Le festival de BD d’Angoulême se réinvente pour 2021

Une 48e édition transformée par la pandémie. Manifestations, prix, sélection officielle et expositions, ce qui va changer pour le prochain festival de bande dessinée d’Angoulême.

Un festival en deux actes

Le lancement des festivités a été enregistré ce week-end à Ground Control à Paris. Une conférence de presse sans public et tout en vidéo. La crise sanitaire a transformé comme jamais le festival de BD d’Angoulême pour sa 48e édition. Traditionnellement la manifestation prend ses quartiers la dernière semaine de janvier. Cet hiver, seul le vendredi 29 janvier 2021 sera jour de fête. Au théâtre d’Angoulême, en fin d’après-midi, se tiendra la cérémonie de remise des prix devant les auteurs, les éditeurs, les partenaires et les journalistes. Un train spécial affrété depuis Paris amènera tout ce joli monde à Angoulême le jour même. Mais en l’absence du public.

Il faudra attendre l’acte II du festival pour que les auteurs retrouvent leurs lecteurs. Du 24 au 27 juin, la manifestation aura bien lieu avec du public dans la ville d’Angoulême sous le soleil d’été (enfin si tout va bien d’ici là). Il reste encore des détails à régler pour ce second élan festif. Le contenu et les lieux ne sont pas encore complétement déterminés. Y aura-t-il toujours les fameuses bulles, ces grandes tentes blanches sur le Champ-de-Mars ? Une chose est certaine, il y aura une élection, celle du Grand Prix. Les auteurs seront appelés à voter pour désigner le ou la gagnante, digne successeur d’Emmanuel Guibert.

Emmanuel Guibert pour faire le lien

Le lien entre ces deux temps sera l’exposition consacrée à Emmanuel Guibert, le Grand Prix 2020. Elle sera ouverte le 29 janvier 2021 au Musée d’Angoulême. Elle durera 6 mois pour se terminer le 27 juin. « J’ai décidé d’ouvrir mon exposition à un aéropage de copains, une dizaine. Ils présenteront leurs créations dans des ordres aussi différents que la gravure, la peinture, l’architecture, la sculpture, la photographie. Tout ça dans l’idée de dire qu’un auteur de BD n’est pas fait que de bande dessinée et que nos influences viennent des quatre points cardinaux », a expliqué l’auteur de La Guerre D’Alan. On pourra ainsi admirer des œuvres de Cécile Reims, Ye Xin, Micheline Bousquet, Alain Keler ou Fiamma Luzzati. Un second espace sera consacré aux travaux à destination de la jeunesse qu’a réalisé Emmanuel Guibert. Un domaine où le Grand Prix s’est illustré avec d’excellentes séries comme Sardine de l’espace avec Joann Sfar ou Ariol avec Marc Boutavant.

Les lycéens ont leur prix

En combinaison rose de protection, les directeurs artistiques Sonia Déchamps et Frédéric Felder ont présenté les 75 albums qui vont concourir aux 12 Fauves, les prix d’Angoulême. La nouveauté, c’est le Fauve des Lycéens. Un millier d’entre eux va être sollicité pour choisir 5 titres parmi 15 albums issus de la sélection officielle. Puis un jury de 10 lycéens tirés au sort se réunira pour élire le lauréat. Autre prix, celui du Public que France Télévisions coordonne. Dès le mois prochain, un appel à candidatures sera lancé auprès des téléspectateurs afin de devenir jury pour le Fauve du Public France Télévisions. Treize seront sélectionnés. Au mois de janvier, ils délibèreront en visioconférence pour désigner leur meilleur album parmi 8 titres présélectionnés.

La plus grande expo de BD ouverte et gratuite

En 2020, le Fauve du Public France Télévisions a été attribué à Chloé Wary pour Saison des roses. En 2021, l’autrice signe avec Willy Ohm les deux affiches du festival. Deux affiches, l’une pour janvier et l’autre pour juin, qui, une fois placées côte à côte, n’en font qu’une. Une œuvre qui ornera quais et halls de la SNCF, partenaire depuis plus de 15 ans du festival. Pour la 48e édition, l’entreprise publique va multiplier ses actions. De Bécon-les-Bruyères à Toulouse, de Cannes à Caen, les gares vont exposer planches et dessins des auteurs issus de la sélection officielle. Une quarantaine d’entre elles et 70 auteurs vont être de la fête à partir du 10 décembre et pour deux mois. Une bonne idée car un quai de gare a plus de chance de rester ouvert en ce moment qu’un musée. Ce qui fera de cette initiative certainement la plus grande exposition de BD ouverte et gratuite jamais conçue. Unique, le festival 2021 le sera à plus d’un titre.

Les deux affiches du festival de Chloé Wary et Willy Ohm pour les deux temps du festival en janvier et juin 2021.