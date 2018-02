Courses de pancakes à travers Londres

Au Royaume-Uni, le Pancake day met à l'honneur la gastronomie bien grasse et beurrée avant de se serrer la ceinture. Une fête dont les Britanniques raffolent tout particulièrement ...

Outre-manche, on célèbre mardi gras d'une façon bien particulière... La spécialité des Britanniques? Des "pancake races", littéralement "courses de pancakes" lors desquelles les coureurs sont armés d'une poêle à crêpes. Le but est simple : courir le plus vite possible tout en faisant sauter sa crêpe sans la faire tomber. Et de la même manière que les Français, les Anglais se déguisent. Au programme : pancakes géants, bananes, clowns ou encore tenues d'aérobic... Même les parlementaires s'y mettent puisque chaque année est organisée la Rehab Parliamentary Race Fundraiser qui oppose les députés, les Lords et les journalistes. Une manière originale de récolter des fonds pour les personnes atteintes de maladies mentales et physiques.

À l'origine, le Pancake day, plus communément appelé "Shrove Tuesday" (l'équivalent de notre mardi gras), est le dernier jour avant le Carême. Cette période de jeûne de 40 jours qui précède Pâques est une manière pour les Chrétiens de renoncer à certaines luxures pour expier leurs péchés. La farine, le beurre et les oeufs font partie de ces aliments à abandonner, faire des pancakes est donc un excellent moyen de les utiliser.

Joséphine Kloeckner et Blanche Vathonne avec Hakim Abdelkhalek