Le bateau Playmobil de ces deux petits Écossais parcourt les océans depuis plus d'un an

C'est l'histoire d'un petit navire navigant sur les flots ... sauf que celui-ci est en plastique. Cette idée originale vient de deux petits garçons écossais qui ont décidé de larguer les amarres de leur bateau Playmobil il y a un an.

Il est nombre d'enfants qui, passée la période de Noël, laissent leurs nouveaux jouets au placard...Mais pas Ollie et Harry, 8 et 5 ans, qui ont tout bonnement décidé de faire voyager leur navire sur l'océan, le vrai. Et les deux petits matelots ne s'arrêtent pas là, grâce au sponsor d'OPEX Group, ils ont la possibilité de géolocaliser leur bateau à l'aide d'un GPS. Son périple est accessible en direct sur leur page Facebook The Days Are Just Packed.

Tout a commencé au printemps dernier, lorsque les deux petits garçons ont mis à l'eau leur bateau, baptisé ''Adventure", au départ de Peterhead, une ville du nord de l'Écosse. Leur parents ont légèrement amélioré l'engin avec un contrepoids pour le stabiliser et du polystyrène pour qu'il flotte bien. Et les deux frères ont pensé à tout puisque le bateau est équipé du message suivant : quiconque le trouvera devra le remettre à la mer, après avoir enregistré sa position.

L'Adventure, un bateau-pirate Playmobil, est actuellement en train de traverser l'Atlantique pour rejoindre les Etats-Unis après être parti de Mauritanie, et vous pouvez suivre son parcours sur cette carte ☠ ⛵ 🌎 https://t.co/dweVG2XtHy via @PhilippeGargov pic.twitter.com/IOgkC7Voz0 — Jules Grandin (@JulesGrandin) April 17, 2018

Ollie et Harry prennent ce périple très au sérieux. Interrogé par la BBC en septembre dernier, le père des deux garçons expliquait : "Lorsqu'ils rentrent de l'école, ils nous demandent si nous avons eu des nouvelles du bateau."

Depuis un an, Adventure a traversé plusieurs centaines de kilomètres, jusqu’à atteindre les côtes du Danemark où il a été recueilli par une famille qui a suivi les directives de Ollie et Harry, puis il a continué son périple jusqu’en Suède et en Norvège. Le Christian Radich, un navire norvégien de type trois-mâts carré, a ensuite emporté Adventure pour lui permettre de traverser l’Atlantique en le lâchant près du Cap-Vert.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Adventure se trouve au large des côtes sud-américaines. Les deux garçons s'apprêtent-ils à enregistrer un nouveau record?

Blanche Vathonne avec Loïc de La Mornais