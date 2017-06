La BD de la semaine : "To Your Eternity", le manga qui parle philosophie avec poésie

Découverte avec A Silent Voice, son émouvante série parue en sept tomes, la Japonaise Yoshitoki Oima revient avec To Your Eternity, un étonnant récit de fantasy qui questionne avec beaucoup de poésie notre présence sur Terre.



Ça parle de quoi ?

Du voyage sur notre planète d’un être immortel capable de prendre n’importe quelle forme au rythme des chocs physiques ou psychologiques auxquels il est soumis. Lancé sur la Terre par un être mystérieux sous la forme d’une sphère, il se transforme d'abord en pierre, puis en mousse, avant de se matérialiser en loup et, enfin, en un jeune garçon qui part à la recherche de ses parents.

Rapidement, il est rejoint par March, une petite fille qui se prend d’affection pour cet être étrange qui lui sauve la vie et qu'elle baptise en retour Imm, et Paloma, la grande sœur de cœur de March. Cet attachant trio va poursuivre le voyage, au rythme des transformations d'Imm, qui va devoir s’adapter et apprendre par mimétisme les rudiments de la vie. Un récit de fantasy aussi déroutant qu’envoûtant.

Pourquoi on adore ?

A 28 ans, Yoshitoki Oima continue de se démarquer dans la horde des mangakas. Repérée il y a déjà dix ans par la prestigieuse maison d’édition Kodansha (Akira, Ghost In The Shell, Dragon Head, etc.), elle publie A Silent Voice (disponible en France aux éditions Ki-oon), un manga sur le harcèlement scolaire et le handicap qui rencontre un succès critique et commercial.

Avec To Your Eternity (Fumetsu no Anata e en VO), Yoshitoki Oima choisit comme sujet principal l’immortalité, un thème qui l’inspire depuis la lecture, lorsqu'elle était enfant, de son premier manga, 3×3 Eyes (éd. Pika). “J’avais le thème de l’immortalité en tête depuis l’école primaire. (...) Si l’histoire se poursuit, les personnages que j’ai créés à l’époque pourraient apparaître", confiait-elle récemment à ce sujet au Journal du Japon.

Pour le jeune professeur de philosophie Antoine Bioulès, les premiers chapitres de To Your Eternity "posent le problème de la finitude et du mystère de la présence du monde". Plus profonde qu’un simple récit initiatique, l'histoire du devenir de cette sphère jetée sur Terre par un mystérieux créateur interroge "le rapport entre esprit et matière, culture et nature". Comment ingurgiter la nourriture lorsqu’on est un loup, lorsque l’on est un jeune humain ? Comment adapter son comportement lorsque l'on change de corps ?

Véritable récit sur la quête d’identité, To Your Eternity aborde des sujets graves et profonds comme la mort et la mémoire en laissant libre cours à l’imagination du lecteur. En mélangeant avec fluidité les dessins de personnages réalistes (le loup, le jeune garçon) avec d’autres plus enfantins et comiques (March), Yoshitoki Oima parvient à créer une alchimie parfaite entre la gravité de son propos et la légèreté des scènes autour de l'apprentissage de Imm.

Mention spéciale à March, notre coup de cœur et personnage le plus mignon rencontré dans un manga depuis longtemps (oui, encore plus chou que Momo dans March Comes In Like A Lion). Adorable, la petite fille de 5 ans est tellement expressive qu’elle vous fera passer du rire aux larmes en l'espace de quelques cases.

C’est pour vous si…

Vous vous demandez parfois "D’où viens-je ?" ou "Qui suis-je ?", ne cherchez plus et courez acheter les deux premiers tomes de To Your Eternity (et inscrivez-vous en parallèle à des cours du soir de philosophie pour satisfaire votre soif de savoir ou calmer vos névroses existentielles). Et si vous aimez les mangas atypiques (comme le récent titre paru aux éditions Komikku, L’Enfant et le Maudit), vous devriez succomber au charme troublant de cette histoire hors normes.



To Your Eternity, tomes 1 et 2, éd. Pika, environ 190 p. et 7 euros le tome. Le tome 3 paraîtra le 6 septembre. Toutes les reproductions de l'article sont © Yoshitoki Oima / Kodansha Ltd.