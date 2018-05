Scandale retentissant dans les services allemands de l'immigration

Après avoir accueilli depuis 2015 près de 1,4 millions de réfugiés, l’Allemagne fait face à un scandale d’une ampleur inédite : à Brême, des milliers de demandeurs d'asile auraient bénéficié de passes-droits. L'affaire éclabousse le précédent gouvernement mais aussi l'actuel.

Soupçons de corruption

La confiance des Allemands en leur système d’asile est fortement ébranlée. Tous les jours, la presse dévoile de nouveaux aspects de l’affaire du Bamf, le bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés. Entre 2013 et 2016, la services de Brême auraient accordé l’asile à au moins 1176 personnes, sans respecter les procédures et les conditions d’octroi. Des délinquants et des auteurs de violences déjà condamnés auraient obtenu des titres de séjour, ce qui pose la question du traitement des demandes de personnes radicalisées. L’ancienne directrice, qui était en poste depuis le début des années 1990, aurait privilégié certaines demandes par rapport à d’autres, pour des raisons qui n’ont pas encore été élucidées. Mais la piste de la corruption est évoquée: des virements à des comptes externes effectués par ses services, à hauteur de 8,5 millions d’euros, notamment à des cabinets d’avocats, sont en cours de vérification.

L’affaire révèle de potentielles failles de sécurité importantes et fait douter de la légitimité avec laquelle l’asile est octroyé en Allemagne. Pas moins de six enquêtes sont en cours pour “corruption et incitation à la demande d’asile abusive en bande organisée” contre l’ancienne directrice, des avocats et un interprète. Le parquet, la cour des comptes, la police fédérale et la police criminelle, l’office de la protection de la constitution et une société d’audit ont lancé des investigations sur cette affaire. Elles devront déterminer si un système organisé d'achats de titres de séjour était en place à Brême ou si les services locaux, débordés comme tous les autres en Allemagne au moment de la crise de 2015, n'avait pas les moyens et le temps de bien examiner toutes les demandes.



Qui savait quoi ?

La question qui enflamme maintenant l’Allemagne est celle de la responsabilité des dirigeants du Bamf et de l’État : qui était au courant de quoi, à quel moment, et quelles mesures ont été prises, avec quels délais ?

L'affaire a été révélée au public il y a quelques semaines seulement, alors que la direction du Bamf était au courant des irrégularités dès 2014, la directrice du bureau de Brême n'étant suspendue qu'en 2016. La nouvelle présidente du bureau au niveau fédéral, la juriste Jutta Cordt, a été informée des problèmes à Brême dès sa nomination en 2017, mais est restée passive. Vivement critiquée, elle risque de perdre sa place. Son bureau tombe sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur, à la tête duquel a été nommé en mars l’ancien premier ministre conservateur de la Bavière Horst Seehofer. Même s’il n’était pas en poste au moment des dérives, il doit aujourd'hui répondre des retards dans l’enquête.

L'affaire pourrait remonter au plus haut niveau

Mardi dernier, Jutta Cordt et Horst Seehofer ont été entendus par une commission du Bundestag (parlement) allemand, où le ministre n’a pas reconnu de faute personnelle mais s’est excusé publiquement au nom du gouvernement. Le pouvoir de décision a été retiré aux services de Brême et 18 000 dossiers seront ré-examinés sur place, mais aussi dans dix autres régions où le nombre de demandes d'asiles accordées est au-dessus de la moyenne nationale. Et puisque les faits se sont déroulés sous l’ancien gouvernement, le Bundestag prévoit d'organiser une deuxième salve d'auditions qui pourrait mettre en cause l’ancien ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière, l’ancien président du Bamf, Frank-Jürgen Weise, et l’actuel ministre de l’Économie Peter Altmaier, qui avait été chargé à l'époque par Angela Merkel de coordonner la gestion de la crise des réfugiés.

Le dossier prend désormais une dimension politique: le parti d'extrême-droite AfD et les libéraux du FDP exigent une vraie commission d’enquête pour élucider le fond de l’affaire, et déterminer qui sont les responsables. Jusqu'au plus haut niveau.

Par Anja Maiwald