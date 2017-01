Participation à la primaire de la gauche : le grand bug sur les chiffres !

C’est l’histoire d’un cafouillage au parti socialiste. Que s’est-il passé avec le chiffre de la participation à la primaire ? Il n’a pas arrêté de changer…

A l’oeil du 20H, on a passé l’après midi à refaire les comptes…

Premier bug, hier, 20h45. Thomas Clay, en charge des primaires, annonce la participation…

“Nous serons entre un million et demi et deux millions de votants, sans doute plus proches de deux millions”

A 23h, le compte twitter officiel de la primaire n’est pas d’accord avec Thomas Clay. Il annonce 1 337 820 votants sur 80 % des bureaux de vote.

A minuit 45, sur le site internet de la primaire, un troisième chiffre : si on additionne les voix de tous les candidats, on arrive à 1 249 126 votants, presque 100 000 de moins...

Résultat, la suspicion gagne… balayée d’un revers de main, ce matin par Thomas Clay.. Il a essayé d’expliquer mais on a rien compris : “le chiffre de 20h45 est celui de 23h, c’est pas le chiffre qui est faux c’est l’horaire...”

A 10h ce matin, le chiffre change à nouveau. 1 601 138 votants sur 95% des bureaux de vote. Mais là encore, raté. Il y a 350 000 votants en plus mais les pourcentages de chaque candidat eux ne bougent pas.

Par quel miracle ? Aucun…

Christophe Borgel, organisateur de la primaire, reconnaît que les chiffres sont faux. Un bug, dû à une certaine précipitation :

« C’était un enjeu de publier la participation rapidement et le permanent qui a fait il a pris les % de la veille et a appliqué le nouveau chiffre de participation. »

Pourquoi cet empressement à afficher une participation élevée ? Ce matin, il n’y avait qu’à écouter la ministre du logement pour comprendre :

“si on est en dessous de 1,5 million, ça ne sera pas une réussite”.Quels que soient les chiffres définitifs, ils seront toujours moins bons qu’en 2011. A l’époque, la primaire avait réuni 2 millions 700 mille votants, 1 million de plus.