intérieur et devront être placardées à l’entrée des bureaux de vote.