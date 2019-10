La BD de la semaine : "Laowai", le choc des civilisations, la chute d'un empire

Vous aimez sentir entre les pages d'une BD le souffle de l'aventure, les embruns qui burinent la peau, la petite histoire qui se promène dans les interstices de la grande, le dépaysement d'une destination inattendue ? Ne cherchez plus : la trilogie Laowai ("l'étranger" en chinois) est faite pour vous.

Ça parle de quoi ?

1859. Napoléon III et le roi d'Angleterre ont décidé que leurs troupes allaient faire la preuve de la supériorité occidentale en Chine. Un corps expéditionnaire d'élite est monté, en sélectionnant les meilleurs éléments des deux armées. François et Jacques sont de ceux-là. Le premier, par ses qualités de bravoure et sa débrouillardise en milieu hostile. Le second, parce qu'il est l'ami et l'équipier de François, et par ses qualités au dessin, surtout quand il croque dans une pose majestueuse le gradé qui cornaque la troupe.

Direction la Chine, Shanghai et ses intrigues - près de 80 ans avant Le Lotus Bleu, on sent un lien fort entre les deux œuvres - pour faire pression sur l'empereur décadent dans la phase finale des négociations d'un nouveau traité. Mais l'empereur ne pense qu'à ses courtisanes et à la puissance révolue de ses troupes. L'affrontement est inévitable. Dans le camp d'en face, François et Jacques vont eux aussi être confrontés à leur décision de s'engager dans une guerre qui n'est pas aussi nette que la version présentée à la presse.

Pourquoi on adore ?

Une bonne série de BD, c'est d'abord un scénario solide, bien documenté, qui instruit son lecteur l'air de rien, entre deux coups tordus. Et vous allez apprendre grâce à Laurent-Frédéric Bollée et Alcante une foultitude de choses sur cette période historique très peu traitée dans le neuvième art. Une bonne BD, c'est aussi des personnages forts, et gageons que François, Jacques, le sergent Marais, l'énigmatique Jia Li, le général chinois Sengge Linqin et quelques autres resteront gravés dans votre mémoire un bon moment.

Et enfin, un album digne de ce nom vaut aussi par son dessin, et sur ce plan, Xavier Besse nous régale. Un découpage riche en doubles pages, une jolie colorisation qui plonge dans l'époque sans jouer sur l'effet sépia et des trognes qu'on n'oublie pas, tout concourt pour faire de cette série une réussite.

C'est pour vous si...

... Comme l'auteur de ces lignes vous avez visité le palais d'été à Pékin et avez constaté qu'il y est écrit tous les dix mètres que les Français et Anglais sont responsables du sac des lieux, citations de Victor Hugo à l'appui. Si vous aimez les BD d'aventures et en prendre plein la vue. Si vous êtes plus Cinémascope que huis clos intimiste.

Laowai par Alcante, Xavier Besse et Laurent-Frédéric Bollée, éd. Glénat, trois tomes de 62 p. et 15 euros environ.