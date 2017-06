Les treize jeux vidéo les plus excitants annoncés à l'E3 2017

Traditionnellement, l’ouverture du plus grand salon du jeu vidéo (qui se tenait à Los Angeles du 13 au 15 juin) est précédée par les conférences de quelques acteurs majeurs du secteur (Sony Entertainment, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts et Bethesda). L’occasion d’annoncer leurs titres à venir et maintenir les joueurs du monde entier en haleine. Si, cette année, ce tunnel d’annonces s’avère un poil plus décevant que celui des deux dernières éditions, Pop Up' a sélectionné pour vous treize jeux à surveiller de très près.

1 "Beyond Good & Evil 2" (supports et date de sortie inconnus)



Neuf ans après un premier teaser, l'une des dernières arlésiennes du jeu vidéo vient de renaître sous les traits de son créateur, le Français Michel Ancel (et papa de Rayman), visiblement très ému lors de son annonce pendant la conférence Ubisoft. Beyond Good & Evil ou les aventures de Jade, la photoreporter qui traque les extraterrestres en compagnie d’un cochon, aura donc une suite, ou plutôt un prequel dévoilé par un trailer d’un peu moins de quatre minutes graphiquement époustouflant.

La nouvelle équipe bosserait sur le projet d’arrache pied depuis maintenant six mois, si l’on en croit Le Monde. C’est trop peu pour que l’on puisse espérer une date de sortie prochaine. En attendant, on s’est remis à espérer et c’est l’essentiel.

2 "A Way Out" (sortie début 2018 sur PC, Xbox One et PS4)



Electronic Arts a créé d’emblée la surprise en annonçant le nouveau jeu de Josef Fares, le créateur de Brothers : A Tale Of Two Sons (sorti en 2013). Dans A Way Out, vous incarnez au choix deux hommes. L’un, Leo, est en prison. L’autre, Vincent, y entre. Ensemble, vous allez devoir vous entendre pour vous évader de ce pénitencier.

Jouable uniquement à deux en coopération (locale ou en ligne) et en split screen, A Way Out allie exploration, conduite et action. C'est suffisamment novateur et malin pour qu'on ait hâte de le tester.

3 "Super Mario Odyssey" (sortie le 27 octobre sur Switch)



On avait décidément enterré Nintendo un peu vite après le bide de sa Wii U. Sur un petit nuage depuis le lancement réussi de sa console Switch au printemps, le géant japonais a clôturé le bal des conférences en annonçant un paquet de licences à venir (Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, Xenoblade Chronicles 2, Kirby, Yoshi…) et surtout en montrant du gameplay de son prochain (et très attendu) Mario.

Conçu dans l’esprit libertaire de The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild, Super Mario Odyssey se présente comme "la première aventure de type bac à sable en 3D de Mario depuis plus de 15 ans". Bref, un concentré de toute l’ingéniosité de Nintendo pour un résultat ultra fun.

4 "Assassin’s Creed Origins" (sortie le 27 octobre sur PC, Xbox One, Xbox One X et PS4)



Après avoir passé son tour l’an passé, la traditionnelle licence annuelle d’Ubisoft fait son grand retour cet automne. Oubliées, les révolutions et les grandes villes européennes, dans Assassin's Creed Origins, c’est dans le désert égyptien que l’on retrouvera plus frais que jamais notre assassin préféré (baptisé cette fois-ci Bayek) afin d’en apprendre davantage sur cette confrérie à laquelle il appartient.

Au programme, balade à dos de dromadaire, glissade le long des pyramides et aigle de repérage pour ce nouvel opus développé par Ubisoft Montréal à qui l’on doit AC Black Flag, l’un des titres les plus réussis de la saga.

5 "Wolfenstein II : The New Colossus" (sortie le 27 octobre sur PC, Xbox One et PS4)



Chez Pop Up’, on adore dégommer du nazi. Du coup, l’univers uchronique de Wolfenstein, un FPS redécouvert avec The New Order (2014) et son prequel The Old Blood (2015) est un pur plaisir coupable. On retrouvera avec délice le capitaine Blazkowicz dans ce nouvel épisode qui s’annonce encore plus barré et bourrin que les précédents et qui devrait nous emmener de La Nouvelle-Orléans à New York en passant par Roswell (Nouveau-Mexique).

6 "Anthem" (sortie à l’automne 2018 sur PC, Xbox One, Xbox One X et PS4)



Développé par Bioware, le studio créateur de la saga spatiale Mass Effect, Anthem a impressionné l’auditoire lors de sa présentation par Microsoft. Ce nouveau RPG d’action en monde partagé vous plonge dans l’armure façon Iron Man d’un soldat (membre d'un groupe baptisé Les Indépendants) en mission d’exploration sur une planète qui s’avère aussi luxuriante qu’hostile.

Visuellement bluffant, le jeu devrait permettre à la Xbox One X (qu’on appelait jusqu’alors Scorpio et qui sera commercialisée le 7 novembre prochain), la nouvelle console du géant américain, de montrer toute sa puissance.

7 "The Last Night" (sur Xbox One puis PC et PS4, date de sortie inconnue)



On ne sait pas grand chose de The Last Night, une exclusivité Xbox One temporaire, hormis le splendide trailer dévoilé par Microsoft. Présenté comme un jeu d’action et d’aventure en 2D dans un monde ouvert à l’ambiance cyberpunk, le jeu a depuis surtout fait parler de lui en raison de son créateur français.

Comme la raconte Le Monde, "le titre s’est rapidement retrouvé au centre d’une polémique après la mise en avant de plusieurs messages publiés en 2014 par Tim Soret sur son compte Twitter, dans lesquels il dit adhérer aux idées du GamerGate, un mouvement de joueurs de jeux vidéo anti féministe". Ne reste plus qu'à espérer que The Last Night ne reflète pas ces idées rétrogrades et misogynes.

8 "Life is Strange : Before the Storm" (sortie le 31 août sur PC, Xbox One et PS4)



Life Is Strange avait été la jolie surprise du début d'année 2015. Un jeu vidéo épisodique d'action-aventure proche du film interactif développé par le studio français Dontnod et dans lequel on vivait par procuration les émouvantes aventures de Max et Chloe, deux amis d’enfance qui se retrouvent à l’adolescence. Un petit bijou narratif qui nous avait bien fait pleurnicher.

De fait, l’annonce de Life is Strange : Before the Storm présenté comme un prequel à l’histoire principale centré sur Chloe nous a fait surgir les larmes aux yeux. Mais prudence. Le jeu n’est pas développé par Dontnod (c’est Deck Nine Games qui s’y colle pendant que Dontnod développe la suite) et la comédienne qui doublait Chloe n’a malheureusement pas pu reprendre le rôle.

9 "Transference" (sortie au printemps 2018 sur PC, Xbox One, PS4, PS VR, Oculus Rift et HTC Vive)



Développé par une entité d’Ubisoft Montréal en collaboration avec SpectreVision, la société de production créée par l’acteur Elijah Wood (et dont il est le directeur créatif), Transference est le jeu conçu pour la réalité virtuelle qui nous a le plus enthousiasmé.

Un thriller techno-psychologique qui proposera au joueur d’explorer une maison en résolvant les énigmes disséminées et en fouillant dans les souvenirs des membres de la famille qui y habite. Intrigant à souhait.

10 "Far Cry 5" (sortie le 27 février 2018 sur PC, Xbox One et PS4)



Ubisoft teasait depuis plusieurs semaines le nouvel opus de sa franchise Far Cry mais c’est lors de sa conférence que l’on a pu enfin découvrir du gameplay bien péchu. Après la parenthèse Far Cry Primal qui nous avait menés à l’âge de pierre, ce cinquième volet plus classique reprend les codes archi connus, mais toujours aussi efficaces du titre.

Direction cette fois le Montana, état dépeuplé du nord des Etats-Unis où l’on aura fort à faire avec des fanatiques chrétiens. Bref, un Far Cry peuplé d'électeurs potentiels de Donald Trump où l’on aura la possibilité de recruter aussi bien des animaux que des mercenaires ainsi que de piloter des avions. Bref, un Far Cry qui fait vraiment envie.

11 "Detroit : Become Human" (sur PS4, date de sortie inconnue)



Annoncé pour la première fois lors de la Paris Games Week 2015, cette exclusivité Playstation ne possède toujours pas de date de sortie, mais continue à susciter un grand intérêt et beaucoup d’espoir. Développé par le studio français Quantic Dream, Detroit : Become Human nous propose d’incarner au choix trois androïdes fatigués d’être asservis par l’homme et qui décident de se révolter.

A chaque embranchement scénaristique rencontré, vous serez amené à faire des choix (pacifiques, violents, etc.) qui modifieront le scénario. Avec son ambiance tout droit sortie d’un roman d’Isaac Asimov et son gameplay qui apparaît très astucieux, Detroit : Become Human est toujours très haut placé dans la liste de nos attentes de gamer. On attend désormais qu’on nous confirme qu’il sortira bien l’an prochain.

12 "Horizon Zero Dawn : Frozen World" (sortie cette année sur PS4)



Trois mois après sa sortie, Sony annonce une première extension pour Horizon Zero Dawn, son exclusivité qui a rencontré un vrai succès critique et commercial (3,4 millions d'exemplaires écoulés). Après avoir passé des dizaines d’heures à arpenter la carte du jeu remplie de monstrueuses machines aux allures de prédateurs préhistoriques, on attend donc avec une grande impatience de retrouver Aloy dans ce Frozen World.

Comme son nom l’indique, ce DLC nous entraînera dans une nouvelle région enneigée où le froid glacial devrait compliquer la survie de l’intrépide guerrière. L’intrigue principale porterait sur un drôle de volcan, en passe de se réveiller, mais on nous promet également des missions secondaires. De quoi patienter avant l'annonce d'une suite déjà très attendue.

13 "Shadow of the Colossus" (sur PS4, sortie début 2018)



Puisque The Last Guardian est enfin sorti, et sûrement pour palier l’absence de nouvelles de The Last of us 2, de Death Stranding et de Shenmue 3, Sony a sorti de son chapeau un remake de Shadow of ohe Colossus, l’autre titre culte, avec Ico, de Fumito Ueda. Plus qu’une version HD, ce remake devrait être un remaniement profond du jeu sorti en 2005 sur la PS2. On espère que le système de caméra aura été revu, contrairement à celui présent dans The Last Guardian qui a gâché le plaisir à beaucoup de joueurs.