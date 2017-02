On regarde quoi comme séries en mars ?

"Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits tu cueilleras"... et plein de séries télé tu materas. Oui, c'est Pop Up' qui a remasterisé ce dicton autrefois populaire dans nos campagnes. Pour vous aider à les choisir avec autant de soin qu'un fruit bien mûr, voici notre sélection de sept séries sur lesquelles vous pouvez vous jeter sans craindre d'y trouver un ver (mais bon, avec le bio, on n'est jamais sûr de rien).

"Beau Séjour" (le 2 mars sur Arte)



Repérée lors de la dernière édition du festival parisien Séries Mania où elle a remporté le prix du Public, Beau Séjour débarque sur Arte. Cette série flamande se concentre sur Kato, une adolescente qui se réveille amnésique dans une chambre d’hôtel et comprend qu’elle a été assassinée. Elle va, malgré tout, découvrir que quelques proches peuvent toujours la voir et lui parler (bien qu'elle soit morte) et commencer à enquêter sur son propre meurtre. Les dix épisodes de 52 minutes seront diffusés sur la chaîne franco-allemande à raison de deux épisodes tous les jeudis soirs, jusqu’au 30 mars (merci de tenir compte de notre biorythme !).

"Il était une fois... la vie" (le 4 mars sur France 4)

Les kids des années 80 vont pouvoir se payer une bonne tranche de nostalgie et enfin montrer à leur progéniture une des séries animées les plus emblématiques de leur enfance. Car France 4 a eu la bonne idée de dépoussiérer le cultissime dessin animé Il était une fois… la vie. Entièrement restaurés et diffusés en HD, les 26 épisodes de la série emmenés par le vieux sage barbu Maestro et ses amis seront l’occasion de quelques révisions sur le fonctionnement du corps humain. Rendez-vous tous les samedis midi, mais aussi en semaine à 19h30 pour chanter à tue-tête le générique en famille : "La vie, la vie, la vie, la vie, ouhhhhhhhh voici la viiiiiiiiiie, la vie !".

"BrainDead" (le 5 mars sur Série Club)

Série coup de cœur Pop Up' l’an passé, la jouissive BrainDead débarque enfin en France, grâce à Série Club qui a eu du flair. Diffusée à l’été 2016 sur la chaîne américaine CBS, cette nouvelle série imaginée par Michelle et Robert King, les créateurs de The Good Wife, est une satire politico-fantastique façon série Z, dans laquelle des hommes politiques se font dévorer le cerveau par des fourmis extraterrestres ! Ou comment expliquer par l’absurde la dérive de la classe politique actuelle et, pourquoi pas, l’élection inattendue de Donald Trump à la Maison Blanche...

"Time after Time" (le 5 mars sur ABC)



Les voyages dans le temps sont plus que jamais la tarte à la crème des scénaristes de séries télé. Il ne se passe plus un mois sans qu’une série qui exploite cette thématique ne débarque sur nos écrans. Parmi elles, Time after Time (qui n’a rien à voir avec Cindy Lauper) s’intéresse à l’écrivain britannique H. G. Wells. Pour célébrer en grande pompe le 70e anniversaire de la mort de l’auteur de La Guerre des mondes, la chaîne américaine ABC a imaginé le pauvre bougre atterrir à notre époque pour tenter d’arrêter Jack l’Eventreur. Si vous n’êtes pas convaincus par ce pitch (et on ne peut pas vous en vouloir), optez alors pour Making History (le même jour sur la Fox), qui vous emmènera sur les traces d’un prof d’informatique menant une double vie entre le XXIe siècle et la révolution américaine.

"Feud : Bette and Joan" (le 5 mars sur FX)



Porté par le succès de The People v. OJ Simpson : American Crime Story, dont il assurait la production, Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee) se lance dans une nouvelle série d’anthologie (et cette fois, c’est Brad Pitt qui produit). Portant sur les rivalités entre célébrités, Feud ("Querelle" en français) consacre sa première saison au conflit qui a opposé Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? au début des années 60. L’occasion de confronter deux autres grandes actrices américaines, Susan Sarandon (Thelma et Louise, Les Prédateurs) dans le rôle de Bette Davis et Jessica Lange (que Ryan Murphy a déjà fait travailler sur American Horror Story) en Joan Crawford. Une mini-série en cinq épisodes, dont trois ont été tournés par Murphy himself.

"Marvel's Iron Fist" (le 17 mars sur Netflix)



Quatrième série autour des aventures des Defenders à la sauce Netflix après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage et avant la série finale qui les verra tous lutter ensemble, Iron Fist est cette fois l'occasion de nous faire découvrir l'histoire de Danny Rand. Un mystérieux jeune homme qui débarque à New York quinze ans après sa supposée mort et décide de reprendre les rênes de l’entreprise familiale. Mais, entre-temps, Danny est devenu un super pro des arts martiaux, ce qui risque de poser problème à ceux qui ne sont pas vraiment ravis de son retour. Je veux bien sûr parler de membres de la pègre (que les autres Defenders affrontent déjà dans leurs séries respectives). Treize épisodes pour s’attacher à ce personnage, qui apparaît déjà comme le moins charismatique des Defenders.

"Shots Fired" (le 22 mars sur Fox)

Dans un contexte de tensions interraciales toujours d’actualité aux Etats-Unis, la Fox programme Shots Fired, dix épisodes inspirés par un fait divers qui avait secoué le pays durant l’été 2014. La mort d’un jeune Afro-Américain, Michael Brown, abattu par un policier à Ferguson (Missouri), que la communauté noire avait qualifiée d’assassinat. Dans Shots Fired, c’est cette fois un jeune Blanc qui est tué par un policier noir. Une façon de détourner le problème bien casse-gueule au pays du Black Lives Matter, qui peut s’avérer totalement brillante ou malaise. On vous laisse le loin de la regarder pour décider par vous-mêmes, mais le pilote projeté à Sundance en janvier dernier n’a pas convaincu tout le monde.

Et si vous ne souhaitez pas attaquer de nouvelles séries car vous êtes déjà perdus dans le flot des saisons en cours, notez que la très attendue cinquième (et avant-dernière) saison du brillant drama d’espionnage The Americans revient sur FX le 7 mars (et dès le 9 mars sur Canal+ Séries et MyCanal) et que la deuxième saison de Love sera disponible le 10 mars sur Netflix. Quant à la toujours aussi géniale saison 3 de Transparent, dont on vous parlait déjà en novembre, elle débarque en France le 3 mars prochain sur OCS City. Et enfin, last but not least, la quatrième (et probablement dernière) saison de Sherlock débarque dès le 16 mars en prime time sur France 4.