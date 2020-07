La BD se fête en France cet été malgré le coronavirus

Festivals, expositions, manifestations, l’été peut se vivre en bande dessinée. Tour de France des évènements que la Covid-19 n’a pas pu gâcher.

Selon les vœux du ministère de la culture, l’année 2020 devait être celle de la bande dessinée. Minée dans ses débuts par la question des auteurs et de leurs rémunérations, elle s’est ensuite arrêtée nette mi-mars à cause de la pandémie. Quelques initiatives sur les réseaux sociaux comme Toute la France dessine ont bien tenté de sauver l’année mais la fête a pris une autre tournure. Le site Opale BD a recensé plus de 400 salons et festivals annulés ou reportés depuis le 7 mars. Et pas des moindres comme la Japan Expo qui devait se tenir début juillet ou Quai des bulles à Saint-Malo pourtant prévu fin octobre. Les éditeurs ont stoppé ou fortement ralenti la parution des nouveautés et les dédicaces en librairie sont des souvenirs du monde d’avant.

La BD sur la plage de Sète avec Margerin

Mais, à la faveur du déconfinement, le monde des bulles se ressaisit peu à peu. Et un peu partout en France cet été se tiennent des évènements célébrant la bande dessinée. Des festivals tels les irréductibles Gaulois ont maintenu leur programmation. Dans le magnifique village de Sainte-Enimie dans les gorges du Tarn en Lozère, les organisateurs ont réussi à maintenir courageusement leur festival qui s’est achevé le week-end dernier. A Martel dans le Lot, le festival initialement prévu en juillet a été décalé d’un mois pour se tenir le 23 août. La 9e édition du festival de Sète, le 29 et 30 août, se déroulera sur la plage du Lido avec, en président, le père de Lucien et Manu, Frank Margerin. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d’autres. Vous pouvez trouver la liste de tous ces festivals sur le site d’Opale BD.

Gotlib à Paris, Enki Bilal à Landerneau

De belles et grandes expositions ouvrent aussi leurs portes cet été. La galerie Daniel Maghen à Paris a démarré les festivités le 1er juillet avec une exposition sur les glorieuses années de Fluide Glacial. Les originaux de géants comme Gotlib, Edika, Coyotte ou le génial Goossens sont présentés. C’est une exposition vente donc si vous voulez vous rassasier en planches de La Rubrique-A-Brac, il va falloir sortir plusieurs dizaines de milliers d’euros. Mais les admirer à la galerie ne coûte rien.

La star Enki Bilal expose ses œuvres, sous toutes leurs formes, dessins, peintures, films ou écrits. De ses débuts dans les années 70 jusqu’à ses œuvres les plus récentes notamment celles qu’il a réalisées pour son tout dernier ouvrage Nu avec Picasso aux éditions Stock. Une première tentative en littérature pour Bilal qui l’a rehaussée de dessins après avoir déambulé de nuit dans le musée Picasso. L’exposition sera ouverte au public à partir du 18 juillet aux Fonds Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau dans le Finistère.

Picasso s'essaie à la BD

Le peintre espagnol encore à l’honneur avec Picasso et la bande dessinée au musée qui porte son nom à Paris. Car Picasso aimait les journaux illustrés. Il s’est même essayé à la BD. Et il l’a inspirée comme en témoignent des planches de Manara, Reiser ou Spiegelman. C’est ce lien entre Picasso et le neuvième art que nous propose le musée. Il rouvrira pour l’occasion ses salles le 21 juillet. Une exposition très attendue qui se prolonge jusqu’à la fin de l’année. Je ne suis pas exhaustif, il y a bien d’autres évènements comme Vachement BD à Charolles en Saône-et-Loire. France 3 Bourgogne-Franche-Comté vous en fait le récit.

La fête jusqu'à l'été prochain

Enfin, cet été marquera aussi les débuts des Villages-BD. Une manifestation initiée par le ministère de la culture pour célébrer la bande dessinée tout au long de l’année 2020. Coup d’envoi à Lille le 27 juillet et jusqu’au 3 août. Expositions, tables rondes, ateliers, une grande caravane qui poursuivra sa route à Brest en septembre puis Bordeaux, Marseille et Strasbourg. Mais l’été sera déjà loin, l’évènement court jusqu’en juin 2021.