"Sea of Thieves" : 13 astuces à connaître avant de partir à l'abordage

Haut les coeurs moussaillons ! Après des mois de teasing, Sea of Thieves vient de débarquer sur Xbox One et PC. Un jeu attendu pour son originalité car il vous propose de parcourir la mer à bord d'un galion dans la peau d'un pirate à la recherche de trésors et d'aventures, le tout dans un monde ouvert où il est fréquent de rencontrer d'autres joueurs en ligne.

Une aventure rafraichissante alors que les éditeurs ont tendance ces derniers temps à surexploiter des franchises connues (coucou Call of Duty, Tomb Raider, Need for Speed, etc.). Mais l'expérience peut vite virer au cauchemar tant le titre de Rare se montre avare en conseils lorsqu'on lance une partie et ne propose aucun tuto. Pas de panique, chez Pop Up aussi on s'est arraché les cheveux lors des premières heures, mais on en a tiré du coup quelques astuces essentielles avant de prendre la mer.

1 Ne soyez pas pressé

Impatient de prendre la mer ? Pressé de ferrailler avec des squelettes ? Bon, calmez vous et allez faire un puzzle ou tondre le gazon. Car l'installation de Sea of Thieves sur Xbox One peut prendre de trèèèèès loooongues minutes, et ce même avec une très bonne connexion. Cerise sur le gâteau, une mise à jour est sortie mardi. Sa taille : 18 Go. Donc : "Patience est mère de vertus"

via GIPHY

2 Apprenez à naviguer

Oui, ce conseil semble estampillé Captain Obvious, surtout dans un jeu de pirate. Mais en fait non. Car si vous avez dans l'idée de partir sabre au clair sur votre bateau pour sillonner la mer sans un minimum de maîtrise de la navigation, l'aventure risque de tourner court rapidement. Si Sea of Thieves n'est pas aussi exigeant qu'une simulation, pas question pour autant de diriger votre galion comme une vulgaire voiture volée dans GTA V. Il faut avoir en effet savoir lever l'ancre, gérer la barre, ajuster l'orientation et la taille de la voile, garder un oeil sur la boussole et le vent... Le tout en surveillant l'horizon pour ne pas se faire surprendre par d'autres pirates, une tempête voir le Kraken himself.

3 Faites-vous des potes...

"Plus on est de fous, plus on rit", "l'union fait la force", "les copains d'abord"... Toutes ces maximes (et cette chanson) collent parfaitement à l'esprit de Sea of Thieves. Car s'il est possible de partir à l'aventure en solo, rien ne vaut de bonnes quêtes menées en compagnie de trois collègues. Car outre le fait de se marrer à plusieurs, la coopération rend le jeu bigrement plus facile. Meilleur exemple : la navigation en mer. Seul, c'est jouable. A plusieurs, c'est magistral. L'un gère la barre, l'autre s'occupe de la voile, pendant que les deux autres font parler les canons.

via GIPHY

4 ... Et parlez leur

Oui, ça semble évident de se parler quand on joue en multi, mais là, c'est juste essentiel. Car outre le fait qu'il faille souvent se coordonner pour maitriser son navire au coeur d'un tempête et sous la mitraille adverse, Sea of Thieves ne propose pas de mini-carte avec localisation de ses potes. Du coup, une fois sur la terre ferme, mieux vaut communiquer pour savoir où se trouve son pote et sortir son compas. A l'ancienne.

via GIPHY

5 Votez avant de partir en voyage

On a beau être des pirates, il faut savoir faire son devoir de citoyen. Car avant de vous lancer dans une des trois types de quêtes proposées par les factions, il faut aller sur votre bateau, se placer devant la petite table qui est derrière la carte principale et soumettre votre mission à l'équipage avant de larguer les amarres... Même si vous jouez seul. Un détail à bien avoir en tête lors des premières parties au risque de s'arracher les cheveux.

6 Si l'eau devient noir, FUYEZ

C'est l'un des conseils les plus importants à suivre, surtout lors de vos premières heures de jeu. La mer est dangereuse, notamment lorsqu'une tempête se lève. Mais les aléas de la météo seront le moindre de vos soucis si vous voyez l'eau virer au noir. Ce changement de couleur est en effet synonyme de l'apparition imminente du Kraken, cette terrible créature marine capable d'envoyer par le fond votre navire en moins de temps qu'il en faut pour charger un canon. Mais ce monstre n'est pas non plus invincible. donc si vous vous sentez l'âme d'un guerrier, n'hésitez pas à le défier.

via GIPHY

7 Si vous voyez des mouettes au-dessus de l'eau, FONCEZ

Les oiseaux de malheur font le bonheur des autres. Si lors d'une de vos virées en mer vous apercevez des mouettes tournoyer dans le ciel, c'est bon signe. Car elles révèlent la présence d'un bateau qui a sombré corps et, surtout, bien. Du coup, ça vaut le coup de se mouiller pour aller à la pêche de quelques loots qui viendront enrichir votre collection à moindre frais.

8 Visez sous la ligne de flottaison

La première fois que vous allez ferrailler en mer face à des joueurs, l'excitation se disputera à la panique dans votre tête. Mais avant de partir pistolet au poing et couteau entre les dents à l'abordage, gardez un seul conseil en tête au moment de faire parler les canons, assurez vous de viser en dessous de la ligne de flottaison du navire ennemi. C'est moins spectaculaire mas diablement plus efficace. Car votre boulet créera ainsi des brèches bien relou à colmater pour votre adversaire qui devra choisir entre se battre et couler ou réparer la coque et mourir à la pointe de votre sabre.

via GIPHY

9 Sachez être raisonnable

Trouvez un trésor sur une île perdu, c'est bien. En ramener deux, c'est mieux ? Pas sûr. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un bon pirate sait se montrer raisonnable. Quand vous dénichez un coffre bien garni, hâtez-vous de le ramener à bon port au lieu d'enchainer une deuxième ou troisième quête. Car s'il vous arrive malheur en mer (Kraken, tempête ou abordage), vous perdrez votre précieux butin.

10 Maîtrisez votre carte

Si on peut bien faire un reproche à Sea of Thieves, c'est le manque d'efficacité de sa carte. Sa prise en main n'est pas évidente et sa lecture n'est pas intuitive. Un problème que l'on finit par dépasser avec la pratique mais pour éviter de vous faire des noeuds au cerveau, voici une carte interactive qui livre l'ensemble des lieux à découvrir et les trésors qui s'y cachent. Pas la peine de nous remercier, c'est cadeau.

11 Méfiez-vous de l'eau...

Quand vous êtes en mer, votre plus grand ennemi n'est pas le Kraken. Non. Votre Nemesis est la voie d'eau qui se forme dans votre bateau en cas d'accrochage avec un fond rocheux ou rencontre malheureuse avec un boulet de canon. Donc veillez à ne jamais manquer de planches pour réparer votre navire en cas de problème. Et méfiez-vous aussi de l'eau qui s'accumule sur le pont en cas de tempête, cela peut s'avérer tout aussi dangereux.

12 ... Et du vomi

Une bonne virée en mer avec des copains, quoi de mieux pour boire un verre. Sea of Thieves permet en effet de descendre quelques chopines à bord de votre navire. Le hic, c'est que si on consomme sans modération, on peut vite se retrouver à rendre son diner. Donc gardez à proximité un seau, ça ne sert pas qu'à le remplir d'eau.



via GIPHY

13 Jouez de la musique

L'accordéon, ça vous plait ? Non ? Et bien vous devriez vous y mettre, car jouer de la musique est un passe temps fort agréable dans Sea of Thieves. D'autant plus qu'il faut bien le reconnaitre, passées l'excitation des premières heures de jeu, l'ennui risque de pointer le bout de son nez tant les missions finissent par manquer d'originalité. Donc, autant attendre les mises à jour qui relanceront le plaisir du jeu en musique.