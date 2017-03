On regarde quoi comme séries en avril ?

Non, le mois d'avril ne se résume pas à Game of Thrones. Plutôt que de piaffer en attendant la diffusion de la sixième saison de la série phare de HBO, le 24 avril prochain (en France sur OCS City dès le lendemain), Pop Up' vous suggère cinq nouvelles fictions tout indiquées pour patienter en attendant des nouvelles de qui-vous-savez.

"The Girlfriend Experience" (le 11 avril sur OCS City)

Même si elle est produite par Steven Soderbergh, la version série de The Girlfriend Experience ne devrait plus avoir grand-chose en commun avec le film — particulièrement ronflant — réalisé en 2009. Exit Sasha Grey, place à Riley Keough (la petite-fille d'Elvis Presley). Elle incarne une proprette étudiante en droit qui décide de devenir escort de luxe à ses nuits perdues. Beaucoup moins léger que Journal intime d’une call-girl, The Girlfriend Experience nous promet "une plongée sans filet dans un monde tabou et intriguant où règnent le sexe et l’argent". Seule ombre au tableau, la série est diffusée aux Etats-Unis sur la chaîne Starz, récemment responsable de la très malaise Flesh and Bone, qui raillait le milieu de la danse classique. En France, l’intégrale de la série sera disponible sur OCS Go dès la diffusion du pilote sur OCS City.

"Hunters" (le 11 avril sur SyFy)

Adapté d’un roman de Whitley Strieber (Les Prédateurs), Hunters nous plonge dans un monde victime d'un terrorisme non pas perpétré par des jihadistes se réclamant du groupe Etat islamique, mais par des extraterrestres. La série produite par Gale Anne Hurd (The Walking Dead) suivra un agent du FBI qui enquête sur la disparition de sa femme et découvre qu’il existe une unité spéciale du gouvernement spécialisée dans le paranormal. Mélange de X-Files et de 24 heures chrono, les 13 premiers épisodes de Hunters pourraient bien être la réponse cathartique à nos peurs. Ou tout l’inverse.

"Ajin: Demi-Humain" (le 12 avril sur Netflix)

Sorti en grande pompe en France l’an passé chez Glénat, le manga Ajin se décline également en anime. L’histoire d’un jeune garçon qui, après avoir été percuté par un camion devient un Ajin. Ces êtres immortels à l’apparence humaine, plus nombreux que l'on ne croit, sont contraints de vivre dans l'anonymat car le monde entier cherche à les capturer pour les étudier ou les employer à mauvais escient. Les 13 épisodes de la première saison seront disponibles dès le 12 avril sur Netflix qui renforce ainsi son catalogue d’animation japonaise.

"The Missing" (le 14 avril sur France 3)

En-fin ! Après des mois de tergiversation, les téléspectateurs français vont enfin pouvoir regarder The Missing, l’excellente série britannique diffusée à l'automne 2014 sur la chaîne BBC One et d’abord programmée sur TF1, puis TMC, avant d’être récupérée par France 3. L’histoire de ce père de famille prêt à tout pour retrouver son fils disparu a connu un joli succès critique et commercial outre-Manche. Les deux premiers épisodes (sur huit au total) de ce thriller policier au casting international (Tchéky Karyo, Emilie Dequenne, James Nesbitt…) seront diffusés en primetime le 14 avril sur la chaîne publique. L'enquête se poursuivra sur le site de la série où sera mise en ligne, chaque semaine, une vidéo récapitulant les différents indices révélés précédemment.

"Containment" (le 19 avril sur CW)

Adaptée de la très bonne série flamande Cordon, Containment est un show bien anxiogène qui se déroule en pleine épidémie, aussi étrange que mortelle, à Atlanta. On y suit quelques survivants cantonnés dans une zone de quarantaine. Les 13 premiers épisodes seront diffusés sur la chaîne américaine CW chaque mardi soir, après The Flash. Pas de diffusion française prévue pour le moment.

Notez également sur vos agendas le grand season finale de The Walking Dead, le 4 avril sur OCS Choc et la deuxième saison de son spin-off, Fear the Walking Dead, le 10 avril sur AMC (pour les retardataires, la première saison débute sur Canal+ le 6) ainsi que la saison 3 de Silicon Valley (le 24 avril sur HBO et le lendemain sur OCS City, tandis que Canal+ propose sa première saison le 9). N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour au très bon festival Séries Mania, qui se déroule à Paris du 15 au 24 avril (on y reviendra).