Primaire de la gauche: Fillon complimente Hamon et cible Valls

Fillon complimente Hamon…

Il est le seul qui trouve grâce à ses yeux parmi les concurrents à la primaire de la Belle Alliance Populaire. « Celui qui incarne la sincérité c’est Hamon. Quand on l’écoute on a l’impression qu’il est sincère comparé à tous les autres » nous confie le candidat de la droite en marge de ses vœux à la presse, prononcés ce matin dans son nouveau QG parisien. François Fillon assure d’ailleurs qu’il regardera probablement le premier débat prévu jeudi soir, s’il en trouve le temps.

Et cible Valls

En petit comité l’ancien Premier ministre se montre en revanche extrêmement sévère avec celui qui a occupé les mêmes fonctions que lui à Matignon. « Valls c’est à mourir de rire ! Il dit tout et son contraire. Il critiquait les 35 heures, ce n’est plus le cas ; il était pour le 49.3, il est contre! ». Plus largement François Fillon se montre sans pitié avec cette primaire qui verra sept candidats s'affronter: « on est en plein dans le vieux logiciel socialiste. C’est la course à celui qui dépensera le plus, qui réformera le moins et qui promettra le beurre et l’argent du beurre ».