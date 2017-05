Douze astuces à connaître pour griller vos concurrents à "Mario Kart 8 Deluxe"

Vingt-cinq ans après avoir démarré en trombe sur Super Nintendo, Mario Kart revient, cette fois sur la Switch, la nouvelle console de salon de Nintendo qu’on peut emporter partout et qui bat des records de vente depuis son lancement. Pour les aficionados de la licence japonaise, rien de très neuf avec ce Mario Kart 8 Deluxe, une version améliorée et, nous promet-on, "définitive" du Mario Kart 8 sorti il y a trois ans sur Wii U. Le principe est donc toujours (dans la forme la plus populaire du jeu) le même : donner le meilleur de son bolide en envoyant si besoin dans le décor ses onze concurrents pour terminer sur le podium et décrocher la coupe dans chacun des douze championnats proposés (sachant qu'un championnat se joue en quatre courses).

La vraie bonne nouvelle de cette version Deluxe, c’est que tous les circuits (48 au total) sont déjà disponibles au lancement du jeu (il fallait en débloquer une partie dans la version précédente). Du côté des personnages, vous aurez le choix dès le départ entre 41 têtes toujours aussi délirantes (Mario Gold est le seul personnage à ne pas être disponible au le lancement). Il ne vous reste plus qu’à assurer. Pour vous y aider, Pop Up’ vous rappelle quelques règles essentielles pour griller facilement tous vos concurrents.

1 Réussissez votre départ

C'est la base. Pour arriver premier, il est préférable de ne pas tout rater dès les premières secondes. Et pour cela, pas question d'appuyer comme une brute sur A (accélérer) jusqu'au top départ. L'astuce consiste à accélérer juste après que le deuxième feu apparaisse à l'écran. Plus vous appuyez tard, moins vous partirez vite. En revanche, si vous appuyez trop tôt, votre bolide explosera et vous aurez déjà quelques secondes dans la vue.

2 Récoltez un maximum de pièces

C’est le nerf de la guerre dans tous les épisodes de Mario Kart. Pour gagner, être le plus rapide ne suffit pas. Il est utile de récolter un maximum de pièces d'or afin de pouvoir débloquer de nouveaux véhicules plus performants (23 karts et 17 motos sont à découvrir), de nouveaux pneus (21) et de nouveaux moyens de voler (14).

Sachez toutefois que vous ne pouvez transporter que dix pièces d'or par course. Mais plus vous approchez de ce chiffre, plus votre vitesse en course augmente. Notez également que s'il vous arrive de quitter la route (impossible avec le nouveau mode conduite assistée, activé par défaut et modifiable via le menu des statistiques de chaque véhicule) ou d'entrer en collision avec un concurrent, vous perdrez alors trois pièces d'or.

3 Apprenez à drifter (déraper) comme les pros

C'est en maîtrisant le dérapage que vous deviendrez un as du volant à Mario Kart 8 Deluxe. Pour glisser avec style, appuyez sur la gâchette ZR tout en contrôlant la direction avec le joystick. Cela provoquera alors des étincelles sur votre bolide qui seront d'abord bleues (mini-turbo) puis deviendront oranges (super mini-turbo) si vous dérapez longtemps. Une fois la gâchette ZR relâchée, votre vitesse sera momentanément augmentée. Lorsque vous atteignez le super mini-turbo, vous aurez également le loisir de le prolonger en effectuant des petits sauts rapides. Il existe également un ultra mini-turbo (étincelles mauves) qui ne peut être activé que lorsque la conduite assistée est désactivée.

Par ailleurs, vous pouvez également appuyer sur ZR lors d'un petit saut comme par exemple après un tremplin. Vous effectuerez alors une jolie figure qui vous procurera un petit boost de vitesse lorsque vous toucherez à nouveau le sol.

4 Défendez-vous contre les carapaces rouges (et vertes)

Les carapaces rouges à tête chercheuse peuvent avoir un effet dévastateur car elles suivent le concurrent qui se trouve juste devant celui qui les lance. Pour éviter que l'une d'elles ne vous cartonne, on vous conseille de conserver à l'arrière de votre véhicule une peau de banane ou une carapace verte (en maintenant la gâchette LZ). Cela permet de se protéger des carapaces rouges et vertes (à la trajectoire aléatoire) dont vous pourriez croiser la route. Petite nouveauté non négligeable, dans Mario Kart 8 Deluxe, vous pouvez désormais conserver deux objets en même temps.

5 Echappez à la diabolique carapace bleue

La carapace bleue, c'est un peu le symbole de l'injustice dans Mario Kart. Elle ne frappe que le premier de la course et ne peut être évité ni avec une peau de banane, ni avec une carapace verte. En revanche, vous avez désormais un recours : le super klaxon (obtenu, comme les autres objets, de manière aléatoire, après avoir récolté une boîte surprise). Si vous n'avez pas cette chance, il est parfois plus judicieux de laisser passer devant vous le deuxième, en attendant que ladite carapace s'en soit pris à lui.

6 Cherchez les raccourcis

Dans la majorité des 48 circuits, il existe un trajet alternatif qui vous fera dévier de la route principale et vous permettra de gagner une dizaine de mètres sur vos concurrents. Cela n'a l'air de rien comme ça, mais ça peut suffire à vous hisser sur le podium. Si vous n'avez pas le courage de les trouver, la vidéo ci-dessous les répertorie tous.

7 Ne choisissez pas votre personnage et son véhicule au hasard

Non, tous les personnages de Mario Kart 8 Deluxe ne se valent pas. Ils ont chacun des caractéristiques de conduite particulières. Déjà, si vous n’êtes pas familier du gameplay de Mario Kart, privilégiez les personnages légers comme les bébés (Mario, Luigi, Daisy, Harmonie ou Peach), Toad, Lakitu, Maskass ou encore ou Yoshi. Ils n'ont pas une vitesse de pointe très élevée mais en revanche, ils l'atteignent rapidement.

Dans un premier temps, mettez de côté les personnages plus lourds qui mettent beaucoup plus de temps à atteindre leur vitesse de croisière comme Bowser, Wario ou Morton (une caractéristique qui vous pénalisera si vous glissez sur une peau de banane ou que vous finissez dans le ravin). Vous aurez tout le loisir de les choisir par la suite. Si vous jouez avec votre Mii, cela dépendra évidemment de la corpulence que vous lui avez attribuée.

Pour le choix du véhicule, privilégiez l’accélération, la maniabilité et l’adhérence dans un premier temps. Lorsque vous serez plus à l’aise, optez pour un véhicule avec une très bonne vitesse de pointe. Bref, oubliez les motos si vous êtes débutants.

8 Restez (plus ou moins) sur la piste

Merci Captain Obvious ! Effectivement, si vous quittez la piste, vous risquez de ralentir très fortement. Sauf... si vous bénéficiez d'une accélération après être passé sur une plaque turbo orange ou si vous avez roulé sur un champignon. Dans ces cas, et seulement dans ceux-là, vous pourrez alors faire du hors-piste à volonté car cela n'impactera pas votre vitesse. Le moment idéal pour couper un virage délicat (mais ça ne vous dispense pas d'éviter les obstacles).

9 Empruntez les pistes magnétiques

Certains tronçons de circuits possèdent des pistes magnétiques qui vous permettent de rouler sur les murs ou même au plafond. Et si vous heurtez un obstacle ou un adversaire sur ces pistes, cela vous octroiera un bonus de vitesse supplémentaire. Cela marche aussi avec des plots que l'on trouve parfois sur la piste.

10 Grattez encore un peu de vitesse

Pour obtenir encore quelques km/h supplémentaires, essayez de coller aux fesses d'un véhicule adverse. Cela vous octroiera une vitesse deux fois supérieure qui vous permettra de le dépasser tranquillement et vous accordera une avance honorable. Un boost qui pourrait s'avérer décisif au moment de griller le leader sur la ligne d'arrivée (et qui vous préservera en plus de la terrible sentence de la carapace bleue).

11 Ne lâchez pas vos bananes n'importe où

C'est un classique. Une fois récupérée, vous pouvez lâcher votre banane n'importe où. Le mieux consiste évidemment à la glisser directement sous les roues d'un de vos concurrents, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Privilégiez alors les virages. Et si vous êtes particulièrement vicieux, déposez-les sur les plaques turbo oranges. L'adversaire qui roulera dessus perdra alors son accélération.

12 N'oubliez pas vos gri-gris

Malheureusement, même si vous suivez à la lettre tous ces conseils, Pop Up’ ne peut en aucun cas vous garantir le résultat. Car, et c’est aussi pour ça qu'on l'adore, Mario Kart 8 Deluxe est un jeu où l'injustice sort toujours vainqueur. Preuve ultime, cette édition voit le retour de Boo, le fantôme qui, lorsqu'il est utilisé, pique au hasard un objet chez un autre joueur et vous accorde en plus quelques secondes d'invisibilité. Mais si vous vous prenez une carapace bleue à quelques mètres de la ligne d’arrivée en dépit d’une course sans faille, ça ne sera ni de votre faute, ni de celle de Pop Up’. Juste un douloureux moment à passer.



Mario Kart 8 Deluxe est disponible sur Nintendo Switch depuis le 28 avril 2017 pour environ 50 euros.