Les 68 films, séries, BD et jeux vidéo qui vont vous faire aimer 2017 (Vol. 2)

Ça y est, face à l'impatience générale (enfin, on l'espère), voici le volume 2 des 68 films, séries et jeux vidéo qui vont vous faire aimer cette nouvelle année. Si la première partie, que vous pouvez retrouver ici, livrait des dates plus précises, il faut bien reconnaître que cela s'est révélé plus compliqué pour ce volume 2. Allez, c'est parti pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.

Eté : "Game of Thrones" saison 7 (série, HBO)

C'est quoi ? La lutte pour le Trône de fer reprend pour une nouvelle saison où les principaux belligérants risquent de s'affronter directement.

Pourquoi on a hâte. Parce que la série mythique de HBO touche à sa fin (il ne reste plus que 13 épisodes répartis en deux saisons) et qu'on a hâte de voir qui va s'asseoir définitivement sur le Trône de fer. Sansa Stark ? Jon Snow ? Cersei Lannister ? Daenerys Targaryen ? Sans oublier que des rumeurs annoncent que la grande bataille face aux White Walkers va, enfin, avoir lieu. Et quand on se souvient de la qualité de l'épisode centré sur la bataille entre Jon Snow et Ramsay Bolton, il y a de quoi piaffer d'impatience. Mais on sait d'ores et déjà que cette petite saison - sept épisodes seulement - va nous laisser sur notre faim.

Eté : "Wipeout Omega Collection" (jeu)

C'est quoi ? Une compilation des meilleurs titres de la saga, qui propose au joueur des courses futuristes de vaisseaux sur des pistes folles où il est possible d'activer divers bonus pour écarter la concurrence.

Pourquoi on a hâte. Attention madeleine de Proust en approche. Pour n'importe quel gamer trentenaire, Wipeout est l'un des premiers jeux qui lui a mis une bonne claque lors de la sortie de la Playstation en France il y a plus de vingt ans. Reprenant les bases du mythique F-Zero sur Super Nintendo, ce jeu de course futuriste ressort cette année en 4K sur PS4. De quoi se relancer dans la compétition avec envie.

Eté : "Stranger Things" saison 2 (série, Netflix)

C'est quoi ? Un an après les événements surnaturels qui ont secoué la petite ville d'Hawkins, dans l'Indiana, Mike et compagnie vont de nouveau être confrontés au monde Upside Down. Avec un nouveau monstre à la clé ?

Pourquoi on a hâte. Meilleure série sortie cet été, Stranger Things a provoqué une vague de plaisir chez les spectateurs (et la rédaction de franceinfo qui l'a sacrée meilleure série de l'année). Du coup, on a hâte de découvrir la suite des aventures des kids d'Hawkins et de connaître les réponses aux nombreuses questions posées dans la saison 1 : Où est Eleven ? Quid du chef Hopper ? Le Demogorgon a-t-il fait des petits ? Et surtout, Will est-il une nouvelle porte d'entrée pour le l'Upside Down ?

12 juillet : "Spider-Man : Homecoming" (film)

C'est quoi ? Le jeune Peter Parker doit mener de front sa vie de lycéen, ses aventures sous le masque de Spider-Man et son statut d'Avengers. Compliqué, surtout quand un ennemi implacable décide de l'anéantir.

Pourquoi on a hâte. Deuxième reboot du personnage après l'excellente trilogie de Sam Raimi (ok, le 3e opus est médiocre) et les deux très mauvais Amazing Spider-Man, ce Spider-Man : Homecoming n'a pas le droit à l'erreur sous peine de plomber définitivement l'un des personnages les plus populaires des comics. Ca tombe bien, Marvel a décidé de reprendre en main la saga (qui appartient toujours à Sony) pour l'intégrer dans son MCU. Du coup, le film risque de bénéficier du savoir-faire de Marvel et Spider-Man peut évoluer dans le même univers qu'Iron-Man est cie. Et ça c'est cool.

19 juillet : "Dunkerque" (film)

C'est quoi ? Christopher Nolan se penche sur la tragique évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940 au cours de laquelle, grâce à une résistance héroïque face aux nazis, 338 226 combattants (dont 123 095 Français) ont pu être évacués en neuf jours.

Pourquoi on a hâte. Parce que Christopher Nolan est un immense réalisateur qui ne rate jamais un film (hormis The Dark Knigth Rise, mais il faut bien une exception pour confirmer la règle). En s'attaquant à l'un des épisodes les plus marquants de la seconde guerre mondiale, Christopher Nolan a la matière nécessaire pour réussir une grande épopée digne du Jour le plus long. Surtout qu'il bénéfice, comme d'habitude, d'un casting cinq étoiles (Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh...).

26 juillet : "Valérian et la Cité des milles planètes" (film)

C'est quoi ? Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels qui sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le Pouvoir central. Envoyés pour une enquête sur la station orbitale "Alpha", qui abrite 17 millions d'individus,, ils vont devoir faire face à une menace inédite.

Pourquoi on a hâte. Parce que Luc Besson a décidé d'adapter sur grand écran l'univers de la série de bande dessinée française Valérian et Laureline. Et que ce monument de la BD, scénarisée par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières, a eu une influence considérable sur George Lucas quand il a développé Star Wars. Du coup, on est impatient (et un peu inquiet aussi) de voir ce que va en faire Luc Besson, capable du meilleur en matière de film de science-fiction avec le Cinquième Element, comme du pire avec le nanaresque Lucy.

9 août : "La Tour sombre" (film)

C'est quoi ? L'adaptation de l'un des romans cultes de Stephen King dans lequel le pistolero Roland Deschain, désireux de se venger de "l'homme en noir", erre dans un monde ressemblant au Far West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu'il espère capable de sauver son monde déclinant.

Pourquoi on a hâte. Et si on avait entre les mains la saga qui va nous tenir en haleine pendant les prochaines années ? Car à l'image de la trilogie du Seigneur des anneaux, La Tour sombre a tout pour devenir une grande franchise : une histoire originale écrite par l'un des meilleurs romanciers contemporains, un budget conséquent, un réalisateur talentueux, Nikolaj Arcel, et un casting béton (Idris Elba, Matthew McConaughey...).

13 septembre : "Baby Driver" (film)

New pictures from Baby Driver, by @edgarwright. Hopefully a trailer soon... https://t.co/BDO5dmsK1c pic.twitter.com/Mx21X4jrdm — Den Of Geek (@denofgeek) 11 janvier 2017

C'est quoi ? Chauffeur pour plusieurs braqueurs de banques, Baby se retrouve pourchassé le jour où l'une des opérations tourne mal.

Pourquoi on a hâte. Parce qu'Edgard Wrigth est sûrement le réalisateur le plus pop culture qui soit. Auteur des géniaux Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier pub avant la fin du monde, Scott Pilgrim et architecte de Ant-Man (même s'il a quitté le projet dans sa dernière ligne droite), le Britannique sait faire des films drôles, funs, intelligents et rafraîchissants. Suffisant pour s'intéresser à son Baby Driver donc.

26 septembre : "Les Inhumains" (série, ABC)

C'est quoi ? Huit épisodes ont été commandés pour l'instant et raconteront les aventures de Black Bolt, le chef des Inhumains et sa famille royale, qui résident sur la Lune dans les comics.

Pourquoi on a hâte. Parce que ces personnages font partie des plus originaux des comics Marvel et pourraient prendre part au Marvel cinematic universe qui rentre dans sa phase 3. Sans oublier que les deux premiers épisodes doivent être diffusés en Imax aux cinéma. Classe.

Septembre : "Lastman, tome 10" de Balak, Bastien Vivès et Michaël Sanlaville (BD)



C'est quoi ? La suite du génial "manga à la française" lancé en 2013 par les mousquetaires de la BD hexagonale, Balak, Bastien Vivès et Michaël Sanlaville. Une BD inspirée par les mangas shonen (avec ses héros masculins, ses bastons à gogo, son humour et une jolie quête initiatique) qui revient pour un unique tome cette année et nous donner des nouvelles d'Adrian Velba, de Richard Aldana et surtout de Cristo Canyon dont l'identité a été révélée à la fin du tome précédent.

Pourquoi on a hâte. Parce que Lastman, c'est le vent d'air frais qui manquait à la pop culture francophone. Désormais déclinée en jeu vidéo et surtout en un génial animé diffusé sur France 4 à l'automne dernier, la franchise Lastman réussit tout ce qu'elle entreprend. Et oui, on est complètement accro à l'humour irrévérencieux de Balak.

Septembre : "La Horde du Contrevent" d'Eric Henninot (BD)

Preview 2017 : La Horde Du Contrevent tome 1, par Eric Henninot, éditions @DelcourtBD pic.twitter.com/qWlBeaQvkL — David Chauvel (@DavidChauvel1) 7 septembre 2016



C'est quoi ? L'adaptation en bande dessinée du roman cultissime d'Alain Damasio, La Horde du contrevent. L'histoire d'une expédition menée par 23 personnes qui cherchent à découvrir l'origine du vent violent qui souffle continuellement sur leur planète. Rien ou presque n'a filtré sur ce projet ultra attendu, confié par les éditions Delcourt au dessinateur Eric Henninot (XIII Mystery, Carthago).

Pourquoi on a hâte. Parce que La Horde du Contrevent est le roman français de fantasy le plus fou et le plus encensé par ses fans depuis sa sortie en 2004. Et que depuis, périodiquement, on nous promet une adaptation au cinéma ou un projet transmédia (jeu vidéo, comics, etc.), mais on n'a jamais rien vu aboutir. D'où l'enthousiasme suscité par ce futur album, réellement en cours de création. Pour connaître son degré d'avancement, suivez le compte Twitter du directeur de collection chez Delcourt, David Chauvel, qui poste régulièrement quelques planches.

Second semestre : "The Defenders" (série, Netflix)

C'est quoi ? Quelques mois après son introduction, Iron Fist va s'allier à Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, pour combattre une mystérieuse méchante, incarnée par Sigourney Weaver.

Pourquoi on a hâte. Netflix a réussi le tour de force de réussir toutes ses adaptations de super-héros à la télé pour l'instant. Et la perspective de voir un show qui permette la réunion de ces quatre personnages a de quoi faire saliver.

4 octobre : "Blade Runner 2049" (film)

C'est quoi ? La suite du film mythique réalisé par Ridley Scott en 1982 dans lequel l'humanité est confrontée aux problèmes posés par les Replicants, ces robots humanoïdes en quête d'humanité.

Pourquoi on a hâte. S'il y avait de quoi s'inquiéter face à la volonté des studios de donner une suite à ce monument du cinéma fantastique, les bonnes se sont rapidement enchaînées autour de ce projet. D'abord le film est chapeauté par Ridley Scott himself, il est confié au surdoué Dennis Villeneuve (Prisoners, Sicario, Premier contact) et compte au casting Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto et Robin Wright. Rassuré ?

11 octobre : "Kingsman : Le Cercle d'or" (film)

9. Kingsman: The Golden Circle

I really like the first but don't love it like the majority of people but it's still a Matthew Vaughn film. pic.twitter.com/25e4e6Yk9U — Ellis (@SodieEvolved) 3 janvier 2017

C'est quoi ? Le deuxième opus de la saga Kingsman, qui offre un coup de frais aux films d'espion. Dans cette suite, après la destruction du quartier général de Kingsman, Egsy et Merlin se voient obligés de s'associer à l'agence Statesman, leurs homologues américains, pour sauver le monde.

Pourquoi on a hâte. Lors de sa sortie en 2014, Kingsman avait tout simplement mis à la retraite les James Bond en adoptant un ton rock'n'roll décoiffant. Grâce à une réalisation punchy et des références aux films d'espions aussi savoureuses qu'irrespectueuses, le film de Matthew Vaughn a créé la sensation il y a trois ans. De quoi avoir droit à une suite qu'on espère, au minimum, au même niveau.

25 octobre : "Logan Lucky" (film)

C'est quoi ? Le nouveau film de Steven Soderbergh qui se penche sur l'histoire de deux frères préparant un meurtre durant une course automobile.

Pourquoi on a hâte. "C'est mon dernier, j'arrête." Ça, c'était Steven Soderbergh en 2013, lors de la sortie de son 26e film, Ma vie avec Liberace, censé être son dernier film. Le réalisateur américain aura tenu trois ans, en réalisant et produisant la série The Knick, avant de replonger et de se lancer dans un nouveau film. Et, comme d'habitude avec lui, le casting est monstrueux pour ce Logan Lucky : Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Katherine Heigl, Hilary Swank...

25 octobre : "Thor 3 : Ragnarok" (film)

Top 3 Things We Learned from the New Plot Synopsis for THOR: RAGNAROK https://t.co/c2Nsapu7Pm pic.twitter.com/BqY31t9Bvm — Geek Girl Authority (@GeekGirlAuth) 7 janvier 2017

C'est quoi ? Le troisième volet de l'épopée du dieu Thor, qui va devoir faire face à Hela, la déesse de la mort pour un combat sans merci.

Pourquoi on a hâte. La saga Thor gagne en qualité au fur et à mesure des épisodes. Après un premier opus correct, mais plutôt sage, et un Dark World plus ambitieux mais un peu léger au niveau du scénario, ce Ragnarok pourrait bien être LE film que l'on attend sur Thor. D'autant plus que Hulk et Dr Strange prendront part à cette aventure.

15 novembre : "Justice League" (film)

C'est quoi ? Après la mort de Superman, Batman décide de constituer une équipe de méta-humains pour faire face à une menace qui pourrait anéantir l'humanité.

Pourquoi on a hâte. Parce qu'on se dit que Warner Bros va bien finir par retenir la leçon. En ratant quasi systématiquement ses adaptations de personnages issus des DC Comics (hormis les films centrés sur Batman), le studio américain n'est pas loin d'avoir perdu toute crédibilité. Mais on se dit qu'après l'échec critique de Suicide Squad, Warner va enfin comprendre comment faire un bon film avec des super-héros. Et la bande-annonce semble aller dans le bon sens (comme pour Suicide Squad ajouteront certains...).

29 novembre : "Le Crime de l'Orient Express" (film)

C'est quoi ? L'adaptation d'un des plus célèbres livres d'Agatha Christie. Un groupe de passagers se retrouve prisonnier du célèbre train de l'Orient-Express, alors qu'un meurtre vient d'être commis. Le détective belge Hercule Poirot mène l'enquête.

Pourquoi on a hâte. Déjà adaptée au cinéma en 1974, cette nouvelle version réalisée par Kenneth Branagh a de quoi susciter notre curiosité grâce à un casting XXL où l'on retrouve le réalisateur britannique en Hercule Poirot, Daisy Ridley, Johnny Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer ou Michael Peña.

15 décembre : "Star Wars VIII" (film)

C'est quoi ? Deuxième volet de cette nouvelle trilogie lancée par Disney, Star Wars VIII va suivre les aventures de Rey et sa rencontre avec le mythique chevalier Jedi Luke Skywalker.

Pourquoi on a hâte. Avec Star Wars VII, Disney a livré en 2015 un film calibré pour les fans de la saga, fascinés tel Marcel Proust face à une madeleine. Mais avec ce nouvel opus, les studios ont l'obligation de passer la vitesse supérieure et proposer du neuf pour vraiment faire redécoller la saga. Bonne nouvelle n°1, on a pu voir avec Rogue One que Disney n'avait pas peur de prendre des risques pour explorer de nouvelles thématiques. Bonne nouvelle n°2, c'est Rian Johnson, réalisateur de l'excellent Looper qui est aux commandes. Reste à savoir dans quelle mesure la mort de Carrie Ficher, qui incarnait la princesse Leia, va impacter le film.

Fin 2017: "Star Wars Battlefront 2" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Le nouveau FPS basé sur l'univers Star Wars réalisé par les studios Dice.

Pourquoi on a hâte. Soyons honnêtes, si le premier opus de Battlefront nous avait ravis pendant quelques heures au début grâce à son univers et ses graphismes réussis, il nous avait vite lassés. La faute à l'absence incompréhensible de mode histoire, à un manque de variétés dans les maps et à des classes d'armes pas assez évolués. Mais si Battlefront 2 parvient à gommer ces défauts, alors on ne sera pas loin d'avoir l'un des jeux de l'année entre les mains.

Fin 2017 : "PES 2018" (jeu vidéo)

PES 2018 UK release date, price, platforms and features https://t.co/yZtXZTgwGX pic.twitter.com/gXQzJ1usNn — UK Tech Updates (@techupdates07) 11 janvier 2017

C'est quoi ? La nouvelle édition de la simulation de football de Konami.

Pourquoi on a hâte. Parce que c'est peut-être enfin l'année du titre. Dominé depuis plus de dix par Fifa, Pro Evolution Soccer affiche des progrès importants et constants depuis trois ans. De quoi lui permettre de se rapprocher de la simulation d'Electronic Arts qui peine à se renouveler. Du coup, si le match des éditions 2017 a tourné à l'avantage de Fifa, celui des opus 2018 pourrait sacrer un nouveau roi.

Fin 2017 : "Red Dead Redemption 2" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Cette suite du mythique précédent volet permettra au joueur de se replonger dans un western synonyme d'espaces sauvages, d'épopées poussiéreuses et de duels dans des villes malfamées.

Pourquoi on a hâte. Red Dead Redemption est un monument du jeu vidéo. Quiconque y a joué éprouve encore un sentiment de plaisir mêlé à de la nostalgie quand on évoque ce jeu d'aventure sorti il y a sept ans sur Playstation 3 et XBox 360. Alors la perspective de se lancer dans une nouvelle aventure concoctée par les studios Rockstar (à qui l'on doit la saga GTA) sur des machines aussi puissantes que la Xbox One et la PS4 laisse rêveur.

Fin 2017 : "Days Gone" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Un nouveau jeu, exclusif à la PS4, en monde ouvert dans lequel l'humanité a été anéantie par des hordes de zombies.

Pourquoi on a hâte. Parce que les producteurs de ce jeu nous promettent un scénario très abouti digne de The Last of us. "Ce jeu est plus qu'un jeu de survie : il parle de désespoir, d’espoir, de transformation, de perte, de folie, de découverte, d’amitié, d’exploration, de fraternité, de regret et d’amour", décrit-on du côté des développeurs de Bend Studio. Et quand on voit sur le premier trailer de gameplay à quel point les phases d'actions sont réussies, Days Gone a le potentiel pour faire un gros carton.

Fin 2017 : "God of War" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Le nouveau volet des aventures sanguinaires de Kratos face aux dieux s'inscrira cette fois dans la mythologie nordique.

Pourquoi on a hâte. La saga God of War est une valeur sûre de la ludothèque de la Playstation depuis plus de dix ans. Donc chaque nouvel épisode à de quoi susciter la curiosité d'autant que ce nouvel opus sera le premier à profiter des capacités techniques de la PS4.

Fin 2017 : "State of Decay 2" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Le nouvel opus de la franchise exclusive à la Xbox One vous plonge dans un tout nouveau jeu multijoueur de zombies et de survie. Les joueurs doivent coopérer pour construire des communautés durables et raconter leur propre histoire dans un monde interconnecté qui mémorise tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent.

Pourquoi on a hâte. Plus malin que beau et original dans son scénario, le premier opus de State of Decay, sorti sur Xbox 360 en 2013 avait séduit les joueurs et les critiques. Et ce nouveau volet semble vouloir creuser le même sillon puisque les joueurs devront coopérer pour construire des communautés durables et raconter leur propre histoire. Elle a lieu dans un monde interconnecté qui mémorise tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Si ça vous rappelle une série avec des zombies qui cartonnent à la télé depuis sept saisons, c'est normal...

Fin 2017 : "Marvel vs. Capcom : Infinite" (jeu vidéo)

C'est quoi ? Les principaux personnages des comics Marvel font équipe pour affronter les héros issus des jeux Capcom au cours de bastons homériques.

Pourquoi on a hâte. Tous les fans de jeu de combat en 2D gardent une place dans leur cœur pour cette saga avec en point d'orgue le Marvel vs Capcom 2 sorti en 2000 sur Dreamcast, PS2 et Xbox. Et si la franchise a évolué depuis, ce nouvel opus a tout du bon jeu de baston. Avec, en bonus, comme nous le promettent les développeurs du jeu, un mode histoire beaucoup plus poussé.