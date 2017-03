La BD de la semaine : "Les Deux Vies de Baudouin", bouleversant et universel

Trois ans après l'acclamé Ce n'est pas toi que j'attendais, Fabien Toulmé revient en librairies avec Les Deux Vies de Baudouin. Pour son deuxième album de bande dessinée (seulement), cet ancien ingénieur en génie civil et en urbanisme renoue avec l'intime. Probablement moins autobiographique que lorsqu'il nous confiait ses angoisses après la naissance de sa fille handicapée, ce récit d'une autre bouleversante nouvelle va encore tout chambouler. Et, en premier lieu, le lecteur.

Ça parle de quoi ?

Tous les matins, lorsque Baudouin arrive à son bureau situé dans une tour du quartier de La Défense, son premier geste est d’ouvrir son tiroir pour jeter un œil à une drôle de machine qu’il a bricolée au début de sa carrière de juriste : un compteur qui lui indique les jours de travail lui restant avant la retraite...

Embourbé dans une vie aussi ennuyeuse que monotone, ce trentenaire célibataire, passionné de rock, a renoncé il y a bien longtemps à son rêve de gosse : devenir musicien. Mais, un matin, il découvre sous son bras une grosseur qui se révèle être une tumeur maligne à un stade avancé. Alors qu’on ne lui pronostique plus que quelques mois à vivre, Baudouin plaque tout pour suivre son frère en mission humanitaire au Bénin.

Pourquoi on adore ?

Parce que sur ce thème ultra usité de la question de la réalisation personnelle chez le trentenaire paumé, Fabien Toulmé réussit un album résolument original. Les Deux Vies de Baudouin est un récit touchant qui va au-delà de la classique question "Je ferais quoi s’il me restait deux mois à vivre ?" prétexte à de nombreux bouquins de développement personnel. Ici, la maladie mortelle de Baudouin est l'occasion d'explorer la complexité des liens familiaux. Quand Baudouin commence à lister les choses qu'il souhaite faire avant de disparaître, il pense immédiatement à son père, à qui il souhaite (enfin) dire qu'il l'aime.

Certes, Baudouin plaque tout, mais ce n’est pas ce qui intéresse l'auteur, qui renoue ici avec l'intime, trois ans après nous avoir confessé, avec beaucoup de pudeur, ses inquiétudes à l'idée de devenir le papa d'une petite fille trisomique dans Ce n’est pas toi que j’attendais. Dans Les Deux Vies de Baudouin, les chapitres alternent les scènes au présent avec d’autres en flash-back dans lesquelles Baudouin se remémore les moments clés de son enfance et de son adolescence. Car pour comprendre comment et pourquoi il est devenu cet adulte déjà trop vieux pour la vie, le contexte familial est nécessaire. Entre un grand frère beau gosse sûr de lui et un père plutôt strict et conservateur, Baudouin a, toute sa vie, étouffé ses rêves et ses idéaux.

Mais cette vie que Baudouin vivait jusqu'ici en sourdine réserve parfois de meilleures surprises. Dans un très émouvant twist final, Fabien Toulmé retourne le lecteur, quitte à lui arracher quelques larmes. C’est beau et rare. Rien à voir, donc, avec un bouquin de développement personnel...

C’est pour vous si…

Vous aimez les histoires de familles. Ou si vous rêviez de devenir chanteur dans un groupe de rock lorsque vous étiez ado mais que vous avez "mal tourné" pour faire plaisir à vos parents. Et si vous vous demandez parfois ce qu'aurait été votre vie si vous ne les aviez pas écoutés. Vous rêvez tout le temps de tout plaquer mais vous n'en avez pas le courage. Vous pensez qu'il est trop tard pour s'amuser. Bref, Les Deux Vies de Baudouin, c'est un peu pour chacun de nous et c'est là tout le talent de Fabien Toulmé. Réussir à bouleverser le monde avec des histoires personnelles.

Les Deux Vies de Baudouin de Fabien Toulmé, coll. Mirages aux éd. Delcourt, 272 p., environ 28 euros.