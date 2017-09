La BD de la semaine : l'intégrale indispensable de "The Grocery"

Ça ne vous a pas échappé, c'est la rentrée. Mais avant de vous dévoiler notre sélection des albums de bandes dessinées à ne pas rater, Pop Up’ vous propose cette semaine de vous (re)plonger dans The Grocery. La raison : la bonne idée des éditions Ankama de proposer pour la première fois en version intégrale cette géniale fresque urbaine signée des Français Aurélien Ducoudray (au scénario) et Guillaume Singelin (au dessin).

De quoi ça parle ?

Avec sa tête de premier de la classe, Elliott fait un peu tache dans ce quartier populaire de Baltimore (Maryland, Etats-Unis), où il vient tout juste d'emménager. Son père vient de reprendre l’épicerie du coin ("grocery" en anglais) et, pour s’intégrer, le jeune garçon va se lier d’amitié avec Sixteen, le petit caïd d’un gang de corner boys locaux.

Au fil des années, le gamin d'apparence timide va progressivement devenir l'un des acteurs incontournables de ce secteur de la ville, gangrené par le trafic de drogue, la crise des subprimes et les délires des suprémacistes blancs.

Pourquoi on adore ?

Sombre et colorée, réaliste et cartoonesque... tout et son contraire peut être dit à propos de The Grocery. Dans le fond, on pense évidemment aux premières et bouleversantes séries que l'on doit à l’Américain David Simon, Corner, bien sûr, mais surtout l’inégalée The Wire. Toutes deux racontent une histoire de l’Amérique à travers le même prisme, celui de Baltimore, l'une des villes les plus pauvres des Etats-Unis.

Dans la forme, grâce à ses personnages aux drôles de têtes de têtards et sa colorisation délavée, The Grocery se permet tout et n'élude jamais la violence du quartier. Un travail graphique remarquable qui a contribué à révéler au grand public Guillaume Singelin, dont on peut également découvrir le travail dans quelques numéros de Doggybags (éd. Ankama). Quant à Aurélien Ducoudray, qu’on ne présente plus (Mobutu dans l’espace et Mort aux vaches ! aux éd. Futuropolis ou L’Anniversaire de Kim Jong-il aux éd. Delcourt), il travaille actuellement avec Steve Baker sur une nouvelle série pour les éditions Ankama intitulée Bots, dont le deuxième tome sortira en janvier prochain.

Publiée initialement entre 2011 et 2015 (quatre tomes et un tome zéro intitulé Before The Grocery) et sélectionnée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême lors de la dernière édition, la saga The Grocery est pour la première fois proposée en version intégrale et à un prix très raisonnable (moins de 30 euros).

C’est pour vous si…

Vous aimez les chroniques sociétales et que vous appréciez les séries télévisées à cheval entre le documentaire et la fiction, comme celles signées David Simon, mais également la spécialité du Britannique Peter Kosminsky dont la dernière création, The State, nous plonge au cœur de l'organisation Etat islamique. A cette occasion, ne ratez pas ses deux premiers épisodes, qui seront diffusés sur Canal+ le 4 septembre prochain.



Intégrale The Grocery de Guillaume Singelin (dessin) et Aurélien Ducoudray (scénario), coll. Label 619 aux éd. Ankama, 440 p., environ 30 euros.