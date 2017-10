Tomer Sisley, Gad Elmaleh, Arthur : nos humoristes vont-ils chercher l'inspiration outre-atlantique ?

Quand on est humoriste, ce n’est pas tous les jours facile d’être drôle. Pour éviter la panne d’inspiration, certains «emprunteraient» des blagues à d'autres comiques ! Vous allez voir, l'histoire va vous faire rire !

Dans des vidéos postées sur internet, un certain «Ben» - il préfère garder l'anonymat - compare des extraits de sketchs… aux ressemblances… étonnantes.

D'abord, une histoire d'hôtesse de l'air. Jerry Seinfeld, en 1998, raconte comment les hôtesses montrent toujours les sorties de secours de manière vague. Gad Elmaleh, en 2006 répète des gestes très ressemblants.

Jerry Seinfeld : «Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je me sauve !»

Gad Elmaleh : «Peut-être tu vas mourir, l’autre aussi. Moi, je vais rester.»

Nous avons joint l’entourage de Gad Elmaleh :

«Gad s’est librement inspiré d’un humoriste qu’il admire. Il a fait cinq spectacles de 1 heure 30 chacun : il s’est réapproprié 1 minute 10 d’un sketch de Jerry.»

D’autres humoristes français ont-ils trouvé l’inspiration outre-atlantique ? Tiens, on dirait bien... Ainsi de Robin Williams et une histoire de piercing à la langue, qu'on retrouve quelques années plus tard dans le spectacle d'Arthur. Contacté l’entourage d’Arthur assure qu'«il n’a copié personne».

Une dernière pour la route ? Ted Alexandro évoque dans un show Comedy Central Presents en 2001 des «flics à vélo». En 2006, Tomer Sisley raconte, quant à lui, une histoire de «flics en patins à roulettes». La conclusion est cependant la même : «Ce sera quoi ensuite, des flics sur un bâton à ressort ?»

En réponse, Tomer Sisley fait de l'humour, il dévoile sur Instagram une fausse carte de visite.

Dans un commentaire sous sa photo, il précise :

«C’était le début du stand up en france, et comme dans tous les débuts dans un art quel qu’il soit, on copie ceux qui le font déjà. C’est pas une excuse, ça veut pas dire que c’est bien, mais ça remet quand même en perspective ;). A l’époque dans le stand up en france beaucoup allaient chercher des vannes ailleurs. Je suis désolé si tu te sens trompé.»

«Vol de blagues»

Ces inspirations seraient-elles répandues dans le milieu ? Yassine Belattar l'affirme :

«Je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. Cet été il y avait les éditions des meilleurs humoristes francophones. On a rencontré les québecois, et les québecois nous ont dit on ne veut pas jouer en France, parce qu’il y a du vol de blagues. C’est notre réputation à nous les Français. On est connu dans le monde entier pour voler les blagues des gens ! Il faut changer ça rapidement et se remettre au travail, c’est tout.»

Nous avons contacté les muses américaines de nos humoristes. Ces blagues à la française, cela ne les fait pas rire ! Un manque d’humour peut-être ?

Ted Alexandro, l'inspirateur par Tomer Sisley, nous a ainsi répondu :

«C’est évident que Tomer Sisley a volé des blagues à de nombreux comiques qui ont eu droit à des Comedy Central Specials. Il l’a fait sans demander l’autorisation ni créditer les artistes qui ont écrit et a présenté ce travail comme étant le sien. C’est du vol et c’est mal. Tomer Sisley has some splainin’ to do. (C’est une réplique classique de Ricky Ricardo dans I Love Lucy. Je préfère le mentionner, car elle ne vient pas de moi et faire croire que ça vient de moi, ce serait mal.)»

Judy Gold, également présente dans la vidéo, comparée à Tomer Sisley, a elle commenté sur Twitter : «Je n'étais pas au courant, mais maintenant, je sais. C'est une bonne chose que [Tomer Sisley] ne soit pas ici aux Etats-Unis.»

Par mail, elle nous précise : «Le monde de la comédie aux Etats-Unis est plutôt restreint et nous n'acceptons pas le plagiat. Il ne tiendrait pas cinq minutes sur une scène ici, mais il a de toute évidence un très bon goût en matière d'humour.»