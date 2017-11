Vous êtes plutôt "Assassin's Creed : Origins" ou "Super Mario Odyssey" ?

Vendredi noir pour les gamers. Le 27 octobre dernier, ce sont deux des jeux vidéo les plus attendus de l’année qui ont été commercialisés simultanément. Pour la plupart des joueurs, il a fallu faire un choix, souvent cornélien, entre l’ultra réaliste Assassin’s Creed : Origins et le cartoonesque Super Mario Odyssey. Le premier, attendu comme le renouveau d’une franchise à bout de souffle, nous immerge dans l’Egypte antique au temps de Ptolémée XIII. Le second, premier vrai jeu Mario en 3D depuis… Super Mario 64, sorti il y a tout juste vingt ans, nous entraîne à bord d’un vaisseau volant pour explorer des dizaines de pays imaginaires.

Sur le papier, tout semble les opposer, surtout qu’ils sont proposés sur des consoles différentes (PC, PS4 et Xbox One pour Assassin’s Creed : Origins, exclusivement sur Nintendo Switch pour Super Mario Odyssey). Mais comme il faut trancher, Pop Up’ vous aide dans cette lourde tâche.

Si "Zelda : Breath of the Wild" ne vous avait pas encore convaincu d’acheter une Switch : "Super Mario Odyssey"

Proposé uniquement sur la Switch – la dernière née de Nintendo disponible depuis le 3 mars –, Super Mario Odyssey pourrait bien être le levier manquant pour écouler massivement cette console hybride, dont le succès commercial est déjà avéré.

Si vous êtes fasciné(e) par Cléopâtre depuis le CE1 : "Assassin’s Creed : Origins"

Le jeu développé pendant plus de trois ans par le studio Ubisoft de Montréal (Canada) reconstitue l’Egypte Ptolémaïque. On y croise Cléopâtre VII (la plus connue), alors âgée de 18 ans, qui vient tout juste d’accéder au trône après la mort de son père, Ptolémée XII.

Si vous êtes adroit(e) avec vos deux mains : "Super Mario Odyssey"

Le jeu Nintendo se joue préférentiellement avec les deux manettes Switch-con détachées. Ça complexifie un peu le gameplay au début, mais offre des possibilités jamais vues sur un jeu Super Mario.

Si vous aimez jouer au shérif : "Assassin’s Creed : Origins"

Dans Origins, vous incarnez Bayek, le dernier représentant des Medjay, un genre de protecteur des populations réputé pour son intégrité et autorisé à tuer par le pharaon en place.

Si vous êtes incollable sur l’ex-plombier moustachu : "Super Mario Odyssey"

Les fans de la première heure de Mario sont particulièrement choyés par Nintendo. Le jeu regorge de références aux jeux précédents, du simple easter egg à un pays entier conçu en hommage à l'ex-plombier. Une des plus grandes réussites est d'avoir réussi à intégrer dans le jeu 3D des séquences de gameplay en 2D, avec la bande-son 8-bits vintage qui va bien. Ou comment faire du neuf avec du vieux tout en étant moderne et malin.

Si vous rêviez d’un trek à dos de dromadaire : "Assassin’s Creed : Origins"

Pour son nouvel opus, Ubisoft a une nouvel fois mis le paquet sur la reconstitution historique. De la métropole d’Alexandrie au désert de Gizeh en passant par le delta du Nil, c’est une Egypte aux décors variés et à la vie foisonnante qui est proposée au joueur. De quoi sortir des clichés sur cette époque finalement méconnue et découvrir des décors somptueux. Dépaysement garanti.

Si vous aimez les chasses au trésor : "Super Mario Odyssey"

Il serait réducteur de qualifier ce Super Mario Odyssey de simple quête mais il vous faudra explorer de fond en comble les dizaines de niveaux pour espérer décrocher la Lune. Ou plutôt les Lunes, utilisées comme carburant pour le vaisseau de Mario. Une manière maligne de vous inciter à sortir des sentiers balisés.

Si vous aimez les vraies chasses au trésor : "Assassin’s Creed : Origins"

Evidemment, ce théâtre antique est le décor parfait pour dissimuler de nombreux trésors. Chaque temple, pyramide, camp de bandits, etc. recèle papyrus, trésor ou tablette à découvrir et à collecter.

Si vous aimez les gameplay riches et pleins de rebondissements : "Super Mario Odyssey"

La réussite de ce Super Mario Odyssey tient à l'incroyable variété de son gameplay. D'abord parce que, à la différence de la plupart des jeux Mario, ce nouvel opus propose de jouer de manière non linéaire (de la même manière que la fantastique Zelda : Breath of the Wild). En explorant, vous découvrirez des dizaines d'activités variées et il vous faudra quelques heures de jeu pour mesurer l'ampleur de ce qui vous est proposé. Un éclectisme vertigineux qui alterne des phases de plate-forme et des séquences de tir, des énigmes, des courses, etc.

Si vous aimez les tâches répétitives : "Assassin’s Creed : Origins"

Pour redonner du peps à sa célèbre franchise, Ubisoft a choisi d'intégrer un mode de progression basé sur les RPG (jeux de rôle vidéo). Les quêtes principales ont toutes des niveaux et pour augmenter votre niveau, il faudra gagner des points d'expérience en accomplissant des dizaines de quêtes secondaires. Un procédé qui peut s'avérer répétitif, surtout quand il vous fait aller délivrer un énième marchand retenu prisonnier par des brigands.

Si vous adorez vous déguiser : "Super Mario Odyssey"

C’est la grande nouveauté de ce Super Mario : Cappy, votre chapeau / casquette qui devient le plus précieux des compagnons. Car Cappy permet au joueur, qui fait tournoyer avec maestria son couvre-chef, de se transformer en… presque tout. Grenouille, dinosaure, Bill balles (les obus tirés par des canons), statues, etc., rien ou presque ne résiste à votre lancer de Cappy. Notez que vous pouvez également jouer à deux, l'un des joueurs contrôlant uniquement Cappy. Pas mal pour jouer avec des plus jeunes.

Si vous êtes un as du parkour (surtout depuis votre canapé) : "Assassin’s Creed : Origins"

Les adeptes de la confrérie des Assassins ne seront pas dépaysés. Comme ses prédécesseurs, Balek est plus adroit qu'un bouquetin quand il s'agit d'escalader tout et n'importe quoi. Et si les ascensions les plus impressionnantes sont celles des pyramides, on se réjouira autant de pouvoir redescendre en glissant tout schuss le long des pierres blanches. Comme un DLC du jeu de sports extrêmes Steep (Ubisoft) en plein désert.