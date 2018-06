Anti-monarchisme et cravate bariolée, le réfugié somalien devenu Lord-maire d'une grande ville anglaise

A 28 ans, l'ancien réfugié somalien Magid Magid est devenu le plus jeune Lord-maire jamais élu à Sheffield, grande ville du nord de l'Angleterre. C'est aussi le premier écologiste à accéder à cette fonction cérémoniale, qu'il espère bien dépoussiérer.

Sa photo d'investiture a déjà fait le tour du monde. Accroupi sur un pilier de marbre, Dr Martens aux pieds, cravate chamarrée à son cou et sourire jusqu'aux oreilles, Magid Magid n'a pas grand chose de l'apparatchik ordinaire.

Tout juste l'auguste chaîne rutilante sur son torse rappelle t-elle qu'il est bien Lord-maire au service de Sa Majesté.

Pourtant, lorsqu'il arrive en Angleterre à l'âge de 5 ans, c'est comme réfugié fuyant le nord de la Somalie, dévasté par la guerre. Il ne parle alors pas un mot d'anglais et vient d'endurer six mois de transit dans un camp somalien.

Pour nourrir ses six enfants, sa mère travaille comme femme de ménage à Sheffield, vaste cité ouvrière de plus de 500 000 habitants, dans le Yorkshire.

23 plus tard, Magid Magid en devient le premier citoyen. Il y est non seulement le plus jeune Lord-maire jamais élu, mais aussi le seul écologiste en date.

Le poste, attribué par le conseil municipal à l'un de ses membres chaque année, est plus honorifique que politique, mais le message reste fort pour celui qui entamé sa carrière contre le parti europhobe Ukip en 2015.

Dans une rencontre avec le journal The Independent, il décrit la surprise comme irréelle et assure vouloir faire entrer sa fonction historique dans le XXIe siècle : "si le fait que je sois arrivé là -en tant que noir, musulman et immigré- peut inspirer à quelqu'un d'autre l'envie de se bouger et changer un peu le monde, j'aurai fait mon boulot".

Lors de sa cérémonie de début de mandat, le mois dernier, il a fait retentir dans la mairie la marche impériale de Dark Vador, puis la musique de Superman… Il s'est aussi rapidement vu qualifier de "zaddy", argot désignant un homme sexy et à la mode qui pourrait être papa.

Le style est totalement assumé et Magid Magid n'a pas caché qu'il entendait faire les choses différemment. Il ne possède d'ailleurs pas les codes châtiés de ses pairs et jure volontiers en interview, même pour évoquer la Reine elle-même : "Je pense que Liz [la Reine Elizabeth] est top. C'est une femme vraiment géniale, p***** ! Mais un poste de chef d'état héréditaire, c'est complètement dépassé !".

Son office incombe néanmoins d'accueillir les hôtes de marque telle que la famille royale lors de ses visites, ce qui risque de ne pas faire bon ménage avec ses velléités républicaines...

Maxence Peigné, avec Loïc de La Mornais