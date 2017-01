La BD de la semaine : "Au bout du fleuve", un voyage initiatique dont vous ne sortirez pas indemne

Avant de se précipiter à Angoulême (Charente) pour le 44e Festival International de la Bande Dessinée qui débute le 26 janvier prochain, Pop Up' vous emmène sur le continent africain avec Au bout du fleuve, le très beau récit de Jean-Denis Pendanx, notre premier coup de cœur franco-belge de 2017.

De quoi ça parle ?

C'est l'histoire d'un jeune Béninois, Kémi, qui part à la recherche de son frère jumeau, Yao, parti chercher fortune au Nigéria voisin. Il abandonne son petit business de carburant frelaté et son existence entre les quatre murs d'une case misérable pour reprendre son destin en main, destin brisé après la mort de son père qui l'a forcé à travailler très tôt. Il lui faut d'abord traverser le pays, trouver à s'embarquer au village de pêcheurs de Gravoué, braver les pirates dans le delta du Niger et la rapacité des compagnies pétrolières pour éventuellement avoir des nouvelles de son frère. Les marabouts sont formels : "perdre son jumeau, c'est perdre la moitié de son âme".

Pourquoi on adore ?

C'est un voyage initiatique auquel nous convie Jean-Denis Pendanx, qui a séjourné de longs mois dans le pays dans les années 90. Il n'a pas eu le temps de se rendre sur place pour se documenter, et a travaillé à partir de ces souvenirs. Et c'est tant mieux. S'affranchissant d'un strict respect de la réalité, qui peut parfois donner des décors "photographiques", il déploie tout son talent pour reconstituer des endroits incroyables à l'aquarelle. Et le scénario, qu'il assure pour la première fois en solo, est à la hauteur du dessin. Pendanx évite soigneusement les clichés type "bon Noir / mauvais Blanc" et propose une histoire toute en nuances, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la révélation finale. On suit Kémi de rencontre en rencontre, bonne parfois, mauvaise souvent, le long de ce fleuve Niger de tous les dangers.

Si l'album vous a plu, vous pourrez prolonger le plaisir avec Jéronimus ou Abdallahi, autres BD dépaysantes de l'auteur.

Au bout du fleuve par Jean-Denis Pendanx, éd. Futuropolis, 112 p., environ 20 euros (et ça les vaut largement).