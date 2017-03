Equipes de campagnes présidentielles : où sont les femmes ?

En ce mercredi 8 mars, journée internationale de lutte des femmes pour l'égalité des droits, l’œil du 20h a fait un rêve. Imaginez une équipe de campagne féminine, qui porterait un ou une candidate à l’élection présidentielle ? C’est bien un rêve, pas la réalité. Parce qu’aujourd’hui, il y a toujours plus d’hommes dans les équipes ! La parité : les politiques savent bien en parler, moins bien l’appliquer

Dans les programmes des principaux candidats, on peut trouver des dizaines de propositions pour l’égalité entre les hommes et les femmes !

Mais dans leurs équipes de campagne curieusement, on cherche les femmes : elles ne sont pas si nombreuses. La parité n’existe pas autour des candidats.

86 % d’hommes au conseil stratégique de campagne du FN



La moins bonne élève, c’est une femme ! Au conseil stratégique de campagne du Front national, on compte 5 femmes - dont Marine Le Pen. 86 % d’hommes pour 14 % de femmes.

23 % de femmes dans l’équipe de François Fillon



Très loin du compte aussi François Fillon, dans son organigramme de campagne aujourd’hui on a compté seulement 23 % de femmes ! Sur près de 300 personnes ! Il y a pourtant une responsable des “Femmes avec Fillon” dans sa campagne, qui nous explique que les femmes sont à trouver dans les équipes qui ne sont pas mentionnées dans l’organigramme. Derrière les hommes !

Chez Emmanuel Macron seulement 38 % de femmes. Son entourage l’admet : ils n’auraient pas d’impératif de parité dans l’équipe de campagne. Ils se l’imposent pour les législatives.

Jean-Luc Mélenchon : la quasi parité



Benoit Hamon, lui, avait fait un effort ! 44 % de femmes ! Mais avec ses nouveaux partenaires politiques, il a hérité de beaucoup d’hommes. Résultat seulement 38 % de femmes aujourd’hui ! On nous explique qu’à la primaire pourtant son equipe était paritaire. Mais plus on élargit l’équipe, plus il devient difficile pour les femmes de se faire une place, parce qu’elles osent moins réclamer !

Celui qui s’approche le plus de la parité c’est Jean-Luc Mélenchon, dans son équipe 44 % de femmes !

Pour les législatives, les partis politiques feront-ils plus attention ? La parité est inscrite dans la loi. S’ils ne la respectent pas ils devront payer une amende.