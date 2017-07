La BD de la semaine : "La mémoire dans les poches", une trilogie qu'on n'oubliera pas de sitôt

Il aura fallu attendre près de dix ans pour avoir la fin de la trilogie de La Mémoire dans les poches. Ce fut long mais, rétrospectivement, cela valait largement l'attente. Cette histoire a tellement pesé sur le scénariste Luc Brunschwig, tombé en dépression, qu'il en remercie son psy au début de l'album pour l'avoir aidé à tenir bon. Sécheresse ou pas, pas sûr que vous parviendrez à étouffer vos sanglots à la lecture des albums.

Ca parle de quoi ?

C'est l'histoire de la famille Letignal, qui habite dans un appartement niché au sommet d'une tour bétonnée dont les années 1970 ont le secret. Le père, Sidoine, a la mémoire qui flanche et soigne ses absences à l'aide de petits morceaux de papier sur lequel il note tout. Tout de même pas le prénom de sa femme, Rosalie, géante au grand cœur, qui a tant œuvré pour la scolarisation des petits du quartier en leur prodiguant des cours de soutien scolaire. Dans la famille Letignal, manque encore le fils, Laurent, la vingtaine, bouille ronde, qui s'éprend d'une jeune Algérienne du quartier. Sa famille ne voit pas l'idylle d'un bon œil, soupçonne un mariage blanc. Et un jour, Sidoine débarque dans une pharmacie, un bébé sous le bras, et demande de l'aide...

Pourquoi on adore ?

Luc Brunschwig est passé maître dans l'art de raconter la grande histoire par des destins individuels et de brosser, en entrecroisant les personnages, un tableau particulièrement juste de la société. Après la politique américaine (Le Pouvoir des innocents et ses suites), le mythe du héros victorien (Holmes), la science-fiction (Urban), autant de séries hautement recommandables, il s'est attaqué aux banlieues, voire même à la société française dans son ensemble. Ses non-dits, ses tabous, ses secrets. C'est touchant sans être gnangnan ou ressembler à Plus belle la vie. Aux pinceaux, Etienne Le Roux signe une composition pleine de justesse, sans effets trop appuyés, si ce n'est quelques variations graphiques selon que l'histoire est vue par les yeux de Sidoine ou de Laurent.

C'est pour vous si...

Vous aimez les histoires sociétales, loin des super-héros ou des explosions atomiques. Si vous habitez dans une tour et aimez la vie foisonnante qui y règne. Si vous avez déjà croisé un petit vieux à casquette avec un bébé dans votre pharmacie. Si vous aimez être surpris par des destins incroyables. Si vous avez un fond humaniste. Si vous regardez Plus belle la vie. Si vous ne regardez pas Plus belle la vie. Si vous subissez Plus belle la vie tous les soirs sans oser trop râler. Cette BD est vraiment à mettre dans toutes les mains.

La mémoire dans les poches, tome 3 de Luc Brunschwig (scénario) et Etienne Le Roux (dessin), éd. Futuropolis, 80 p., environ 16 euros.